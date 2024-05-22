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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 тра, 2024 23:35
Ну, М-Audi краще знати, де літати гвинтокрилами.
Ми з батьком того студента обговорювали декілька варіантів та навчання в декількох різних країнах.
Звісно, ви витрати на проживання, харчування, страховки та транспорт не враховуєте, а ми враховували все.
Але я не проти: нехай діти навчаються безкоштовно.
Чого і ні. Якщо таке є.
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 21 тра, 2024 23:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 23:36
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
чомусь на цій гілці люблять паплюжити українську освіту але вже не один раз чув, що в тій же німецькій школі підготовка наших учнів виявляться набагато сильнішою за місцевих - по математиці.
Цілком з цим згоден. В Україні звісно не найкраща освіта, але і далеко не найгірша із конкретних кейсів: колега закінчив школу в Ужгороді, бакалаврат - в Києві, магістратуру - в Франції, там же захистив PhD.
Ще одна студентка закінчила Бакавлаврат в Ужгороді, магістратуру подівійну з Італією, забрали в аспірантуру до США...
Донька, через рік нім філологію в ЛНУ закінчуючи, хоче на магістратуру до Австрії, бо в ЛНУ магістратура дно.
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Bolt
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Додано: Вів 21 тра, 2024 23:40
Моя суб'єктивна думка: ЗОШ і бакалаврат в Україні нормальні (в топ 20 університетів, в сфері ІТ, математики, фізики, хімії, за інші не скажу, хіба що знаю, що з педагогікою - біда), от з магістратурою - проблеми, а з наукою - взагалі біда.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 07:12
Bolt написав: UA написав: Bolt написав:
Я не знаю. Если малой сдаёт НМТ и поступает, на что-то более менее приличное то остаётся. Если нет то свал.
Инерционно рассуждаете.
Ну,, если ТЦК в бусик на запакует, то мне тут явно комфортне, чем там. А вывозить малого туда, с целью поступления это Напрягаться нужно во всех смыслах этого слова. А это влом.А вывозить просто, от возможной мобилизации, через семь, ну пусть пять лет не имеет особого смысла. К тому времени думаю все рассосётся.
у 18+ років його одного дня ловлять на вулиці, пакують в бус, а на наступний він вже доброволець і проходить навчання в навчальному центрі, і якщо Успіху до списання 20 років, то тут число смисла жизні 42.
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flyman
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