#<1 ... 2131213221332134> Додано: Вів 21 тра, 2024 23:35 Ну, М-Audi краще знати, де літати гвинтокрилами.

Ми з батьком того студента обговорювали декілька варіантів та навчання в декількох різних країнах.

Звісно, ви витрати на проживання, харчування, страховки та транспорт не враховуєте, а ми враховували все.

Але я не проти: нехай діти навчаються безкоштовно.

Чого і ні. Якщо таке є.

Цілком з цим згоден. В Україні звісно не найкраща освіта, але і далеко не найгірша із конкретних кейсів: колега закінчив школу в Ужгороді, бакалаврат - в Києві, магістратуру - в Франції, там же захистив PhD.

Донька, через рік нім філологію в ЛНУ закінчуючи, хоче на магістратуру до Австрії, бо в ЛНУ магістратура дно.

Моя суб'єктивна думка: ЗОШ і бакалаврат в Україні нормальні (в топ 20 університетів, в сфері ІТ, математики, фізики, хімії, за інші не скажу, хіба що знаю, що з педагогікою - біда), от з магістратурою - проблеми, а з наукою - взагалі біда.

Инерционно рассуждаете. Инерционно рассуждаете.

Ну,, если ТЦК в бусик на запакует, то мне тут явно комфортне, чем там. А вывозить малого туда, с целью поступления это Напрягаться нужно во всех смыслах этого слова. А это влом.А вывозить просто, от возможной мобилизации, через семь, ну пусть пять лет не имеет особого смысла. К тому времени думаю все рассосётся. Ну,, если ТЦК в бусик на запакует, то мне тут явно комфортне, чем там. А вывозить малого туда, с целью поступления это Напрягаться нужно во всех смыслах этого слова. А это влом.А вывозить просто, от возможной мобилизации, через семь, ну пусть пять лет не имеет особого смысла. К тому времени думаю все рассосётся.

Якщо буде йти, що 18+, будуть пакувати добровольцем, тоді в нашому СТ буде переховуватися. Щоб далеко не ходити, через будинок від мене в чувака син десь 25-ти років живе, не виходить за межі СТ. ІТ вець здається. В нас вуличка десь 200 м, є де пробіжки робити.

Щоб далеко не ходити, яка робота без освіти за бугром. В моєї дружини діти діти двоюрідного брата, клали на навчання. Старшого сина за рік до війни призвали до війська. Мали дембельнути, почалася війна. Короче дембельнули, через півтора роки після початку. Сидить, чекає 25 - ти років, коли мобілюзують. Його молодша коли почалася війна поїхала до Польщі, поки щось платили було гори, потім перестали, без освіти влаштувалася на склади Амазона десь біля В-ви. Пропрацювала декілька місяців - цєжко. Повернулась до України сидить на шиї в батьків. Прям ддекпот зі всіх напрямків.

Якщо буде йти, що 18+, будуть пакувати добровольцем, тоді в нашому СТ буде переховуватися. Щоб далеко не ходити, через будинок від мене в чувака син десь 25-ти років живе, не виходить за межі СТ. ІТ вець здається. В нас вуличка десь 200 м, є де пробіжки робити.

і це ще ШІ та рОботи не почали працелаштовуватися на робОту і це ще ШІ та рОботи не почали працелаштовуватися на робОту flyman

Повідомлень: 35122 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1582 раз. Подякували: 2775 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 тра, 2024 09:54 flyman написав: і це ще ШІ та рОботи не почали працелаштовуватися на робОту і це ще ШІ та рОботи не почали працелаштовуватися на робОту

не почали друкувати набори слів без знаків пунктуації, які мало хто окрім автора зрозуміти вміє.



News from Poland



Тут вчора панове аналізували навчання та наскільки воно є поганим і де.

«На ловця і звір біжить»

Не встиг я випити кави, приходить ціла купа повідомлень та фото від сімейної пари, з якою я зазвичай мандрую горами, водоспадами та каньонами.

Повернулися із великою подорожі «Дніпро - Варшава». Їздили на день народження - перші 18 років свого студента - студента Варшавської політехніки.

Вже майже закінчив перший курс.

Є непогані досягнення:

- працює ще з минулого року та на місяць отримує орієнтовно 1500$ польськими злотими. Працює за фахом навчання в університеті.

- є спортивні досягнення: Зайняв призові місця у змаганнях з плавання між університетами Польщі.



Економічний бік питання:

- вартість навчання (англійською) 7200€ на рік.

- вартість навчання (англійською) 7200€ на рік.

- гуртожиток: 90€ на місяць.

Ти вже зареєструвався в Резерв+?

Чи будеш платити штрафи і сидіти в тюрьмі?

Як вирішив?

Кочевник написав: не почали друкувати набори слів без знаків пунктуації, які мало хто окрім автора зрозуміти вміє. не почали друкувати набори слів без знаків пунктуації, які мало хто окрім автора зрозуміти вміє.

То він з переляку))))

