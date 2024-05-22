|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 тра, 2024 12:58
Bolt написав:
Яка геніальна дитина, сильно підозрюю, щоб заробляти 6 кілозлотих в Польщі треба на цілу ставочку працювати. Тож яким, чином йому вдається суміщати навчання з роботою?Виходячи з того, що навчання в політесі (на технічних спеціальнистях) не є таким простим. В мене, свого часу, було в день по 4 пари. Тобто з 8.30 до 16.10.Еоли там, ще працювати, крім доривчастих підробітків я ХЗ.
Причина інша - скоріше за все, маємо чергову порцію трандьожу від відомого пана, від турецького брадобрея))))
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23866
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1676 раз.
- Подякували: 2545 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 тра, 2024 13:03
Frant написав:
Ти вже зареєструвався в Резерв+?
Чи будеш платити штрафи і сидіти в тюрьмі?
Як вирішив?
В Украине сейчас 26 000 заключенных + 20 000 в СИЗО.
Куда садить 5 000 000 - 6 000 000 ?
Это тупое ИПСО властей
-
UA
-
-
- Повідомлень: 8335
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1846 раз.
- Подякували: 2244 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 22 тра, 2024 13:04
Bolt написав:
Яка геніальна дитина, сильно підозрюю, щоб заробляти 6 кілозлотих в Польщі треба на цілу ставочку працювати. Тож яким, чином йому вдається суміщати навчання з роботою?Виходячи з того, що навчання в політесі (на технічних спеціальнистях) не є таким простим. В мене, свого часу, було в день по 4 пари. Тобто з 8.30 до 16.10.Еоли там, ще працювати, крім доривчастих підробітків я ХЗ.
Зарплата інтерна. На цілу ставочку може бути вже десь 18 000.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 3222
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 671 раз.
- Подякували: 538 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 тра, 2024 13:14
Gastarbaiter написав: Bolt написав:
Яка геніальна дитина, сильно підозрюю, щоб заробляти 6 кілозлотих в Польщі треба на цілу ставочку працювати. Тож яким, чином йому вдається суміщати навчання з роботою?Виходячи з того, що навчання в політесі (на технічних спеціальнистях) не є таким простим. В мене, свого часу, було в день по 4 пари. Тобто з 8.30 до 16.10.Еоли там, ще працювати, крім доривчастих підробітків я ХЗ.
Зарплата інтерна. На цілу ставочку може бути вже десь 18 000.
4,5 кує, це вже твердий мідл, звичайно з С1 англійською досвідом роботи 5 років і мастер дегрі. І ще хороші контори полюбляють UoP, а по ньому вийде на руки набагато менше черз Nowy Ład.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 8934
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1342 раз.
- Подякували: 1734 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|