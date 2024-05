Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2131213221332134 Додано: Сер 22 тра, 2024 12:58 Bolt написав: Яка геніальна дитина, сильно підозрюю, щоб заробляти 6 кілозлотих в Польщі треба на цілу ставочку працювати. Тож яким, чином йому вдається суміщати навчання з роботою?Виходячи з того, що навчання в політесі (на технічних спеціальнистях) не є таким простим. В мене, свого часу, було в день по 4 пари. Тобто з 8.30 до 16.10.Еоли там, ще працювати, крім доривчастих підробітків я ХЗ. Яка геніальна дитина, сильно підозрюю, щоб заробляти 6 кілозлотих в Польщі треба на цілу ставочку працювати. Тож яким, чином йому вдається суміщати навчання з роботою?Виходячи з того, що навчання в політесі (на технічних спеціальнистях) не є таким простим. В мене, свого часу, було в день по 4 пари. Тобто з 8.30 до 16.10.Еоли там, ще працювати, крім доривчастих підробітків я ХЗ.

Причина інша - скоріше за все, маємо чергову порцію трандьожу від відомого пана, від турецького брадобрея)))) Причина інша - скоріше за все, маємо чергову порціювід відомого пана, від турецького брадобрея)))) Востаннє редагувалось Frant в Сер 22 тра, 2024 14:27, всього редагувалось 1 раз. Frant

Повідомлень: 23871 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1676 раз. Подякували: 2546 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 тра, 2024 13:03 Frant написав: Ти вже зареєструвався в Резерв+?

Чи будеш платити штрафи і сидіти в тюрьмі?

Як вирішив?

Ти вже зареєструвався в Резерв+?Чи будеш платити штрафи і сидіти в тюрьмі?Як вирішив?

В Украине сейчас 26 000 заключенных + 20 000 в СИЗО.

Куда садить 5 000 000 - 6 000 000 ?

Это тупое ИПСО властей В Украине сейчас 26 000 заключенных + 20 000 в СИЗО.Куда садить 5 000 000 - 6 000 000 ?Это тупое ИПСО властей UA Повідомлень: 8335 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1846 раз. Подякували: 2244 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 тра, 2024 13:04 Bolt написав: Яка геніальна дитина, сильно підозрюю, щоб заробляти 6 кілозлотих в Польщі треба на цілу ставочку працювати. Тож яким, чином йому вдається суміщати навчання з роботою?Виходячи з того, що навчання в політесі (на технічних спеціальнистях) не є таким простим. В мене, свого часу, було в день по 4 пари. Тобто з 8.30 до 16.10.Еоли там, ще працювати, крім доривчастих підробітків я ХЗ. Яка геніальна дитина, сильно підозрюю, щоб заробляти 6 кілозлотих в Польщі треба на цілу ставочку працювати. Тож яким, чином йому вдається суміщати навчання з роботою?Виходячи з того, що навчання в політесі (на технічних спеціальнистях) не є таким простим. В мене, свого часу, було в день по 4 пари. Тобто з 8.30 до 16.10.Еоли там, ще працювати, крім доривчастих підробітків я ХЗ.

Зарплата інтерна. На цілу ставочку може бути вже десь 18 000. Зарплата інтерна. На цілу ставочку може бути вже десь 18 000. Gastarbaiter Повідомлень: 3223 З нами з: 26.02.18 Подякував: 671 раз. Подякували: 538 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 тра, 2024 13:14 Gastarbaiter написав: Bolt написав: Яка геніальна дитина, сильно підозрюю, щоб заробляти 6 кілозлотих в Польщі треба на цілу ставочку працювати. Тож яким, чином йому вдається суміщати навчання з роботою?Виходячи з того, що навчання в політесі (на технічних спеціальнистях) не є таким простим. В мене, свого часу, було в день по 4 пари. Тобто з 8.30 до 16.10.Еоли там, ще працювати, крім доривчастих підробітків я ХЗ. Яка геніальна дитина, сильно підозрюю, щоб заробляти 6 кілозлотих в Польщі треба на цілу ставочку працювати. Тож яким, чином йому вдається суміщати навчання з роботою?Виходячи з того, що навчання в політесі (на технічних спеціальнистях) не є таким простим. В мене, свого часу, було в день по 4 пари. Тобто з 8.30 до 16.10.Еоли там, ще працювати, крім доривчастих підробітків я ХЗ.

Зарплата інтерна. На цілу ставочку може бути вже десь 18 000. Зарплата інтерна. На цілу ставочку може бути вже десь 18 000.

4,5 кує, це вже твердий мідл, звичайно з С1 англійською досвідом роботи 5 років і мастер дегрі. І ще хороші контори полюбляють UoP, а по ньому вийде на руки набагато менше черз Nowy Ład. 4,5 кує, це вже твердий мідл, звичайно з С1 англійською досвідом роботи 5 років і мастер дегрі. І ще хороші контори полюбляють UoP, а по ньому вийде на руки набагато менше черз Nowy Ład. BIGor

Повідомлень: 8935 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1342 раз. Подякували: 1734 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 тра, 2024 13:26 Gastarbaiter написав: Bolt написав: Яка геніальна дитина, сильно підозрюю, щоб заробляти 6 кілозлотих в Польщі треба на цілу ставочку працювати. Тож яким, чином йому вдається суміщати навчання з роботою?Виходячи з того, що навчання в політесі (на технічних спеціальнистях) не є таким простим. В мене, свого часу, було в день по 4 пари. Тобто з 8.30 до 16.10.Еоли там, ще працювати, крім доривчастих підробітків я ХЗ. Яка геніальна дитина, сильно підозрюю, щоб заробляти 6 кілозлотих в Польщі треба на цілу ставочку працювати. Тож яким, чином йому вдається суміщати навчання з роботою?Виходячи з того, що навчання в політесі (на технічних спеціальнистях) не є таким простим. В мене, свого часу, було в день по 4 пари. Тобто з 8.30 до 16.10.Еоли там, ще працювати, крім доривчастих підробітків я ХЗ.

Зарплата інтерна. На цілу ставочку може бути вже десь 18 000. Зарплата інтерна. На цілу ставочку може бути вже десь 18 000.

Чому зразу ІТ?! Чому зразу ІТ?! Bolt Повідомлень: 2927 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 тра, 2024 13:29 Bolt написав: Якщо буде йти, що 18+, будуть пакувати добровольцем, тоді в нашому СТ буде переховуватися. Щоб далеко не ходити, через будинок від мене в чувака син десь 25-ти років живе, не виходить за межі СТ. ІТ вець здається. В нас вуличка десь 200 м, є де пробіжки робити.

Щоб далеко не ходити, яка робота без освіти за бугром. В моєї дружини діти діти двоюрідного брата, клали на навчання. Старшого сина за рік до війни призвали до війська. Мали дембельнути, почалася війна. Короче дембельнули, через півтора роки після початку. Сидить, чекає 25 - ти років, коли мобілюзують. Його молодша коли почалася війна поїхала до Польщі, поки щось платили було гори, потім перестали, без освіти влаштувалася на склади Амазона десь біля В-ви. Пропрацювала декілька місяців - цєжко. Повернулась до України сидить на шиї в батьків. Прям ддекпот зі всіх напрямків.

Вивезти до жінчиної сестри до Іспанії? Ну і, що там робити. Ми в 19-му році там були три дні просиділи , заїпалися , поїхалм до Албанії. Жінки сестра, там вже роківшість. Мову вже більш менш знає. Хоче влаштуватися, хочаб продавщицею(хоча потреби такої немає, чіловік забезпечує), так з роботою там жопка. Якщо буде йти, що 18+, будуть пакувати добровольцем, тоді в нашому СТ буде переховуватися. Щоб далеко не ходити, через будинок від мене в чувака син десь 25-ти років живе, не виходить за межі СТ. ІТ вець здається. В нас вуличка десь 200 м, є де пробіжки робити.Щоб далеко не ходити, яка робота без освіти за бугром. В моєї дружини діти діти двоюрідного брата, клали на навчання. Старшого сина за рік до війни призвали до війська. Мали дембельнути, почалася війна. Короче дембельнули, через півтора роки після початку. Сидить, чекає 25 - ти років, коли мобілюзують. Його молодша коли почалася війна поїхала до Польщі, поки щось платили було гори, потім перестали, без освіти влаштувалася на склади Амазона десь біля В-ви. Пропрацювала декілька місяців - цєжко. Повернулась до України сидить на шиї в батьків. Прям ддекпот зі всіх напрямків.Вивезти до жінчиної сестри до Іспанії? Ну і, що там робити. Ми в 19-му році там були три дні просиділи , заїпалися , поїхалм до Албанії. Жінки сестра, там вже роківшість. Мову вже більш менш знає. Хоче влаштуватися, хочаб продавщицею(хоча потреби такої немає, чіловік забезпечує), так з роботою там жопка.

Хозяин барин.

Я почему-то сомневаюсь, что 18-летний лоб будет послушно сидеть взаперти, годами.

И почему это лучше, чем сидеть на пособии где-нибудь в Мюнхене, зажигать со сверстницами, учить иняз и подрабатывать в макдональдсе. Хозяин барин.Я почему-то сомневаюсь, что 18-летний лоб будет послушно сидеть взаперти, годами.И почему это лучше, чем сидеть на пособии где-нибудь в Мюнхене, зажигать со сверстницами, учить иняз и подрабатывать в макдональдсе. anduzenko

Повідомлень: 159 З нами з: 18.10.17 Подякував: 39 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 тра, 2024 13:47 Bolt написав: Gastarbaiter написав: Bolt написав: Яка геніальна дитина, сильно підозрюю, щоб заробляти 6 кілозлотих в Польщі треба на цілу ставочку працювати. Тож яким, чином йому вдається суміщати навчання з роботою?Виходячи з того, що навчання в політесі (на технічних спеціальнистях) не є таким простим. В мене, свого часу, було в день по 4 пари. Тобто з 8.30 до 16.10.Еоли там, ще працювати, крім доривчастих підробітків я ХЗ. Яка геніальна дитина, сильно підозрюю, щоб заробляти 6 кілозлотих в Польщі треба на цілу ставочку працювати. Тож яким, чином йому вдається суміщати навчання з роботою?Виходячи з того, що навчання в політесі (на технічних спеціальнистях) не є таким простим. В мене, свого часу, було в день по 4 пари. Тобто з 8.30 до 16.10.Еоли там, ще працювати, крім доривчастих підробітків я ХЗ.

Зарплата інтерна. На цілу ставочку може бути вже десь 18 000. Зарплата інтерна. На цілу ставочку може бути вже десь 18 000.

Чому зразу ІТ?! Чому зразу ІТ?!

Пан Акурт розказував про хлопця що вчиться на IT. Пан Акурт розказував про хлопця що вчиться на IT. BIGor

Повідомлень: 8935 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1342 раз. Подякували: 1734 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 тра, 2024 14:28 BIGor написав: Пан Акурт розказував про хлопця що вчиться на IT. Пан Акурт розказував про хлопця що вчиться на IT.

Ви вірите розказням того колективного пана?

Почитайте уважно його повідомлення, які він писав кілька років назад.

Можна з сміху луснути.

Такий собі Кузьма Прутков, в сучасному варіанті, результат співпраці декількох осіб на одній обліківці Ви вірите розказням того колективного пана?Почитайте уважно його повідомлення, які він писав кілька років назад.Можна з сміху луснути.Такий собі Кузьма Прутков, в сучасному варіанті, результат співпраці декількох осіб на одній обліківці Frant

Повідомлень: 23871 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1676 раз. Подякували: 2546 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 тра, 2024 14:30 rjkz написав: То есть, он снялся с учета и теперь его ищут?

Как-бы человек может быть не в курсе.

И в приложение может не заходить.

Я не заходил. Я даже не знаю что за приложение.

Меня нет в Дие, я уехал, когда ее еще не было.

Собственно, я кроме названия и некоего смутного представления, даже не знаю что это такое. То есть, он снялся с учета и теперь его ищут?Как-бы человек может быть не в курсе.И в приложение может не заходить.Я не заходил. Я даже не знаю что за приложение.Меня нет в Дие, я уехал, когда ее еще не было.Собственно, я кроме названия и некоего смутного представления, даже не знаю что это такое.

На границе должны таких "ухилянтов" задерживать и доставлять в ТЦК для выяснения. Если будет ехать в Украину в ближайшее время - узнаю, как прошло. На границе должны таких "ухилянтов" задерживать и доставлять в ТЦК для выяснения. Если будет ехать в Украину в ближайшее время - узнаю, как прошло. Gastarbaiter Повідомлень: 3223 З нами з: 26.02.18 Подякував: 671 раз. Подякували: 538 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2131213221332134 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор