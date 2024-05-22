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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 21:17

Re: Еміграція, заробітчанство

ІТ компанії часто набирали філологинь для спілкування з клієнтами...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 21:18

Re: Еміграція, заробітчанство

Shaman написав:
  Faceless написав:
Bolt написав:[quote="5728607:Дюрі-бачі"]
Цілком з цим згоден. В Україні звісно не найкраща освіта, але і далеко не найгірша із конкретних кейсів: колега закінчив школу в Ужгороді, бакалаврат - в Києві, магістратуру - в Франції, там же захистив PhD.
Ще одна студентка закінчила Бакавлаврат в Ужгороді, магістратуру подівійну з Італією, забрали в аспірантуру до США...

Донька, через рік нім філологію в ЛНУ закінчуючи, хоче на магістратуру до Австрії, бо в ЛНУ магістратура дно.
Та з філологією однаково безперспективно буде хоч де

це якийсь пафос від технаря ;) я хоч теж ближче до технарей, але розумію - що німецька філологія - це викладач німецької в тій же Німеччині - дуже непогана професія. та й викладачам німецької у нас гадаю зараз є чим зайнятися.

ба більше, років 10-15 тому багато спеціалістів, яких я знав, що займалися чи оформленням документів на експорт, LC та таке інше (мається на увазі експорт судами) - всі мали освіту англійська філологія. бо перше на цих посадах - це володіння англійською мовою.

тому не слухайте - німецька філологія в німецькомовній країні - непоганий старт. треба буде, ще щось додатково опанує 8)[/quote]Найближчим часом умовний жопаті (або інші LLM моделі AI) замінять левову частку роботи цих спеціалістів. І чим буде займатися не топ 20% найкращих з них потім / не ясно
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 21:23

  Bolt написав:Яка геніальна дитина, сильно підозрюю, щоб заробляти 6 кілозлотих в Польщі треба на цілу ставочку працювати. Тож яким, чином йому вдається суміщати навчання з роботою?Виходячи з того, що навчання в політесі (на технічних спеціальнистях) не є таким простим. В мене, свого часу, було в день по 4 пари. Тобто з 8.30 до 16.10.Еоли там, ще працювати, крім доривчастих підробітків я ХЗ.

Панe Bolt, не маю часу все читати і відповідати, бо в ці дні мандрую Францією, але приємно, що ви мій фактичний допис прочитали та почали аналізувати.
Ото ж думайте.
Але усі факти реальні. Всі цифри точні.
А думати вам. Не помиляйтеся.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 22:27

  akurt написав:
  Bolt написав:Яка геніальна дитина, сильно підозрюю, щоб заробляти 6 кілозлотих в Польщі треба на цілу ставочку працювати. Тож яким, чином йому вдається суміщати навчання з роботою?Виходячи з того, що навчання в політесі (на технічних спеціальнистях) не є таким простим. В мене, свого часу, було в день по 4 пари. Тобто з 8.30 до 16.10.Еоли там, ще працювати, крім доривчастих підробітків я ХЗ.

Панe Bolt, не маю часу все читати і відповідати, бо в ці дні мандрую Францією, але приємно, що ви мій фактичний допис прочитали та почали аналізувати.
Ото ж думайте.
Але усі факти реальні. Всі цифри точні.
А думати вам. Не помиляйтеся.

Щоб думати потрібні гроші. Проблема в тому, що їх може не вистачити на другу спробу якщо перша буде хибна...
Bolt
 
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