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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 21:17

Re: Еміграція, заробітчанство

ІТ компанії часто набирали філологинь для спілкування з клієнтами...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 21:18

Re: Еміграція, заробітчанство

Shaman написав:
  Faceless написав:
Bolt написав:[quote="5728607:Дюрі-бачі"]
Цілком з цим згоден. В Україні звісно не найкраща освіта, але і далеко не найгірша із конкретних кейсів: колега закінчив школу в Ужгороді, бакалаврат - в Києві, магістратуру - в Франції, там же захистив PhD.
Ще одна студентка закінчила Бакавлаврат в Ужгороді, магістратуру подівійну з Італією, забрали в аспірантуру до США...

Донька, через рік нім філологію в ЛНУ закінчуючи, хоче на магістратуру до Австрії, бо в ЛНУ магістратура дно.
Та з філологією однаково безперспективно буде хоч де

це якийсь пафос від технаря ;) я хоч теж ближче до технарей, але розумію - що німецька філологія - це викладач німецької в тій же Німеччині - дуже непогана професія. та й викладачам німецької у нас гадаю зараз є чим зайнятися.

ба більше, років 10-15 тому багато спеціалістів, яких я знав, що займалися чи оформленням документів на експорт, LC та таке інше (мається на увазі експорт судами) - всі мали освіту англійська філологія. бо перше на цих посадах - це володіння англійською мовою.

тому не слухайте - німецька філологія в німецькомовній країні - непоганий старт. треба буде, ще щось додатково опанує 8)[/quote]Найближчим часом умовний жопаті (або інші LLM моделі AI) замінять левову частку роботи цих спеціалістів. І чим буде займатися не топ 20% найкращих з них потім / не ясно
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 21:23

  Bolt написав:Яка геніальна дитина, сильно підозрюю, щоб заробляти 6 кілозлотих в Польщі треба на цілу ставочку працювати. Тож яким, чином йому вдається суміщати навчання з роботою?Виходячи з того, що навчання в політесі (на технічних спеціальнистях) не є таким простим. В мене, свого часу, було в день по 4 пари. Тобто з 8.30 до 16.10.Еоли там, ще працювати, крім доривчастих підробітків я ХЗ.

Панe Bolt, не маю часу все читати і відповідати, бо в ці дні мандрую Францією, але приємно, що ви мій фактичний допис прочитали та почали аналізувати.
Ото ж думайте.
Але усі факти реальні. Всі цифри точні.
А думати вам. Не помиляйтеся.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 22:27

  akurt написав:
  Bolt написав:Яка геніальна дитина, сильно підозрюю, щоб заробляти 6 кілозлотих в Польщі треба на цілу ставочку працювати. Тож яким, чином йому вдається суміщати навчання з роботою?Виходячи з того, що навчання в політесі (на технічних спеціальнистях) не є таким простим. В мене, свого часу, було в день по 4 пари. Тобто з 8.30 до 16.10.Еоли там, ще працювати, крім доривчастих підробітків я ХЗ.

Панe Bolt, не маю часу все читати і відповідати, бо в ці дні мандрую Францією, але приємно, що ви мій фактичний допис прочитали та почали аналізувати.
Ото ж думайте.
Але усі факти реальні. Всі цифри точні.
А думати вам. Не помиляйтеся.

Щоб думати потрібні гроші. Проблема в тому, що їх може не вистачити на другу спробу якщо перша буде хибна...
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 22:41

Re: Еміграція, заробітчанство

Волт. Сейчас в мире тенденция, что народне хочет учится на воротничков, т.к. зарабаоть слесарем(простой специальностью) можно порой гораздо больше и быстрей по временм+не нужно брать кредит под обучение, что принято на западе.
Гдето я встречал аналитику. Но дело ваше.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 23:00

  dimo_0n написав:Волт. Сейчас в мире тенденция, что народне хочет учится на воротничков, т.к. зарабаоть слесарем(простой специальностью) можно порой гораздо больше и быстрей по временм+не нужно брать кредит под обучение, что принято на западе.
Гдето я встречал аналитику. Но дело ваше.

Український ринок праці - абсолютно перекособочений.
Тут ніхто не потрібен.
Хіба що обслуга для олігархів і депутатів.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 23:14

Re: Еміграція, заробітчанство

  Frant написав:Український ринок праці - абсолютно перекособочений.
Тут ніхто не потрібен.
Хіба що обслуга для олігархів і депутатів.

Ну как сказать... Найти нормальною бригаду для кровли даже за кеш - тот еще квест даже до 18мая и до 2022... В стройке/ремонте деньги есть.
Тут по случаю узнал, что в Канале в почете не эти ваши ИТ, а нормальный слесарь, который может тебе сделать/починить канашку и водопровод...
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 00:30

  Faceless написав:Найближчим часом умовний жопаті (або інші LLM моделі AI) замінять левову частку роботи цих спеціалістів. І чим буде займатися не топ 20% найкращих з них потім / не ясно

А чого це оминули технарів/розробників? Якраз вони одні з перших на вихід. Особливо, якщо згадати, що 90% і більше задач - це звичайний копіпаст, бо такого роду або подібні задачі уже робили тисячами. Мало хто придумує щось нове. І ШІ набагато легше буде з наявних шаблонів у пам'яті конструювати готовий продукт. Один ШІ готовить дизайн по побажаннях замовника, другий перекладає це в код, включаючи фронт і бек. Третій знаходить і править баги. Як не дивно, останніми з могікан будуть ручні тестери, бо продукт все ж роблять для людей і кінцева перевірка на адекватність не буде зайвою.
А філолог завжди буде потрібен там, де є людські взаємовідносини, бо не всі люди захочуть спілкування з машинами, вони будуть доплачувати саме за живу мову
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 01:12

  dimo_0n написав:
  Frant написав:Український ринок праці - абсолютно перекособочений.
Тут ніхто не потрібен.
Хіба що обслуга для олігархів і депутатів.

Ну как сказать... Найти нормальною бригаду для кровли даже за кеш - тот еще квест даже до 18мая и до 2022... В стройке/ремонте деньги есть.
Тут по случаю узнал, что в Канале в почете не эти ваши ИТ, а нормальный слесарь, который может тебе сделать/починить канашку и водопровод...

Нормального слюсаря ще не скоро замінить машина, бо механічні роботи дуже відстають у розвитку у порівнянні з ШІ в ІТ.
В ІТ якби сказали зараз вибирати в помічники джуніора чи Чатжпті (наприклад, якби він був доступний лише за 1000 Дол.), то багато вже б вибрали останнього :D.
Що там говорити - у нас в компанії було 4-ро товаришів (юрист, електрик, страховик і філолог). Всі мають відповідну освіту та стаж по професії 5-10 років, всі були хорошими спецами у своїй сфері, але така кон'юнктура ринку, що всі були змушені перейти в айті. І що - без освіти, без стажу за 2-4 роки стали сіньорами, а дехто й ТімЛідами. Один (філолог ) вже в США працює в айті відділі страхової компанії, і походу знання мови людської зіграло більшу роль ніж мови технічної.
До чого це я - ніхто не знає майбутнього, хто буде на коні через 10-20 років. З моїх знайомих по здобутій спеціальності працює максимум 10%. Включаючи тих, що закінчили англійські виші. То чи варто рвати дупу батькам, щоб влаштувати дитину в найдорожчий зарубіжний вуз? Якщо дитина захоче, то вона і звичайному середньому вузі вивчиться. Тим більше не буде потім тягаря, якщо випаде хороша можливість у іншій спеціальності, а йому буде жаль потрачених грошей та зусиль на "дорогій" спеціальності
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 02:47

  dimo_0n написав:Волт. Сейчас в мире тенденция, что народне хочет учится на воротничков, т.к. зарабаоть слесарем(простой специальностью) можно порой гораздо больше и быстрей по временм+не нужно брать кредит под обучение, что принято на западе.
Гдето я встречал аналитику. Но дело ваше.


Смотря что называть "воротничком".
В США есть некий срез населения, который ничего не умеет делать руками.
Не принято учить детей что-то мастерить или, например, готовить еду дома.
Им или чем-то надо заниматься или садиться на шею обществу.
У детей обеспеченных родителей садиться на шею обществу не очень по рангу.
Поэтому на что-то учатся, чтобы потом "ходить на работу чтобы получать зарплату".
Те, кто с хорошей головой и мотивирован чем-либо, выбирают профессии, требующие качественного образования. Например, медицина или, скажем, научные исследования, или еще чего.
Но "а где на всех зубов найти?"(с) поэтому много идет вообще наобум в какой-нибудь каледж, там года два "берут" какие-то общие классы, к третьему курсу пытаясь сообразить чего-ж им взять от учебы. Не так все устроено как в Украине.
Дочь знакомых закончила уже второй курс, но так и не решила - хочет она быть психологом, или медиком, или бизнес образование. Мама платит по 15 куе в год, но тоже пока не понимает какой будет результат.
Сын не парился даже с поступлением, с другом открыли фирму, и в 29 лет купил дом за 700 куе, который через 3 года хотят у него купить за 850. Но он "за 850 я в нем сам буду жить, а за 1,2 млн завтра-же освобожу". Руками тоже ничего делать не умеет, мы у него останавливались, я ему головку душа поменял (то есть открутил с торчащей из стены трубы старую, забитую "катионами кальция и магния" (учебник Химии за 9 класс) и накрутил новую, которую он купил за полгода и не знал как подступиться к такой сложной процедуре, которая занимает меньше минуты.
Вообще, живет в Берген каунти народ в домах 450куе-5 млн уе. и нихрена не умеет починить. А на округу в 5 городков с десяток хендименов, у которых все расписано на несколько месяцев вперед.
" У вас карниз отвалился? Хорошо, я запишу вас на конец лета. Там работы где-то на минут 15, долларов 400 подготовьте". Я тут практически не утрирую.
Сидели на бэкярде, жарили стейки прошлым летом, солнце палит, тень от деревьев не дотягивается. Я говорю "Может тент какой-то придумать?" "Да я хочу беседку сделать, приглашал людей, насчитали 50 тысяч" "50 тысяч за просто беседку на бэкярде????" "Да, а что?"
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