dimo_0n написав:
Ну как сказать... Найти нормальною бригаду для кровли даже за кеш - тот еще квест даже до 18мая и до 2022... В стройке/ремонте деньги есть.
Тут по случаю узнал, что в Канале в почете не эти ваши ИТ, а нормальный слесарь, который может тебе сделать/починить канашку и водопровод...
Не то что в "почете", просто, если говорить про США, то есть та часть айти, о которой пишет акурт, и есть остальные.
Остальные зарабатывают хоть и неплохо, но даже не в 2 раза больше, чем пламер (сантехник) с лайсенсем. А если говорить о сантехнике на вольных хлебах в удачном месте, то он может и побольше айтишников иметь (не акуртовских).
А социальное отношение примерно одинаковое к сантехникам, айтишникам, уборщикам и профессорам.
Никто не фукает и пальцами не тычет. "Фу, у него папа сантехник, а у меня айтишник" такого вообще нет.
У моей врачихи дом в дорогущем районе НЙ и свой медицинский офис, кроме того еше в госпитале работает. Сын закончил школу и чтобы заработать карманные деньги....пошел работать на склад Амазона. Причем дорога туда 1,5 часа и обратно 1,5 часа. И (это было несколько лет назад) всего на 17,5 долларов в час. Локация - ближнее НДж.