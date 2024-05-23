Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2133213421352136 Додано: Чет 23 тра, 2024 02:57 dimo_0n написав: Frant написав: Український ринок праці - абсолютно перекособочений.

Тут ніхто не потрібен.

Хіба що обслуга для олігархів і депутатів. Український ринок праці - абсолютно перекособочений.Тут ніхто не потрібен.Хіба що обслуга для олігархів і депутатів.

Ну как сказать... Найти нормальною бригаду для кровли даже за кеш - тот еще квест даже до 18мая и до 2022... В стройке/ремонте деньги есть.

Тут по случаю узнал, что в Канале в почете не эти ваши ИТ, а нормальный слесарь, который может тебе сделать/починить канашку и водопровод... Ну как сказать... Найти нормальною бригаду для кровли даже за кеш - тот еще квест даже до 18мая и до 2022... В стройке/ремонте деньги есть.Тут по случаю узнал, что в Канале в почете не эти ваши ИТ, а нормальный слесарь, который может тебе сделать/починить канашку и водопровод...



Не то что в "почете", просто, если говорить про США, то есть та часть айти, о которой пишет акурт, и есть остальные.

Остальные зарабатывают хоть и неплохо, но даже не в 2 раза больше, чем пламер (сантехник) с лайсенсем. А если говорить о сантехнике на вольных хлебах в удачном месте, то он может и побольше айтишников иметь (не акуртовских).

А социальное отношение примерно одинаковое к сантехникам, айтишникам, уборщикам и профессорам.

Никто не фукает и пальцами не тычет. "Фу, у него папа сантехник, а у меня айтишник" такого вообще нет.

У моей врачихи дом в дорогущем районе НЙ и свой медицинский офис, кроме того еше в госпитале работает. Сын закончил школу и чтобы заработать карманные деньги....пошел работать на склад Амазона. Причем дорога туда 1,5 часа и обратно 1,5 часа. И (это было несколько лет назад) всего на 17,5 долларов в час. Локация - ближнее НДж. Не то что в "почете", просто, если говорить про США, то есть та часть айти, о которой пишет акурт, и есть остальные.Остальные зарабатывают хоть и неплохо, но даже не в 2 раза больше, чем пламер (сантехник) с лайсенсем. А если говорить о сантехнике на вольных хлебах в удачном месте, то он может и побольше айтишников иметь (не акуртовских).А социальное отношение примерно одинаковое к сантехникам, айтишникам, уборщикам и профессорам.Никто не фукает и пальцами не тычет. "Фу, у него папа сантехник, а у меня айтишник" такого вообще нет.У моей врачихи дом в дорогущем районе НЙ и свой медицинский офис, кроме того еше в госпитале работает. Сын закончил школу и чтобы заработать карманные деньги....пошел работать на склад Амазона. Причем дорога туда 1,5 часа и обратно 1,5 часа. И (это было несколько лет назад) всего на 17,5 долларов в час. Локация - ближнее НДж. rjkz

Повідомлень: 16662 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8356 раз. Подякували: 5243 раз. Профіль 7 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2024 03:02 The_Rebel написав: Faceless написав: Найближчим часом умовний жопаті (або інші LLM моделі AI) замінять левову частку роботи цих спеціалістів. І чим буде займатися не топ 20% найкращих з них потім / не ясно Найближчим часом умовний жопаті (або інші LLM моделі AI) замінять левову частку роботи цих спеціалістів. І чим буде займатися не топ 20% найкращих з них потім / не ясно

А чого це оминули технарів/розробників? Якраз вони одні з перших на вихід. Особливо, якщо згадати, що 90% і більше задач - це звичайний копіпаст, бо такого роду або подібні задачі уже робили тисячами. Мало хто придумує щось нове. І ШІ набагато легше буде з наявних шаблонів у пам'яті конструювати готовий продукт. Один ШІ готовить дизайн по побажаннях замовника, другий перекладає це в код, включаючи фронт і бек. Третій знаходить і править баги. Як не дивно, останніми з могікан будуть ручні тестери, бо продукт все ж роблять для людей і кінцева перевірка на адекватність не буде зайвою.

А філолог завжди буде потрібен там, де є людські взаємовідносини, бо не всі люди захочуть спілкування з машинами, вони будуть доплачувати саме за живу мову А чого це оминули технарів/розробників? Якраз вони одні з перших на вихід. Особливо, якщо згадати, що 90% і більше задач - це звичайний копіпаст, бо такого роду або подібні задачі уже робили тисячами. Мало хто придумує щось нове. І ШІ набагато легше буде з наявних шаблонів у пам'яті конструювати готовий продукт. Один ШІ готовить дизайн по побажаннях замовника, другий перекладає це в код, включаючи фронт і бек. Третій знаходить і править баги. Як не дивно, останніми з могікан будуть ручні тестери, бо продукт все ж роблять для людей і кінцева перевірка на адекватність не буде зайвою.А філолог завжди буде потрібен там, де є людські взаємовідносини, бо не всі люди захочуть спілкування з машинами, вони будуть доплачувати саме за живу мову



Причем филологи нужны будут самой высокой квалификации.

Мне моя препод по Инглишу как-то рассказала ситуацию из ее жизни.

Были большие переговоры между двумя делегациями и в результате очень маленькой смысловой ошибки переводчика, после недельных переговоров одно сторона просто поднялась и ушла. Причем филологи нужны будут самой высокой квалификации.Мне моя препод по Инглишу как-то рассказала ситуацию из ее жизни.Были большие переговоры между двумя делегациями и в результате очень маленькой смысловой ошибки переводчика, после недельных переговоров одно сторона просто поднялась и ушла. rjkz

Повідомлень: 16662 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8356 раз. Подякували: 5243 раз. Профіль 7 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2024 04:33 The_Rebel написав: dimo_0n написав: Frant написав: Український ринок праці - абсолютно перекособочений.

Тут ніхто не потрібен.

Хіба що обслуга для олігархів і депутатів. Український ринок праці - абсолютно перекособочений.Тут ніхто не потрібен.Хіба що обслуга для олігархів і депутатів.

Ну как сказать... Найти нормальною бригаду для кровли даже за кеш - тот еще квест даже до 18мая и до 2022... В стройке/ремонте деньги есть.

Тут по случаю узнал, что в Канале в почете не эти ваши ИТ, а нормальный слесарь, который может тебе сделать/починить канашку и водопровод... Ну как сказать... Найти нормальною бригаду для кровли даже за кеш - тот еще квест даже до 18мая и до 2022... В стройке/ремонте деньги есть.Тут по случаю узнал, что в Канале в почете не эти ваши ИТ, а нормальный слесарь, который может тебе сделать/починить канашку и водопровод...

Нормального слюсаря ще не скоро замінить машина, бо механічні роботи дуже відстають у розвитку у порівнянні з ШІ в ІТ.

В ІТ якби сказали зараз вибирати в помічники джуніора чи Чатжпті (наприклад, якби він був доступний лише за 1000 Дол.), то багато вже б вибрали останнього .

Що там говорити - у нас в компанії було 4-ро товаришів (юрист, електрик, страховик і філолог). Всі мають відповідну освіту та стаж по професії 5-10 років, всі були хорошими спецами у своїй сфері, але така кон'юнктура ринку, що всі були змушені перейти в айті. І що - без освіти, без стажу за 2-4 роки стали сіньорами, а дехто й ТімЛідами. Один (філолог ) вже в США працює в айті відділі страхової компанії, і походу знання мови людської зіграло більшу роль ніж мови технічної.

До чого це я - ніхто не знає майбутнього, хто буде на коні через 10-20 років. З моїх знайомих по здобутій спеціальності працює максимум 10%. Включаючи тих, що закінчили англійські виші. То чи варто рвати дупу батькам, щоб влаштувати дитину в найдорожчий зарубіжний вуз? Якщо дитина захоче, то вона і звичайному середньому вузі вивчиться. Тим більше не буде потім тягаря, якщо випаде хороша можливість у іншій спеціальності, а йому буде жаль потрачених грошей та зусиль на "дорогій" спеціальності Нормального слюсаря ще не скоро замінить машина, бо механічні роботи дуже відстають у розвитку у порівнянні з ШІ в ІТ.В ІТ якби сказали зараз вибирати в помічники джуніора чи Чатжпті (наприклад, якби він був доступний лише за 1000 Дол.), то багато вже б вибрали останньогоЩо там говорити - у нас в компанії було 4-ро товаришів (юрист, електрик, страховик і філолог). Всі мають відповідну освіту та стаж по професії 5-10 років, всі були хорошими спецами у своїй сфері, але така кон'юнктура ринку, що всі були змушені перейти в айті. І що - без освіти, без стажу за 2-4 роки стали сіньорами, а дехто й ТімЛідами. Один (філолог ) вже в США працює в айті відділі страхової компанії, і походу знання мови людської зіграло більшу роль ніж мови технічної.До чого це я - ніхто не знає майбутнього, хто буде на коні через 10-20 років. З моїх знайомих по здобутій спеціальності працює максимум 10%. Включаючи тих, що закінчили англійські виші. То чи варто рвати дупу батькам, щоб влаштувати дитину в найдорожчий зарубіжний вуз? Якщо дитина захоче, то вона і звичайному середньому вузі вивчиться. Тим більше не буде потім тягаря, якщо випаде хороша можливість у іншій спеціальності, а йому буде жаль потрачених грошей та зусиль на "дорогій" спеціальності



Тут вопрос именно в том, что для чего нужен тот вуз - для корочки или для знаний, чтобы потом работать по профилю.

И для какого рынка труда.

Если для украинского, то и украинский вуз подойдет, если для американского, то украинский врядли. Лучше американский вуз.

Теперь просто уперлись в вопрос - какой рынок труда лучше? Украинский или американский?

Ну и тут ответ не в пользу украинского. Изначально люди работали, чтобы иметь какой-то результат. Скажем, завалил мамонта - получил много мяса.

СЛовил рыбу - у тебя есть ужин. Или пошел в соседнюю пещеру и на несколько рыбин выменял кусок мяса мамонта.

Потом придумали деньги. И теперь люди работают только за деньги.

И для того, чтобы заработать довольно скромную сумму денег за год в США, в Украине надо работать кому-то полжизни.

А использовать одно из свойств денег "накопление", в Украине могут не только лишь все.

Можно, конечно, как Болт, игнорировать и деньги и работу. Но тут надо к другому профильному специалисту идти, это не ко мне. Тут вопрос именно в том, что для чего нужен тот вуз - для корочки или для знаний, чтобы потом работать по профилю.И для какого рынка труда.Если для украинского, то и украинский вуз подойдет, если для американского, то украинский врядли. Лучше американский вуз.Теперь просто уперлись в вопрос - какой рынок труда лучше? Украинский или американский?Ну и тут ответ не в пользу украинского. Изначально люди работали, чтобы иметь какой-то результат. Скажем, завалил мамонта - получил много мяса.СЛовил рыбу - у тебя есть ужин. Или пошел в соседнюю пещеру и на несколько рыбин выменял кусок мяса мамонта.Потом придумали деньги. И теперь люди работают только за деньги.И для того, чтобы заработать довольно скромную сумму денег за год в США, в Украине надо работать кому-то полжизни.А использовать одно из свойств денег "накопление", в Украине могут не только лишь все.Можно, конечно, как Болт, игнорировать и деньги и работу. Но тут надо к другому профильному специалисту идти, это не ко мне. rjkz

Повідомлень: 16662 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8356 раз. Подякували: 5243 раз. Профіль 7 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2024 07:06 The_Rebel написав: Faceless написав: Найближчим часом умовний жопаті (або інші LLM моделі AI) замінять левову частку роботи цих спеціалістів. І чим буде займатися не топ 20% найкращих з них потім / не ясно Найближчим часом умовний жопаті (або інші LLM моделі AI) замінять левову частку роботи цих спеціалістів. І чим буде займатися не топ 20% найкращих з них потім / не ясно

А чого це оминули технарів/розробників? Якраз вони одні з перших на вихід. Особливо, якщо згадати, що 90% і більше задач - це звичайний копіпаст, бо такого роду або подібні задачі уже робили тисячами. Мало хто придумує щось нове. І ШІ набагато легше буде з наявних шаблонів у пам'яті конструювати готовий продукт. Один ШІ готовить дизайн по побажаннях замовника, другий перекладає це в код, включаючи фронт і бек. Третій знаходить і править баги. Як не дивно, останніми з могікан будуть ручні тестери, бо продукт все ж роблять для людей і кінцева перевірка на адекватність не буде зайвою.

А філолог завжди буде потрібен там, де є людські взаємовідносини, бо не всі люди захочуть спілкування з машинами, вони будуть доплачувати саме за живу мову А чого це оминули технарів/розробників? Якраз вони одні з перших на вихід. Особливо, якщо згадати, що 90% і більше задач - це звичайний копіпаст, бо такого роду або подібні задачі уже робили тисячами. Мало хто придумує щось нове. І ШІ набагато легше буде з наявних шаблонів у пам'яті конструювати готовий продукт. Один ШІ готовить дизайн по побажаннях замовника, другий перекладає це в код, включаючи фронт і бек. Третій знаходить і править баги. Як не дивно, останніми з могікан будуть ручні тестери, бо продукт все ж роблять для людей і кінцева перевірка на адекватність не буде зайвою.А філолог завжди буде потрібен там, де є людські взаємовідносини, бо не всі люди захочуть спілкування з машинами, вони будуть доплачувати саме за живу мову

Першими на виліт - лікарі (терапевти) та адвокати.

Абсолютно нічого нового, вирішення явних шаблонних примітивних задач. На жаль, поки що ніхто не розробляє програмне забезпечення для заміни цих лінивих обмежених осіб. Першими на виліт - лікарі (терапевти) та адвокати.Абсолютно нічого нового, вирішення явних шаблонних примітивних задач. На жаль, поки що ніхто не розробляє програмне забезпечення для заміни цих лінивих обмежених осіб. Frant

Повідомлень: 23866 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1676 раз. Подякували: 2545 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2024 07:11 The_Rebel написав: dimo_0n написав: Frant написав: Український ринок праці - абсолютно перекособочений.

Тут ніхто не потрібен.

Хіба що обслуга для олігархів і депутатів. Український ринок праці - абсолютно перекособочений.Тут ніхто не потрібен.Хіба що обслуга для олігархів і депутатів.

Ну как сказать... Найти нормальною бригаду для кровли даже за кеш - тот еще квест даже до 18мая и до 2022... В стройке/ремонте деньги есть.

Тут по случаю узнал, что в Канале в почете не эти ваши ИТ, а нормальный слесарь, который может тебе сделать/починить канашку и водопровод... Ну как сказать... Найти нормальною бригаду для кровли даже за кеш - тот еще квест даже до 18мая и до 2022... В стройке/ремонте деньги есть.Тут по случаю узнал, что в Канале в почете не эти ваши ИТ, а нормальный слесарь, который может тебе сделать/починить канашку и водопровод...

Нормального слюсаря ще не скоро замінить машина, бо механічні роботи дуже відстають у розвитку у порівнянні з ШІ в ІТ.

В ІТ якби сказали зараз вибирати в помічники джуніора чи Чатжпті (наприклад, якби він був доступний лише за 1000 Дол.), то багато вже б вибрали останнього .

Що там говорити - у нас в компанії було 4-ро товаришів (юрист, електрик, страховик і філолог). Всі мають відповідну освіту та стаж по професії 5-10 років, всі були хорошими спецами у своїй сфері, але така кон'юнктура ринку, що всі були змушені перейти в айті. І що - без освіти, без стажу за 2-4 роки стали сіньорами, а дехто й ТімЛідами. Один (філолог ) вже в США працює в айті відділі страхової компанії, і походу знання мови людської зіграло більшу роль ніж мови технічної.

До чого це я - ніхто не знає майбутнього, хто буде на коні через 10-20 років. З моїх знайомих по здобутій спеціальності працює максимум 10%. Включаючи тих, що закінчили англійські виші. То чи варто рвати дупу батькам, щоб влаштувати дитину в найдорожчий зарубіжний вуз? Якщо дитина захоче, то вона і звичайному середньому вузі вивчиться. Тим більше не буде потім тягаря, якщо випаде хороша можливість у іншій спеціальності, а йому буде жаль потрачених грошей та зусиль на "дорогій" спеціальності Нормального слюсаря ще не скоро замінить машина, бо механічні роботи дуже відстають у розвитку у порівнянні з ШІ в ІТ.В ІТ якби сказали зараз вибирати в помічники джуніора чи Чатжпті (наприклад, якби він був доступний лише за 1000 Дол.), то багато вже б вибрали останньогоЩо там говорити - у нас в компанії було 4-ро товаришів (юрист, електрик, страховик і філолог). Всі мають відповідну освіту та стаж по професії 5-10 років, всі були хорошими спецами у своїй сфері, але така кон'юнктура ринку, що всі були змушені перейти в айті. І що - без освіти, без стажу за 2-4 роки стали сіньорами, а дехто й ТімЛідами. Один (філолог ) вже в США працює в айті відділі страхової компанії, і походу знання мови людської зіграло більшу роль ніж мови технічної.До чого це я - ніхто не знає майбутнього, хто буде на коні через 10-20 років. З моїх знайомих по здобутій спеціальності працює максимум 10%. Включаючи тих, що закінчили англійські виші. То чи варто рвати дупу батькам, щоб влаштувати дитину в найдорожчий зарубіжний вуз? Якщо дитина захоче, то вона і звичайному середньому вузі вивчиться. Тим більше не буде потім тягаря, якщо випаде хороша можливість у іншій спеціальності, а йому буде жаль потрачених грошей та зусиль на "дорогій" спеціальності

Це Україна. Бардак і анархія, коли за спеціальністю працює 10% випускників.

Надто багато у нас паршивих третьосортних ВУЗів. Надто багато лінивих тупих студентів з купленими дипломами.



В Німеччині більшість публіки працює за спеціальністю. Знову ж, в основному освіта там технікум або пту. Цього досить для більшості. Інженерів мало,вони розумні і впахують. На відміну від України, Московії, Молдавії та іншого совка. Це Україна. Бардак і анархія, коли за спеціальністю працює 10% випускників.Надто багато у нас паршивих третьосортних ВУЗів. Надто багато лінивих тупих студентів з купленими дипломами.В Німеччині більшість публіки працює за спеціальністю. Знову ж, в основному освіта там технікум або пту. Цього досить для більшості. Інженерів мало,вони розумні і впахують. На відміну від України, Московії, Молдавії та іншого совка. Востаннє редагувалось Frant в Чет 23 тра, 2024 07:12, всього редагувалось 1 раз. Frant

Повідомлень: 23866 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1676 раз. Подякували: 2545 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2024 07:11 Frant написав: The_Rebel написав: Faceless написав: Найближчим часом умовний жопаті (або інші LLM моделі AI) замінять левову частку роботи цих спеціалістів. І чим буде займатися не топ 20% найкращих з них потім / не ясно Найближчим часом умовний жопаті (або інші LLM моделі AI) замінять левову частку роботи цих спеціалістів. І чим буде займатися не топ 20% найкращих з них потім / не ясно

А чого це оминули технарів/розробників? Якраз вони одні з перших на вихід. Особливо, якщо згадати, що 90% і більше задач - це звичайний копіпаст, бо такого роду або подібні задачі уже робили тисячами. Мало хто придумує щось нове. І ШІ набагато легше буде з наявних шаблонів у пам'яті конструювати готовий продукт. Один ШІ готовить дизайн по побажаннях замовника, другий перекладає це в код, включаючи фронт і бек. Третій знаходить і править баги. Як не дивно, останніми з могікан будуть ручні тестери, бо продукт все ж роблять для людей і кінцева перевірка на адекватність не буде зайвою.

А філолог завжди буде потрібен там, де є людські взаємовідносини, бо не всі люди захочуть спілкування з машинами, вони будуть доплачувати саме за живу мову А чого це оминули технарів/розробників? Якраз вони одні з перших на вихід. Особливо, якщо згадати, що 90% і більше задач - це звичайний копіпаст, бо такого роду або подібні задачі уже робили тисячами. Мало хто придумує щось нове. І ШІ набагато легше буде з наявних шаблонів у пам'яті конструювати готовий продукт. Один ШІ готовить дизайн по побажаннях замовника, другий перекладає це в код, включаючи фронт і бек. Третій знаходить і править баги. Як не дивно, останніми з могікан будуть ручні тестери, бо продукт все ж роблять для людей і кінцева перевірка на адекватність не буде зайвою.А філолог завжди буде потрібен там, де є людські взаємовідносини, бо не всі люди захочуть спілкування з машинами, вони будуть доплачувати саме за живу мову

Першими на виліт - лікарі (терапевти) та адвокати.

Абсолютно нічого нового, вирішення явних шаблонних примітивних задач. На жаль, поки що ніхто не розробляє програмне забезпечення для заміни цих лінивих обмежених осіб. Першими на виліт - лікарі (терапевти) та адвокати.Абсолютно нічого нового, вирішення явних шаблонних примітивних задач. На жаль, поки що ніхто не розробляє програмне забезпечення для заміни цих лінивих обмежених осіб.

Таоапевтів наразі не треба звільняти. Завдяки нашій сімейній, дружина вже другий тиждень на лікарнягому.Я десь з півтори штуки на бензі з'економлю, що на її довіз витрачаю. Хіба то не вартувало...?!

Пи. Си. У дружини настрій поліпшив я, відпочила від тих дебілів і особливо начальниці, яка його псує на роботі. Таоапевтів наразі не треба звільняти. Завдяки нашій сімейній, дружина вже другий тиждень на лікарнягому.Я десь з півтори штуки на бензі з'економлю, що на її довіз витрачаю. Хіба то не вартувало...?!Пи. Си. У дружини настрій поліпшив я, відпочила від тих дебілів і особливо начальниці, яка його псує на роботі. Bolt Повідомлень: 2933 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2024 07:20 rjkz написав: The_Rebel написав: dimo_0n написав: Ну как сказать... Найти нормальною бригаду для кровли даже за кеш - тот еще квест даже до 18мая и до 2022... В стройке/ремонте деньги есть.

Тут по случаю узнал, что в Канале в почете не эти ваши ИТ, а нормальный слесарь, который может тебе сделать/починить канашку и водопровод... Ну как сказать... Найти нормальною бригаду для кровли даже за кеш - тот еще квест даже до 18мая и до 2022... В стройке/ремонте деньги есть.Тут по случаю узнал, что в Канале в почете не эти ваши ИТ, а нормальный слесарь, который может тебе сделать/починить канашку и водопровод...

Нормального слюсаря ще не скоро замінить машина, бо механічні роботи дуже відстають у розвитку у порівнянні з ШІ в ІТ.

В ІТ якби сказали зараз вибирати в помічники джуніора чи Чатжпті (наприклад, якби він був доступний лише за 1000 Дол.), то багато вже б вибрали останнього .

Що там говорити - у нас в компанії було 4-ро товаришів (юрист, електрик, страховик і філолог). Всі мають відповідну освіту та стаж по професії 5-10 років, всі були хорошими спецами у своїй сфері, але така кон'юнктура ринку, що всі були змушені перейти в айті. І що - без освіти, без стажу за 2-4 роки стали сіньорами, а дехто й ТімЛідами. Один (філолог ) вже в США працює в айті відділі страхової компанії, і походу знання мови людської зіграло більшу роль ніж мови технічної.

До чого це я - ніхто не знає майбутнього, хто буде на коні через 10-20 років. З моїх знайомих по здобутій спеціальності працює максимум 10%. Включаючи тих, що закінчили англійські виші. То чи варто рвати дупу батькам, щоб влаштувати дитину в найдорожчий зарубіжний вуз? Якщо дитина захоче, то вона і звичайному середньому вузі вивчиться. Тим більше не буде потім тягаря, якщо випаде хороша можливість у іншій спеціальності, а йому буде жаль потрачених грошей та зусиль на "дорогій" спеціальності Нормального слюсаря ще не скоро замінить машина, бо механічні роботи дуже відстають у розвитку у порівнянні з ШІ в ІТ.В ІТ якби сказали зараз вибирати в помічники джуніора чи Чатжпті (наприклад, якби він був доступний лише за 1000 Дол.), то багато вже б вибрали останньогоЩо там говорити - у нас в компанії було 4-ро товаришів (юрист, електрик, страховик і філолог). Всі мають відповідну освіту та стаж по професії 5-10 років, всі були хорошими спецами у своїй сфері, але така кон'юнктура ринку, що всі були змушені перейти в айті. І що - без освіти, без стажу за 2-4 роки стали сіньорами, а дехто й ТімЛідами. Один (філолог ) вже в США працює в айті відділі страхової компанії, і походу знання мови людської зіграло більшу роль ніж мови технічної.До чого це я - ніхто не знає майбутнього, хто буде на коні через 10-20 років. З моїх знайомих по здобутій спеціальності працює максимум 10%. Включаючи тих, що закінчили англійські виші. То чи варто рвати дупу батькам, щоб влаштувати дитину в найдорожчий зарубіжний вуз? Якщо дитина захоче, то вона і звичайному середньому вузі вивчиться. Тим більше не буде потім тягаря, якщо випаде хороша можливість у іншій спеціальності, а йому буде жаль потрачених грошей та зусиль на "дорогій" спеціальності



Можно, конечно, как Болт, игнорировать и деньги и работу. Но тут надо к другому профильному специалисту идти, это не ко мне. Можно, конечно, как Болт, игнорировать и деньги и работу. Но тут надо к другому профильному специалисту идти, это не ко мне.

Не. Ну деньги я не игнорирую. У нас коммунизм пока не построили, чтобы без них обходиться А вот непыльной, ненапряжной работы за небольшие деньги у нас действительно не хватает. Да сейчас и тех мужиков кто работает увольняют, чтобы на штрафы по мобилизации не попасть. Не. Ну деньги я не игнорирую. У нас коммунизм пока не построили, чтобы без них обходиться А вот непыльной, ненапряжной работы за небольшие деньги у нас действительно не хватает. Да сейчас и тех мужиков кто работает увольняют, чтобы на штрафы по мобилизации не попасть. Bolt Повідомлень: 2933 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 214 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2133213421352136 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор