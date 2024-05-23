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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2133213421352136 Додано: Чет 23 тра, 2024 03:02 The_Rebel написав: Faceless написав: Найближчим часом умовний жопаті (або інші LLM моделі AI) замінять левову частку роботи цих спеціалістів. І чим буде займатися не топ 20% найкращих з них потім / не ясно Найближчим часом умовний жопаті (або інші LLM моделі AI) замінять левову частку роботи цих спеціалістів. І чим буде займатися не топ 20% найкращих з них потім / не ясно

А чого це оминули технарів/розробників? Якраз вони одні з перших на вихід. Особливо, якщо згадати, що 90% і більше задач - це звичайний копіпаст, бо такого роду або подібні задачі уже робили тисячами. Мало хто придумує щось нове. І ШІ набагато легше буде з наявних шаблонів у пам'яті конструювати готовий продукт. Один ШІ готовить дизайн по побажаннях замовника, другий перекладає це в код, включаючи фронт і бек. Третій знаходить і править баги. Як не дивно, останніми з могікан будуть ручні тестери, бо продукт все ж роблять для людей і кінцева перевірка на адекватність не буде зайвою.

А філолог завжди буде потрібен там, де є людські взаємовідносини, бо не всі люди захочуть спілкування з машинами, вони будуть доплачувати саме за живу мову А чого це оминули технарів/розробників? Якраз вони одні з перших на вихід. Особливо, якщо згадати, що 90% і більше задач - це звичайний копіпаст, бо такого роду або подібні задачі уже робили тисячами. Мало хто придумує щось нове. І ШІ набагато легше буде з наявних шаблонів у пам'яті конструювати готовий продукт. Один ШІ готовить дизайн по побажаннях замовника, другий перекладає це в код, включаючи фронт і бек. Третій знаходить і править баги. Як не дивно, останніми з могікан будуть ручні тестери, бо продукт все ж роблять для людей і кінцева перевірка на адекватність не буде зайвою.А філолог завжди буде потрібен там, де є людські взаємовідносини, бо не всі люди захочуть спілкування з машинами, вони будуть доплачувати саме за живу мову



Причем филологи нужны будут самой высокой квалификации.

Мне моя препод по Инглишу как-то рассказала ситуацию из ее жизни.

Были большие переговоры между двумя делегациями и в результате очень маленькой смысловой ошибки переводчика, после недельных переговоров одно сторона просто поднялась и ушла. Причем филологи нужны будут самой высокой квалификации.Мне моя препод по Инглишу как-то рассказала ситуацию из ее жизни.Были большие переговоры между двумя делегациями и в результате очень маленькой смысловой ошибки переводчика, после недельных переговоров одно сторона просто поднялась и ушла. rjkz

Повідомлень: 16662 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8356 раз. Подякували: 5243 раз. Профіль 7 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2024 04:33 The_Rebel написав: dimo_0n написав: Frant написав: Український ринок праці - абсолютно перекособочений.

Тут ніхто не потрібен.

Хіба що обслуга для олігархів і депутатів. Український ринок праці - абсолютно перекособочений.Тут ніхто не потрібен.Хіба що обслуга для олігархів і депутатів.

Ну как сказать... Найти нормальною бригаду для кровли даже за кеш - тот еще квест даже до 18мая и до 2022... В стройке/ремонте деньги есть.

Тут по случаю узнал, что в Канале в почете не эти ваши ИТ, а нормальный слесарь, который может тебе сделать/починить канашку и водопровод... Ну как сказать... Найти нормальною бригаду для кровли даже за кеш - тот еще квест даже до 18мая и до 2022... В стройке/ремонте деньги есть.Тут по случаю узнал, что в Канале в почете не эти ваши ИТ, а нормальный слесарь, который может тебе сделать/починить канашку и водопровод...

Нормального слюсаря ще не скоро замінить машина, бо механічні роботи дуже відстають у розвитку у порівнянні з ШІ в ІТ.

В ІТ якби сказали зараз вибирати в помічники джуніора чи Чатжпті (наприклад, якби він був доступний лише за 1000 Дол.), то багато вже б вибрали останнього .

Що там говорити - у нас в компанії було 4-ро товаришів (юрист, електрик, страховик і філолог). Всі мають відповідну освіту та стаж по професії 5-10 років, всі були хорошими спецами у своїй сфері, але така кон'юнктура ринку, що всі були змушені перейти в айті. І що - без освіти, без стажу за 2-4 роки стали сіньорами, а дехто й ТімЛідами. Один (філолог ) вже в США працює в айті відділі страхової компанії, і походу знання мови людської зіграло більшу роль ніж мови технічної.

До чого це я - ніхто не знає майбутнього, хто буде на коні через 10-20 років. З моїх знайомих по здобутій спеціальності працює максимум 10%. Включаючи тих, що закінчили англійські виші. То чи варто рвати дупу батькам, щоб влаштувати дитину в найдорожчий зарубіжний вуз? Якщо дитина захоче, то вона і звичайному середньому вузі вивчиться. Тим більше не буде потім тягаря, якщо випаде хороша можливість у іншій спеціальності, а йому буде жаль потрачених грошей та зусиль на "дорогій" спеціальності Нормального слюсаря ще не скоро замінить машина, бо механічні роботи дуже відстають у розвитку у порівнянні з ШІ в ІТ.В ІТ якби сказали зараз вибирати в помічники джуніора чи Чатжпті (наприклад, якби він був доступний лише за 1000 Дол.), то багато вже б вибрали останньогоЩо там говорити - у нас в компанії було 4-ро товаришів (юрист, електрик, страховик і філолог). Всі мають відповідну освіту та стаж по професії 5-10 років, всі були хорошими спецами у своїй сфері, але така кон'юнктура ринку, що всі були змушені перейти в айті. І що - без освіти, без стажу за 2-4 роки стали сіньорами, а дехто й ТімЛідами. Один (філолог ) вже в США працює в айті відділі страхової компанії, і походу знання мови людської зіграло більшу роль ніж мови технічної.До чого це я - ніхто не знає майбутнього, хто буде на коні через 10-20 років. З моїх знайомих по здобутій спеціальності працює максимум 10%. Включаючи тих, що закінчили англійські виші. То чи варто рвати дупу батькам, щоб влаштувати дитину в найдорожчий зарубіжний вуз? Якщо дитина захоче, то вона і звичайному середньому вузі вивчиться. Тим більше не буде потім тягаря, якщо випаде хороша можливість у іншій спеціальності, а йому буде жаль потрачених грошей та зусиль на "дорогій" спеціальності



Тут вопрос именно в том, что для чего нужен тот вуз - для корочки или для знаний, чтобы потом работать по профилю.

И для какого рынка труда.

Если для украинского, то и украинский вуз подойдет, если для американского, то украинский врядли. Лучше американский вуз.

Теперь просто уперлись в вопрос - какой рынок труда лучше? Украинский или американский?

Ну и тут ответ не в пользу украинского. Изначально люди работали, чтобы иметь какой-то результат. Скажем, завалил мамонта - получил много мяса.

СЛовил рыбу - у тебя есть ужин. Или пошел в соседнюю пещеру и на несколько рыбин выменял кусок мяса мамонта.

Потом придумали деньги. И теперь люди работают только за деньги.

И для того, чтобы заработать довольно скромную сумму денег за год в США, в Украине надо работать кому-то полжизни.

А использовать одно из свойств денег "накопление", в Украине могут не только лишь все.

Можно, конечно, как Болт, игнорировать и деньги и работу. Но тут надо к другому профильному специалисту идти, это не ко мне. Тут вопрос именно в том, что для чего нужен тот вуз - для корочки или для знаний, чтобы потом работать по профилю.И для какого рынка труда.Если для украинского, то и украинский вуз подойдет, если для американского, то украинский врядли. Лучше американский вуз.Теперь просто уперлись в вопрос - какой рынок труда лучше? Украинский или американский?Ну и тут ответ не в пользу украинского. Изначально люди работали, чтобы иметь какой-то результат. Скажем, завалил мамонта - получил много мяса.СЛовил рыбу - у тебя есть ужин. Или пошел в соседнюю пещеру и на несколько рыбин выменял кусок мяса мамонта.Потом придумали деньги. И теперь люди работают только за деньги.И для того, чтобы заработать довольно скромную сумму денег за год в США, в Украине надо работать кому-то полжизни.А использовать одно из свойств денег "накопление", в Украине могут не только лишь все.Можно, конечно, как Болт, игнорировать и деньги и работу. Но тут надо к другому профильному специалисту идти, это не ко мне. rjkz

Повідомлень: 16662 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8356 раз. Подякували: 5243 раз. Профіль 7 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2024 08:03 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Причем филологи нужны будут самой высокой квалификации.

Мне моя препод по Инглишу как-то рассказала ситуацию из ее жизни.

Были большие переговоры между двумя делегациями и в результате очень маленькой смысловой ошибки переводчика, после недельных переговоров одно сторона просто поднялась и ушла. Причем филологи нужны будут самой высокой квалификации.Мне моя препод по Инглишу как-то рассказала ситуацию из ее жизни.Были большие переговоры между двумя делегациями и в результате очень маленькой смысловой ошибки переводчика, после недельных переговоров одно сторона просто поднялась и ушла.

Колега в мене власник ІТ компанії. Розповідав як через непорозуміння з клієнтом при складанні технічного завдання трохи помились в бізнес логіці і в результаті з кожної транзакції страховій компанії йшов платіж в 100 разів більший ніж треба. Кажуть помітили десь через тиждень і в результаті фірма (читай колега з власної кишені) компенсувала клієнту 20k$. Колега в мене власник ІТ компанії. Розповідав як через непорозуміння з клієнтом при складанні технічного завдання трохи помились в бізнес логіці і в результаті з кожної транзакції страховій компанії йшов платіж в 100 разів більший ніж треба. Кажуть помітили десь через тиждень і в результаті фірма (читай колега з власної кишені) компенсувала клієнту 20k$. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3137 З нами з: 29.07.22 Подякував: 558 раз. Подякували: 397 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2024 09:52 Re: Еміграція, заробітчанство Не надрочуйте на філолухів. Ще мій викладач англійської, з багаторічним досвідом в Британії казала: 2Краще спеціаліст в галузі з посереднім знанням іноземної мови, ніж найкращий філолух з нулем знань в галузі".



Перекладав мені такий філолух статтю чи рекомендації з мобільного зв'язку. Такого брєда я ніколи ще не читав. Мусив його прогнати і перекладав сам, навіть без словника краще вийшло нашвидкоруч. Кочевник Повідомлень: 2392 З нами з: 16.02.17 Подякував: 387 раз. Подякували: 178 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2024 09:57 Які знання, в яких галузях?! А звичайним репетиторством доробляти нє?! Bolt Повідомлень: 2934 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2024 10:03 Bolt написав: Які знання, в яких галузях?! А звичайним репетиторством доробляти нє?! Які знання, в яких галузях?! А звичайним репетиторством доробляти нє?!



Спитай філологів, як вони перекладають медичні тексти, юридичні, або військові... Без відповідних знань в цих галузях той переклад має невелику цінність.



Нагадало, як дура-коректоригиня в тексті про напівпровідники всі терміні "дірка" замінила на "отвір". Спитай філологів, як вони перекладають медичні тексти, юридичні, або військові... Без відповідних знань в цих галузях той переклад має невелику цінність.Нагадало, як дура-коректоригиня в тексті про напівпровідники всі терміні "дірка" замінила на "отвір". Кочевник Повідомлень: 2392 З нами з: 16.02.17 Подякував: 387 раз. Подякували: 178 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2024 10:10 Кочевник написав: Bolt написав: Які знання, в яких галузях?! А звичайним репетиторством доробляти нє?! Які знання, в яких галузях?! А звичайним репетиторством доробляти нє?!



Спитай філологів, як вони перекладають медичні тексти, юридичні, або військові... Без відповідних знань в цих галузях той переклад має невелику цінність.



Нагадало, як дура-коректоригиня в тексті про напівпровідники всі терміні "дірка" замінила на "отвір". Спитай філологів, як вони перекладають медичні тексти, юридичні, або військові... Без відповідних знань в цих галузях той переклад має невелику цінність.Нагадало, як дура-коректоригиня в тексті про напівпровідники всі терміні "дірка" замінила на "отвір".

Одною з причин, чому відправив доньку на цей напрямок, було, що в молодших класах на Репетиторству вчителька на моїх дітях заробила пару штук ує. Я собі логічно подумав, що завжди можна влаштуватися училкою на ЗП, щось біля мінімалки і норм заробляти на репетиторстві. Там навіть галімого В1 вистачить з головою. Одною з причин, чому відправив доньку на цей напрямок, було, що в молодших класах на Репетиторству вчителька на моїх дітях заробила пару штук ує. Я собі логічно подумав, що завжди можна влаштуватися училкою на ЗП, щось біля мінімалки і норм заробляти на репетиторстві. Там навіть галімого В1 вистачить з головою. Востаннє редагувалось Bolt в Чет 23 тра, 2024 10:18, всього редагувалось 1 раз. Bolt Повідомлень: 2934 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2024 10:15 Re: Еміграція, заробітчанство Всяке буває в житті, от сестра кума закінчила французьку філологію, а працює тепер вихователькою в садочку при посольстві в Бельгії... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3137 З нами з: 29.07.22 Подякував: 558 раз. Подякували: 397 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2024 10:17 Дюрі-бачі написав: Всяке буває в житті, от сестра кума закінчила французьку філологію, а працює тепер вихователькою в садочку при посольстві в Бельгії... Всяке буває в житті, от сестра кума закінчила французьку філологію, а працює тепер вихователькою в садочку при посольстві в Бельгії...

Колись читав, що якщо білий в Китай, і пару слів можеш англійською до купи стулити, то вже тебе рахують за англійця чи американця і можеш влаштуватися вчителем англійської в школу чи садочок. 😎 Колись читав, що якщо білий в Китай, і пару слів можеш англійською до купи стулити, то вже тебе рахують за англійця чи американця і можеш влаштуватися вчителем англійської в школу чи садочок. 😎 Bolt Повідомлень: 2934 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2024 10:21 Кочевник написав: Не надрочуйте на філолухів. Ще мій викладач англійської, з багаторічним досвідом в Британії казала: 2Краще спеціаліст в галузі з посереднім знанням іноземної мови, ніж найкращий філолух з нулем знань в галузі".



Перекладав мені такий філолух статтю чи рекомендації з мобільного зв'язку. Такого брєда я ніколи ще не читав. Мусив його прогнати і перекладав сам, навіть без словника краще вийшло нашвидкоруч. Не надрочуйте на філолухів. Ще мій викладач англійської, з багаторічним досвідом в Британії казала: 2Краще спеціаліст в галузі з посереднім знанням іноземної мови, ніж найкращий філолух з нулем знань в галузі".Перекладав мені такий філолух статтю чи рекомендації з мобільного зв'язку. Такого брєда я ніколи ще не читав. Мусив його прогнати і перекладав сам, навіть без словника краще вийшло нашвидкоруч.

Філолог - все ж я вкладаю в це поняття глибший сенс. Насамперед, це вміння спілкуватися з людьми, чітко доносити свою думку, будувати основні лінії розмови/конференції, виділяти головне і тп. На противагу технарям, для яких це важко, їм краще колупатися в техніці або втикати в монітор, багато хто з них боїться людей і спілкування. Зазвичай філологів ставлять на організаторські посади (до прикладу, а айті це може бути скрам-мастер, продукт-менеджер і тп) Філолог - все ж я вкладаю в це поняття глибший сенс. Насамперед, це вміння спілкуватися з людьми, чітко доносити свою думку, будувати основні лінії розмови/конференції, виділяти головне і тп. На противагу технарям, для яких це важко, їм краще колупатися в техніці або втикати в монітор, багато хто з них боїться людей і спілкування. Зазвичай філологів ставлять на організаторські посади (до прикладу, а айті це може бути скрам-мастер, продукт-менеджер і тп) The_Rebel

Повідомлень: 273 З нами з: 01.06.19 Подякував: 16 раз. Подякували: 61 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2133213421352136 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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