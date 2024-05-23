Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2134213521362137 Додано: Чет 23 тра, 2024 10:51 Україні не потрібні ні філологи, ні інженери, ні фізики, ні хіміки, ні математики. У них і до війни ЗП була 500 дол/міс за щастя, а зараз ще менше.

Тут потрібна обслуга для олігархів і депутатів.

Шофери, повії, охоронники, гувернантки і т.п. Ця публіка добре заробляє в бідній нещасній країні. Frant

Повідомлень: 23867 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1676 раз. Подякували: 2545 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2024 10:55 Зі мною у відділі звітності великої міжнародної компанії працювала дівчина з освітою "Славістика" та роком болгарської філології. Можливо, ще якісь швидкі курси з бухобліку пройшла, або просто підручник купила. Крім непоганої з/п, отримувала кількасот злотих додатково за знання болгарської. А найбільші доплати були за знання нідерландської, норвезької, німецької. Бо знайти носіїв, бажаючих переїхати у Польщу, було вкрай важко.

В корпоративному центрі Люфтганзи в Кракові практично усі посади вимагають знання німецької мінімум В1. Gastarbaiter Повідомлень: 3226 З нами з: 26.02.18 Подякував: 671 раз. Подякували: 538 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2024 10:58 Re: Еміграція, заробітчанство Як висновок хочу сказати, що у філолога значно більше перспектив ніж в багатьох інших спеціальностей, навіть в того ж юриста чи економіста, особливо в контексті еміграції. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3141 З нами з: 29.07.22 Подякував: 559 раз. Подякували: 398 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2024 11:26 Re: Еміграція, заробітчанство Громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов'язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 р. N 563 стати на військовий облік шляхом особистого прибуття до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів за їх вибором.

Усі вже квитки взяли? Усі вже квитки взяли? Gastarbaiter Повідомлень: 3226 З нами з: 26.02.18 Подякував: 671 раз. Подякували: 538 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2024 11:34 Gastarbaiter написав: Громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов'язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 р. N 563 стати на військовий облік шляхом особистого прибуття до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів за їх вибором.

Усі вже квитки взяли? Усі вже квитки взяли?

На Картав95? На Картав95? Кочевник Повідомлень: 2393 З нами з: 16.02.17 Подякував: 387 раз. Подякували: 178 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2024 13:21 Кочевник написав: Gastarbaiter написав: Громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов'язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 р. N 563 стати на військовий облік шляхом особистого прибуття до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів за їх вибором.

Усі вже квитки взяли? Усі вже квитки взяли?

На Квартал95? На Квартал95?

навіщо квитки?

Квартал95 вже на самому верху, керує територією.

Маємо безплатний цирк в управлінні, за який проголосувало 75% виборців.

Значить, все Ок. Думаю, що 75% глибоко задоволені своїм вибором. навіщо квитки?Квартал95 вже на самому верху, керує територією.Маємо безплатний цирк в управлінні, за який проголосувало 75% виборців.Значить, все Ок. Думаю, що 75% глибоко задоволені своїм вибором. Frant

Повідомлень: 23867 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1676 раз. Подякували: 2545 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2134213521362137 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор