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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 тра, 2024 10:51
Україні не потрібні ні філологи, ні інженери, ні фізики, ні хіміки, ні математики. У них і до війни ЗП була 500 дол/міс за щастя, а зараз ще менше.
Тут потрібна обслуга для олігархів і депутатів.
Шофери, повії, охоронники, гувернантки і т.п. Ця публіка добре заробляє в бідній нещасній країні.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 10:55
Зі мною у відділі звітності великої міжнародної компанії працювала дівчина з освітою "Славістика" та роком болгарської філології. Можливо, ще якісь швидкі курси з бухобліку пройшла, або просто підручник купила. Крім непоганої з/п, отримувала кількасот злотих додатково за знання болгарської. А найбільші доплати були за знання нідерландської, норвезької, німецької. Бо знайти носіїв, бажаючих переїхати у Польщу, було вкрай важко.
В корпоративному центрі Люфтганзи в Кракові практично усі посади вимагають знання німецької мінімум В1.
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 23 тра, 2024 10:58
Як висновок хочу сказати, що у філолога значно більше перспектив ніж в багатьох інших спеціальностей, навіть в того ж юриста чи економіста, особливо в контексті еміграції.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 11:26
Громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов'язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 р. N 563 стати на військовий облік шляхом особистого прибуття до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів за їх вибором.
Усі вже квитки взяли?
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 23 тра, 2024 11:34
Gastarbaiter написав:
Громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов'язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 р. N 563 стати на військовий облік шляхом особистого прибуття до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів за їх вибором.
Усі вже квитки взяли?
На Картав95?
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Кочевник
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Додано: Чет 23 тра, 2024 13:21
Кочевник написав: Gastarbaiter написав:
Громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов'язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 р. N 563 стати на військовий облік шляхом особистого прибуття до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів за їх вибором.
Усі вже квитки взяли?
На Квартал95?
навіщо квитки?
Квартал95 вже на самому верху, керує територією.
Маємо безплатний цирк в управлінні, за який проголосувало 75% виборців.
Значить, все Ок. Думаю, що 75% глибоко задоволені своїм вибором.
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