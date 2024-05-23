Десь так, як і програмувати: базові потреба задовольнить, але нормального репетитора не замінить.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 15:34
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Чет 23 тра, 2024 15:47
Давным давно одна одноклассница учила французский.
Потом закончила иняз, потом, еще в 90-е (чтобы оценить ценность) получила назначение в посольство Украины во Франции.
Там встретила своего будущего мужа и там-же и осталась.
Другая знакомая закончила иняз с немецким и английским.
Не в курсе как, оказалась в Германии и дальше по сценарию - вышла замуж и осталась.
Один из блогеров, которых смотрел когда готовился к эмиграции, закончил институт с дипломом военного переводчика с Инглиша.
Переехал в СЩА в 2013, с трудом, но получил ГК (8 лет заняло), имеет свой бизнес, дом (не в мортгидже) через Гудзон от Манхеттена (фактически с видом на Манхеттен), дети в частной школе, финансово как для стольких лет в эмиграции - неплохо обеспечен. Приехал в США продав Мицубиси аутлендер за 20 куе, с 24 куе в кармане на 4-х человек семьи и с долгом в 20-же куе, которые довольно быстро отдал.
Так что, свободное знание языка - неприложный инструмент для успешной эмиграции и интеграции в новую среду.
Додано: Чет 23 тра, 2024 15:50
Наверное это было при Мао еще.
Сейчас китайцы в среднем по крупным городам детям Инглиш с детства вбивают в голову.
Поэтому такой разводняк не прокатит.
Додано: Чет 23 тра, 2024 16:01
Скажу больше, у филолога есть все шансы получить любое дополнительное образование в эмиграции, включая юридическое.
Где как не там важны смысловые оттенки слов и правильное (зачастую единственно правильное)построение предложений, исключающее превратное толкование.
Собственно, я знаю 2-х юристов, оба приехали в школьном возрасте и потом закончили Ло скул. Их Инглиш на неизмеримо более высоком уровне нежели у тех, кто намного дольше тут технарей.
У детей в школе давали на ЕСЛ листки бумаги со словами (штук 20) которые или произносятся одинаково или очень похоже или пишутся очень похоже, но имеют разный смысл. И наоборот, синонимы - куча.
Это уровень ненужный технарю, но именно он открывает возможности, которые недосягаемы без свободного Инглиша.
Именно поэтому в эмиграцию надо попасть ребенком, а еще лучше родиться.
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