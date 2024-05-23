RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2135213621372138
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 15:34

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Кажуть нова версія ChatGPT 4o вміє репетиторство. Треба буде спробувати.

Десь так, як і програмувати: базові потреба задовольнить, але нормального репетитора не замінить.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3142
З нами з: 29.07.22
Подякував: 559 раз.
Подякували: 399 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 15:47

  Дюрі-бачі написав:Всяке буває в житті, от сестра кума закінчила французьку філологію, а працює тепер вихователькою в садочку при посольстві в Бельгії...


Давным давно одна одноклассница учила французский.
Потом закончила иняз, потом, еще в 90-е (чтобы оценить ценность) получила назначение в посольство Украины во Франции.
Там встретила своего будущего мужа и там-же и осталась.
Другая знакомая закончила иняз с немецким и английским.
Не в курсе как, оказалась в Германии и дальше по сценарию - вышла замуж и осталась.
Один из блогеров, которых смотрел когда готовился к эмиграции, закончил институт с дипломом военного переводчика с Инглиша.
Переехал в СЩА в 2013, с трудом, но получил ГК (8 лет заняло), имеет свой бизнес, дом (не в мортгидже) через Гудзон от Манхеттена (фактически с видом на Манхеттен), дети в частной школе, финансово как для стольких лет в эмиграции - неплохо обеспечен. Приехал в США продав Мицубиси аутлендер за 20 куе, с 24 куе в кармане на 4-х человек семьи и с долгом в 20-же куе, которые довольно быстро отдал.
Так что, свободное знание языка - неприложный инструмент для успешной эмиграции и интеграции в новую среду.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16665
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8358 раз.
Подякували: 5245 раз.
 
Профіль
7
3
5
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 15:50

  Bolt написав:
  Дюрі-бачі написав:Всяке буває в житті, от сестра кума закінчила французьку філологію, а працює тепер вихователькою в садочку при посольстві в Бельгії...

Колись читав, що якщо білий в Китай, і пару слів можеш англійською до купи стулити, то вже тебе рахують за англійця чи американця і можеш влаштуватися вчителем англійської в школу чи садочок. 😎


Наверное это было при Мао еще.
Сейчас китайцы в среднем по крупным городам детям Инглиш с детства вбивают в голову.
Поэтому такой разводняк не прокатит.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16665
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8358 раз.
Подякували: 5245 раз.
 
Профіль
7
3
5
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 16:01

  Дюрі-бачі написав:Як висновок хочу сказати, що у філолога значно більше перспектив ніж в багатьох інших спеціальностей, навіть в того ж юриста чи економіста, особливо в контексті еміграції.


Скажу больше, у филолога есть все шансы получить любое дополнительное образование в эмиграции, включая юридическое.
Где как не там важны смысловые оттенки слов и правильное (зачастую единственно правильное)построение предложений, исключающее превратное толкование.
Собственно, я знаю 2-х юристов, оба приехали в школьном возрасте и потом закончили Ло скул. Их Инглиш на неизмеримо более высоком уровне нежели у тех, кто намного дольше тут технарей.
У детей в школе давали на ЕСЛ листки бумаги со словами (штук 20) которые или произносятся одинаково или очень похоже или пишутся очень похоже, но имеют разный смысл. И наоборот, синонимы - куча.
Это уровень ненужный технарю, но именно он открывает возможности, которые недосягаемы без свободного Инглиша.
Именно поэтому в эмиграцию надо попасть ребенком, а еще лучше родиться.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16665
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8358 раз.
Подякували: 5245 раз.
 
Профіль
7
3
5
  #<1 ... 2135213621372138
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Кочевник і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Invest Talk Summit 2024 (6)
23.05.2024 16:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.