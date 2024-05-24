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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2135213621372138
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 15:50

  Bolt написав:
  Дюрі-бачі написав:Всяке буває в житті, от сестра кума закінчила французьку філологію, а працює тепер вихователькою в садочку при посольстві в Бельгії...

Колись читав, що якщо білий в Китай, і пару слів можеш англійською до купи стулити, то вже тебе рахують за англійця чи американця і можеш влаштуватися вчителем англійської в школу чи садочок. 😎


Наверное это было при Мао еще.
Сейчас китайцы в среднем по крупным городам детям Инглиш с детства вбивают в голову.
Поэтому такой разводняк не прокатит.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 16:01

  Дюрі-бачі написав:Як висновок хочу сказати, що у філолога значно більше перспектив ніж в багатьох інших спеціальностей, навіть в того ж юриста чи економіста, особливо в контексті еміграції.


Скажу больше, у филолога есть все шансы получить любое дополнительное образование в эмиграции, включая юридическое.
Где как не там важны смысловые оттенки слов и правильное (зачастую единственно правильное)построение предложений, исключающее превратное толкование.
Собственно, я знаю 2-х юристов, оба приехали в школьном возрасте и потом закончили Ло скул. Их Инглиш на неизмеримо более высоком уровне нежели у тех, кто намного дольше тут технарей.
У детей в школе давали на ЕСЛ листки бумаги со словами (штук 20) которые или произносятся одинаково или очень похоже или пишутся очень похоже, но имеют разный смысл. И наоборот, синонимы - куча.
Это уровень ненужный технарю, но именно он открывает возможности, которые недосягаемы без свободного Инглиша.
Именно поэтому в эмиграцию надо попасть ребенком, а еще лучше родиться.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 17:19

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Сейчас китайцы в среднем по крупным городам детям Инглиш с детства вбивают в голову.
Поэтому такой разводняк не прокатит.

Ну як сказати: знання англійської для них це як одна із ознак "мажорності", на рівні із блідою кожею. Навіть серед вчених китайців досить мало нормально знають мову, а про рядових взагалі мовчу. В школі якраз вивчення іноземної мови суттєво обмежують на рівні елементарних понять і буквально викидають цілі групи слів, наприклад аспіранти дуже були здивовані існуванням таких слів як discussion а потім виявилось, що і war, outcry і т.д. їх не вчили. Напевно бояться, що народ прочитає не те, що треба...
Ну і щодо китайців, то для мене було дивним, що для більшості із них китайська мова - іноземна, щось на зразок москальської в совку...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 10:10

Еміграція, заробітчанство

News from Canada

Панове вище розмірковували про те, скільки грошей треба витратити на педагогів-репетиторів, які піднімуть рівень знань майбутнього студента.

В звʼязку з цим направив запит в родину, яка переселилася в Канаду за Програмою CUAET 27 лютого 2024 року, щодо навчання дітей в школі.
Школа безкоштовна, з 8-30 до 14-00. В школі діти мають можливість безкоштовно «перекусити»: яблука, банани, тістечка, соки. В класі старшого сина всі англомовні, в класі молодшого є ще один українець та один турок.
Не все ще получилося: батьки двох синів 9 та 12 років до цих пір не знайшли для себе роботу.
Шукають активно.
Так ось про дітей. Нижче наведено цитати фраз, отриманих мною Вайбером:

- Дітям все подобається. Вони вчать мову з якоїсь гри, яку їм у школі «встановили» на планшети та дали паролі. Ну не легко там. Але їм все подобається. Дітям взагалі тут все подобається…

- Робочі закони, ніхто не грубить, ніхто не дурить у магазинах.
Усміхаються/чуйні
Безпека на дорогах.
Дітям подобається школа.
Багато парків.
Звикли ходити в куртках.
Цікаво та незвично.
Купа бонусів для українців і не тільки, розумію, що це на пів року всього, потім плюшки припиняться, але все ж таки.
Канадці, місцеві, трохи «чарівні на голову».
Багато дешевих речей та продуктів.
Є де погуляти і що подивитися.
Є можливість вчитися.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 10:25

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from Canada

Панове вище розмірковували про те, скільки грошей треба витратити на педагогів-репетиторів, які піднімуть рівень знань майбутнього студента.

В звʼязку з цим направив запит в родину, яка переселилася в Канаду за Програмою CUAET 27 лютого 2024 року, щодо навчання дітей в школі.
Школа безкоштовна, з 8-30 до 14-00. В школі діти мають можливість безкоштовно «перекусити»: яблука, банани, тістечка, соки. В класі старшого сина всі англомовні, в класі молодшого є ще один українець та один турок.
Не все ще получилося: батьки двох синів 9 та 12 років до цих пір не знайшли для себе роботу.
Шукають активно.
Так ось про дітей. Нижче наведено цитати фраз, отриманих мною Вайбером:

- Дітям все подобається. Вони вчать мову з якоїсь гри, яку їм у школі «встановили» на планшети та дали паролі. Ну не легко там. Але їм все подобається. Дітям взагалі тут все подобається…

- Робочі закони, ніхто не грубить, ніхто не дурить у магазинах.
Усміхаються/чуйні
Безпека на дорогах.
Дітям подобається школа.
Багато парків.
Звикли ходити в куртках.
Цікаво та незвично.
Купа бонусів для українців і не тільки, розумію, що це на пів року всього, потім плюшки припиняться, але все ж таки.
Канадці, місцеві, трохи «чарівні на голову».
Багато дешевих речей та продуктів.
Є де погуляти і що подивитися.
Є можливість вчитися.

Канада - це не Туреччина, да, пане акурт? :mrgreen:
Проте ж - йогурт там явно недешевий!
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 11:18

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:- Робочі закони, ніхто не грубить, ніхто не дурить у магазинах.
Усміхаються/чуйні
Безпека на дорогах.
Дітям подобається школа.
Багато парків.
Звикли ходити в куртках.
Цікаво та незвично.
Купа бонусів для українців і не тільки, розумію, що це на пів року всього, потім плюшки припиняться, але все ж таки.
Канадці, місцеві, трохи «чарівні на голову».
Багато дешевих речей та продуктів.
Є де погуляти і що подивитися.
Є можливість вчитися.

Все хорошо. Но сколько людей - столько мнений
https://www.youtube.com/watch?v=hLSVtt74kDU
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