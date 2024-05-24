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Дюрі-бачі написав:Як висновок хочу сказати, що у філолога значно більше перспектив ніж в багатьох інших спеціальностей, навіть в того ж юриста чи економіста, особливо в контексті еміграції.
Скажу больше, у филолога есть все шансы получить любое дополнительное образование в эмиграции, включая юридическое. Где как не там важны смысловые оттенки слов и правильное (зачастую единственно правильное)построение предложений, исключающее превратное толкование. Собственно, я знаю 2-х юристов, оба приехали в школьном возрасте и потом закончили Ло скул. Их Инглиш на неизмеримо более высоком уровне нежели у тех, кто намного дольше тут технарей. У детей в школе давали на ЕСЛ листки бумаги со словами (штук 20) которые или произносятся одинаково или очень похоже или пишутся очень похоже, но имеют разный смысл. И наоборот, синонимы - куча. Это уровень ненужный технарю, но именно он открывает возможности, которые недосягаемы без свободного Инглиша. Именно поэтому в эмиграцию надо попасть ребенком, а еще лучше родиться.
rjkz написав:Сейчас китайцы в среднем по крупным городам детям Инглиш с детства вбивают в голову. Поэтому такой разводняк не прокатит.
Ну як сказати: знання англійської для них це як одна із ознак "мажорності", на рівні із блідою кожею. Навіть серед вчених китайців досить мало нормально знають мову, а про рядових взагалі мовчу. В школі якраз вивчення іноземної мови суттєво обмежують на рівні елементарних понять і буквально викидають цілі групи слів, наприклад аспіранти дуже були здивовані існуванням таких слів як discussion а потім виявилось, що і war, outcry і т.д. їх не вчили. Напевно бояться, що народ прочитає не те, що треба... Ну і щодо китайців, то для мене було дивним, що для більшості із них китайська мова - іноземна, щось на зразок москальської в совку...
Панове вище розмірковували про те, скільки грошей треба витратити на педагогів-репетиторів, які піднімуть рівень знань майбутнього студента.
В звʼязку з цим направив запит в родину, яка переселилася в Канаду за Програмою CUAET 27 лютого 2024 року, щодо навчання дітей в школі. Школа безкоштовна, з 8-30 до 14-00. В школі діти мають можливість безкоштовно «перекусити»: яблука, банани, тістечка, соки. В класі старшого сина всі англомовні, в класі молодшого є ще один українець та один турок. Не все ще получилося: батьки двох синів 9 та 12 років до цих пір не знайшли для себе роботу. Шукають активно. Так ось про дітей. Нижче наведено цитати фраз, отриманих мною Вайбером:
- Дітям все подобається. Вони вчать мову з якоїсь гри, яку їм у школі «встановили» на планшети та дали паролі. Ну не легко там. Але їм все подобається. Дітям взагалі тут все подобається…
- Робочі закони, ніхто не грубить, ніхто не дурить у магазинах. Усміхаються/чуйні Безпека на дорогах. Дітям подобається школа. Багато парків. Звикли ходити в куртках. Цікаво та незвично. Купа бонусів для українців і не тільки, розумію, що це на пів року всього, потім плюшки припиняться, але все ж таки. Канадці, місцеві, трохи «чарівні на голову». Багато дешевих речей та продуктів. Є де погуляти і що подивитися. Є можливість вчитися.
Панове вище розмірковували про те, скільки грошей треба витратити на педагогів-репетиторів, які піднімуть рівень знань майбутнього студента.
В звʼязку з цим направив запит в родину, яка переселилася в Канаду за Програмою CUAET 27 лютого 2024 року, щодо навчання дітей в школі. Школа безкоштовна, з 8-30 до 14-00. В школі діти мають можливість безкоштовно «перекусити»: яблука, банани, тістечка, соки. В класі старшого сина всі англомовні, в класі молодшого є ще один українець та один турок. Не все ще получилося: батьки двох синів 9 та 12 років до цих пір не знайшли для себе роботу. Шукають активно. Так ось про дітей. Нижче наведено цитати фраз, отриманих мною Вайбером:
- Дітям все подобається. Вони вчать мову з якоїсь гри, яку їм у школі «встановили» на планшети та дали паролі. Ну не легко там. Але їм все подобається. Дітям взагалі тут все подобається…
- Робочі закони, ніхто не грубить, ніхто не дурить у магазинах. Усміхаються/чуйні Безпека на дорогах. Дітям подобається школа. Багато парків. Звикли ходити в куртках. Цікаво та незвично. Купа бонусів для українців і не тільки, розумію, що це на пів року всього, потім плюшки припиняться, але все ж таки. Канадці, місцеві, трохи «чарівні на голову». Багато дешевих речей та продуктів. Є де погуляти і що подивитися. Є можливість вчитися.
Канада - це не Туреччина, да, пане акурт? Проте ж - йогурт там явно недешевий!
akurt написав:- Робочі закони, ніхто не грубить, ніхто не дурить у магазинах. Усміхаються/чуйні Безпека на дорогах. Дітям подобається школа. Багато парків. Звикли ходити в куртках. Цікаво та незвично. Купа бонусів для українців і не тільки, розумію, що це на пів року всього, потім плюшки припиняться, але все ж таки. Канадці, місцеві, трохи «чарівні на голову». Багато дешевих речей та продуктів. Є де погуляти і що подивитися. Є можливість вчитися.