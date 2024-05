Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Додано: Чет 23 тра, 2024 15:50 Bolt написав: Дюрі-бачі написав: Всяке буває в житті, от сестра кума закінчила французьку філологію, а працює тепер вихователькою в садочку при посольстві в Бельгії... Всяке буває в житті, от сестра кума закінчила французьку філологію, а працює тепер вихователькою в садочку при посольстві в Бельгії...

Колись читав, що якщо білий в Китай, і пару слів можеш англійською до купи стулити, то вже тебе рахують за англійця чи американця і можеш влаштуватися вчителем англійської в школу чи садочок. 😎



Наверное это было при Мао еще.

Сейчас китайцы в среднем по крупным городам детям Инглиш с детства вбивают в голову.

Наверное это было при Мао еще.

Сейчас китайцы в среднем по крупным городам детям Инглиш с детства вбивают в голову.

Поэтому такой разводняк не прокатит.

Додано: Чет 23 тра, 2024 16:01 Дюрі-бачі написав: Як висновок хочу сказати, що у філолога значно більше перспектив ніж в багатьох інших спеціальностей, навіть в того ж юриста чи економіста, особливо в контексті еміграції. Як висновок хочу сказати, що у філолога значно більше перспектив ніж в багатьох інших спеціальностей, навіть в того ж юриста чи економіста, особливо в контексті еміграції.



Скажу больше, у филолога есть все шансы получить любое дополнительное образование в эмиграции, включая юридическое.

Где как не там важны смысловые оттенки слов и правильное (зачастую единственно правильное)построение предложений, исключающее превратное толкование.

Собственно, я знаю 2-х юристов, оба приехали в школьном возрасте и потом закончили Ло скул. Их Инглиш на неизмеримо более высоком уровне нежели у тех, кто намного дольше тут технарей.

У детей в школе давали на ЕСЛ листки бумаги со словами (штук 20) которые или произносятся одинаково или очень похоже или пишутся очень похоже, но имеют разный смысл. И наоборот, синонимы - куча.

Это уровень ненужный технарю, но именно он открывает возможности, которые недосягаемы без свободного Инглиша.

Скажу больше, у филолога есть все шансы получить любое дополнительное образование в эмиграции, включая юридическое.
Где как не там важны смысловые оттенки слов и правильное (зачастую единственно правильное)построение предложений, исключающее превратное толкование.
Собственно, я знаю 2-х юристов, оба приехали в школьном возрасте и потом закончили Ло скул. Их Инглиш на неизмеримо более высоком уровне нежели у тех, кто намного дольше тут технарей.
У детей в школе давали на ЕСЛ листки бумаги со словами (штук 20) которые или произносятся одинаково или очень похоже или пишутся очень похоже, но имеют разный смысл. И наоборот, синонимы - куча.
Это уровень ненужный технарю, но именно он открывает возможности, которые недосягаемы без свободного Инглиша.
Именно поэтому в эмиграцию надо попасть ребенком, а еще лучше родиться.

Додано: Чет 23 тра, 2024 17:19 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Сейчас китайцы в среднем по крупным городам детям Инглиш с детства вбивают в голову.

Поэтому такой разводняк не прокатит.

Поэтому такой разводняк не прокатит. Сейчас китайцы в среднем по крупным городам детям Инглиш с детства вбивают в голову.Поэтому такой разводняк не прокатит.

Ну як сказати: знання англійської для них це як одна із ознак "мажорності", на рівні із блідою кожею. Навіть серед вчених китайців досить мало нормально знають мову, а про рядових взагалі мовчу. В школі якраз вивчення іноземної мови суттєво обмежують на рівні елементарних понять і буквально викидають цілі групи слів, наприклад аспіранти дуже були здивовані існуванням таких слів як discussion а потім виявилось, що і war, outcry і т.д. їх не вчили. Напевно бояться, що народ прочитає не те, що треба...

Ну як сказати: знання англійської для них це як одна із ознак "мажорності", на рівні із блідою кожею. Навіть серед вчених китайців досить мало нормально знають мову, а про рядових взагалі мовчу. В школі якраз вивчення іноземної мови суттєво обмежують на рівні елементарних понять і буквально викидають цілі групи слів, наприклад аспіранти дуже були здивовані існуванням таких слів як discussion а потім виявилось, що і war, outcry і т.д. їх не вчили. Напевно бояться, що народ прочитає не те, що треба...

Ну і щодо китайців, то для мене було дивним, що для більшості із них китайська мова - іноземна, щось на зразок москальської в совку...

Повідомлень: 3150 З нами з: 29.07.22 Подякував: 561 раз. Подякували: 400 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2024 10:10 Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Панове вище розмірковували про те, скільки грошей треба витратити на педагогів-репетиторів, які піднімуть рівень знань майбутнього студента.



В звʼязку з цим направив запит в родину, яка переселилася в Канаду за Програмою CUAET 27 лютого 2024 року, щодо навчання дітей в школі.

Школа безкоштовна, з 8-30 до 14-00. В школі діти мають можливість безкоштовно «перекусити»: яблука, банани, тістечка, соки. В класі старшого сина всі англомовні, в класі молодшого є ще один українець та один турок.

Не все ще получилося: батьки двох синів 9 та 12 років до цих пір не знайшли для себе роботу.

Шукають активно.

Так ось про дітей. Нижче наведено цитати фраз, отриманих мною Вайбером:



- Дітям все подобається. Вони вчать мову з якоїсь гри, яку їм у школі «встановили» на планшети та дали паролі. Ну не легко там. Але їм все подобається. Дітям взагалі тут все подобається…



- Робочі закони, ніхто не грубить, ніхто не дурить у магазинах.

Усміхаються/чуйні

Безпека на дорогах.

Дітям подобається школа.

Багато парків.

Звикли ходити в куртках.

Цікаво та незвично.

Купа бонусів для українців і не тільки, розумію, що це на пів року всього, потім плюшки припиняться, але все ж таки.

Канадці, місцеві, трохи «чарівні на голову».

Багато дешевих речей та продуктів.

Є де погуляти і що подивитися.

Є можливість вчитися. akurt

Канада - це не Туреччина, да, пане акурт?

Канада - це не Туреччина, да, пане акурт?

Проте ж - йогурт там явно недешевий!

Повідомлень: 23873 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1678 раз. Подякували: 2545 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2024 11:18 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: - Робочі закони, ніхто не грубить, ніхто не дурить у магазинах.

Усміхаються/чуйні

Безпека на дорогах.

Дітям подобається школа.

Багато парків.

Звикли ходити в куртках.

Цікаво та незвично.

Купа бонусів для українців і не тільки, розумію, що це на пів року всього, потім плюшки припиняться, але все ж таки.

Канадці, місцеві, трохи «чарівні на голову».

Багато дешевих речей та продуктів.

Є де погуляти і що подивитися.

Є можливість вчитися. - Робочі закони, ніхто не грубить, ніхто не дурить у магазинах.Усміхаються/чуйніБезпека на дорогах.Дітям подобається школа.Багато парків.Звикли ходити в куртках.Цікаво та незвично.Купа бонусів для українців і не тільки, розумію, що це на пів року всього, потім плюшки припиняться, але все ж таки.Канадці, місцеві, трохи «чарівні на голову».Багато дешевих речей та продуктів.Є де погуляти і що подивитися.Є можливість вчитися.

Все хорошо. Но сколько людей - столько мнений

Все хорошо. Но сколько людей - столько мнений

https://www.youtube.com/watch?v=hLSVtt74kDU

Строго говоря, родиться в эмиграции невозможно Строго говоря, родиться в эмиграции невозможно Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7431 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6372 раз. Подякували: 21147 раз. Профіль 129 75 34 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:17 Еміграція, заробітчанство



New’s from Canada



Що з роботою для наших в Канаді та яка є підтримка.

З роботою зараз - коли сотні тисяч українців заїхали в Канаду за Програмою CUAET - дуже важко.

Ті люди, діти яких добре влаштувалися в школі , на днях «піймали слот» від компанії Amazon - дуже багато людей вже влаштувалися туди працювати і тому вакансії зʼявляються дуже рідко, їх треба «ловити». Одну впіймали. Це для жінки.

Для чоловіка шукають вакансію в готельному бізнесі, бо має якийсь досвід.

Канада намагається нашим допомагати.

Ось цитата:

«А соціальних центрів тут багато.

В одному ми записалися на англійську мову, в іншому - на курси оператора навантажувача, в третьому на розробку резюме, в четвертому на комп'ютерні курси. І «система» це все бачить і розуміє, що ми намагаємося перейнятися канадською системою.

У них заохочуються такі речі.

Ще записалися в програму на субсидоване житло, може протягом року нам запропонують оренду дешевше нашої і ми переїдемо.



Поки що нам узгодили три місяця повного фінансування оренди житла та сплати комунальних послуг.

Це на 3 місяці - спеціально для українців, які шукають роботу.

Економія за три місяця може скласти С$ 6000.



P.S. Далеко не всім українцям узгоджують таку допомогу: ретельно перевіряють, хто це, де був раніше, наприклад, про відмови:



«Подавалися ми на допомогу всім готельним заїздом, схвалили тільки нам! Решті відмовили. Причини відмови: не були в Україні на момент війни, іншим відмовили, бо чоловік іноземець, третім відмовили тому, що авто в Канаді купили, четвертим відмовили просто тому, що ті жили в Польщі... Коротше цікава була забава.

Але нам допомагав соціальний працівник з «мемонайт» центру, дуже класний розумний хлопець. І він нас як ньюкамерів представлятиме в Канаді один рік. Знайшла цей центр суто випадково і нам реально пощастило з ним.»



Як бачите, «Відкривають тому, хто стукає».

Ну і тим, хто не поливає інших своїм звичним лайном. akurt

Повідомлень: 9692 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3603 раз. Подякували: 1271 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:19

Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:19

https://youtu.be/m7v0V-WMpy0?si=rNyTu2mnq85JxcTZ Досить пізнавальної про наших емігрантів у Вроцлаві. Оренда, звичайно космос. Десь з 3 хв.

Особисто ще не зустрічався, але в нього таке велике негативне враження, що я дивуюся.

Ось сьогодні що сказав:

“З Європою поки все. Хай далі там мусульмани вже порядок наводять, вони там цим дуже бурхливо займаються”.

Зараз насолоджується власною 4-к квартирою в Анталії, яка була рік закрита на період «польського експерименту».

Орендував житло на півдні Вроцлава за 900$.

Я йому так сказав: «І варто ото було линдати по хатках...»

Відповів:

«Я вважаю варто було. Всередині закрилося питання, яке муляло 10 років. Постійна думка що от там трава зеленіша і ось та країна краще…

А тут просто вилікувало напроч, ще й закрило питання разпіареної Європи…»

Звісно, думка субʼєктивна і можна з нею не погоджуватися. akurt

