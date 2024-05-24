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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2136213721382139
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:41

  akurt написав:Вже чи 5, чи 7 днів, як виїхав саме з Вроцлава мій приятель.
Особисто ще не зустрічався, але в нього таке велике негативне враження, що я дивуюся.
Ось сьогодні що сказав:
“З Європою поки все. Хай далі там мусульмани вже порядок наводять, вони там цим дуже бурхливо займаються”.
Зараз насолоджується власною 4-к квартирою в Анталії, яка була рік закрита на період «польського експерименту».
Орендував житло на півдні Вроцлава за 900$.
Я йому так сказав: «І варто ото було линдати по хатках...»
Відповів:
«Я вважаю варто було. Всередині закрилося питання, яке муляло 10 років. Постійна думка що от там трава зеленіша і ось та країна краще…
А тут просто вилікувало напроч, ще й закрило питання разпіареної Європи…»
Звісно, думка субʼєктивна і можна з нею не погоджуватися.

Та мене більше в тому вкурвлює, завдяки нашим бігунцям поляки повломували ціни на оренду і тепер добре наживаються. А я мушу у Львові в непогані локації двушку за рівновартість 750 зл здавати. 🤦‍♂️
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:43

  akurt написав:Хай далі там мусульмани вже порядок наводять, вони там цим дуже бурхливо займаються”.
Зараз насолоджується власною 4-к квартирою в Анталії

Турки - не мусульмани?
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:46

Щось ви, пане Bolt, дешево здаєте.
Приятель має під оренду три квартири 2-к - одна біля Вікторія Гарденс, дві біля «Львів-арена» - стабільно по 500$ з квартири.
Всі квартири куплені приблизно в 2015-2017 роках, гарний ремонт, одна куплена здається в 2021.

Інший приятель здає садибу в Конопниці - там триповерховий будинок - 1000$ на місяць.
На днях купив собі новенький KIА Sportage за 26 000$. Дуже задоволений,
akurt
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2
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:56

  akurt написав:Щось ви, пане Bolt, дешево здаєте.
Приятель має під оренду три квартири 2-к - одна біля Вікторія Гарденс, дві біля «Львів-арена» - стабільно по 500$ з квартири.
Всі квартири куплені приблизно в 2015-2017 роках, гарний ремонт, одна куплена здається в 2021.

Інший приятель здає садибу в Конопниці - там триповерховий будинок - 1000$ на місяць.
На днях купив собі новенький KIА Sportage за 26 000$. Дуже задоволений,

Я не здаю, а займаюсь благочинною діяльністтю. 😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:57

  akurt написав:«Подавалися ми на допомогу всім готельним заїздом, схвалили тільки нам! Решті відмовили. Причини відмови: не були в Україні на момент війни, іншим відмовили, бо чоловік іноземець, третім відмовили тому, що авто в Канаді купили, четвертим відмовили просто тому, що ті жили в Польщі... Коротше цікава була забава.

Усе, що треба знати про співвідношення "халявщиків" до реально потребуючих допомоги. І то, можна ще сміливо на 2 помножити.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 13:11

Та я то з задоволенням вломив би і 500 баксів, за свого хрущика. Але захожу на ЛОХа, ставлю приблизні до мого житла фільтри і отримуємо, щось типа того:
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zhitlo ... WcD35.html
Зрештою, там внизу жмакнути, див інші оголошення, автора " і можна побачити 11 к з непоганим ремонтом на Театральній і ще декілька квартир в межах 8-9 к
Bolt
 
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