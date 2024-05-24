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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2137213821392140> Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:41 akurt написав: Вже чи 5, чи 7 днів, як виїхав саме з Вроцлава мій приятель.

Особисто ще не зустрічався, але в нього таке велике негативне враження, що я дивуюся.

Ось сьогодні що сказав:

“З Європою поки все. Хай далі там мусульмани вже порядок наводять, вони там цим дуже бурхливо займаються”.

Зараз насолоджується власною 4-к квартирою в Анталії, яка була рік закрита на період «польського експерименту».

Орендував житло на півдні Вроцлава за 900$.

Я йому так сказав: «І варто ото було линдати по хатках...»

Відповів:

«Я вважаю варто було. Всередині закрилося питання, яке муляло 10 років. Постійна думка що от там трава зеленіша і ось та країна краще…

А тут просто вилікувало напроч, ще й закрило питання разпіареної Європи…»

Звісно, думка субʼєктивна і можна з нею не погоджуватися. Вже чи 5, чи 7 днів, як виїхав саме з Вроцлава мій приятель.Особисто ще не зустрічався, але в нього таке велике негативне враження, що я дивуюся.Ось сьогодні що сказав:“З Європою поки все. Хай далі там мусульмани вже порядок наводять, вони там цим дуже бурхливо займаються”.Зараз насолоджується власною 4-к квартирою в Анталії, яка була рік закрита на період «польського експерименту».Орендував житло на півдні Вроцлава за 900$.Я йому так сказав: «І варто ото було линдати по хатках...»Відповів:«Я вважаю варто було. Всередині закрилося питання, яке муляло 10 років. Постійна думка що от там трава зеленіша і ось та країна краще…А тут просто вилікувало напроч, ще й закрило питання разпіареної Європи…»Звісно, думка субʼєктивна і можна з нею не погоджуватися.

Та мене більше в тому вкурвлює, завдяки нашим бігунцям поляки повломували ціни на оренду і тепер добре наживаються. А я мушу у Львові в непогані локації двушку за рівновартість 750 зл здавати. 🤦‍♂️ Та мене більше в тому вкурвлює, завдяки нашим бігунцям поляки повломували ціни на оренду і тепер добре наживаються. А я мушу у Львові в непогані локації двушку за рівновартість 750 зл здавати. 🤦‍♂️ Bolt Повідомлень: 2942 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:43 akurt написав: Хай далі там мусульмани вже порядок наводять, вони там цим дуже бурхливо займаються”.

Зараз насолоджується власною 4-к квартирою в Анталії Хай далі там мусульмани вже порядок наводять, вони там цим дуже бурхливо займаються”.Зараз насолоджується власною 4-к квартирою в Анталії

Турки - не мусульмани? Турки - не мусульмани? Frant

Повідомлень: 23873 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1678 раз. Подякували: 2545 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:46 Щось ви, пане Bolt, дешево здаєте.

Приятель має під оренду три квартири 2-к - одна біля Вікторія Гарденс, дві біля «Львів-арена» - стабільно по 500$ з квартири.

Всі квартири куплені приблизно в 2015-2017 роках, гарний ремонт, одна куплена здається в 2021.



Інший приятель здає садибу в Конопниці - там триповерховий будинок - 1000$ на місяць.

На днях купив собі новенький KIА Sportage за 26 000$. Дуже задоволений, akurt

Повідомлень: 9692 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3603 раз. Подякували: 1271 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:56 akurt написав: Щось ви, пане Bolt, дешево здаєте.

Приятель має під оренду три квартири 2-к - одна біля Вікторія Гарденс, дві біля «Львів-арена» - стабільно по 500$ з квартири.

Всі квартири куплені приблизно в 2015-2017 роках, гарний ремонт, одна куплена здається в 2021.



Інший приятель здає садибу в Конопниці - там триповерховий будинок - 1000$ на місяць.

На днях купив собі новенький KIА Sportage за 26 000$. Дуже задоволений, Щось ви, пане Bolt, дешево здаєте.Приятель має під оренду три квартири 2-к - одна біля Вікторія Гарденс, дві біля «Львів-арена» - стабільно по 500$ з квартири.Всі квартири куплені приблизно в 2015-2017 роках, гарний ремонт, одна куплена здається в 2021.Інший приятель здає садибу в Конопниці - там триповерховий будинок - 1000$ на місяць.На днях купив собі новенький KIА Sportage за 26 000$. Дуже задоволений,

Я не здаю, а займаюсь благочинною діяльністтю. 😏 Я не здаю, а займаюсь благочинною діяльністтю. 😏 Bolt Повідомлень: 2942 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:57 akurt написав: «Подавалися ми на допомогу всім готельним заїздом, схвалили тільки нам! Решті відмовили. Причини відмови: не були в Україні на момент війни, іншим відмовили, бо чоловік іноземець, третім відмовили тому, що авто в Канаді купили, четвертим відмовили просто тому, що ті жили в Польщі... Коротше цікава була забава. «Подавалися ми на допомогу всім готельним заїздом, схвалили тільки нам! Решті відмовили. Причини відмови: не були в Україні на момент війни, іншим відмовили, бо чоловік іноземець, третім відмовили тому, що авто в Канаді купили, четвертим відмовили просто тому, що ті жили в Польщі... Коротше цікава була забава.

Усе, що треба знати про співвідношення "халявщиків" до реально потребуючих допомоги. І то, можна ще сміливо на 2 помножити. Усе, що треба знати про співвідношення "халявщиків" до реально потребуючих допомоги. І то, можна ще сміливо на 2 помножити. Gastarbaiter Повідомлень: 3227 З нами з: 26.02.18 Подякував: 671 раз. Подякували: 538 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2024 13:11

https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zhitlo ... WcD35.html

Зрештою, там внизу жмакнути, див інші оголошення, автора " і можна побачити 11 к з непоганим ремонтом на Театральній і ще декілька квартир в межах 8-9 к Та я то з задоволенням вломив би і 500 баксів, за свого хрущика. Але захожу на ЛОХа, ставлю приблизні до мого житла фільтри і отримуємо, щось типа того:Зрештою, там внизу жмакнути, див інші оголошення, автора " і можна побачити 11 к з непоганим ремонтом на Театральній і ще декілька квартир в межах 8-9 к Bolt Повідомлень: 2942 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:07 dimo_0n написав: akurt написав: - Робочі закони, ніхто не грубить, ніхто не дурить у магазинах.

Усміхаються/чуйні

Безпека на дорогах.

Дітям подобається школа.

Багато парків.

Звикли ходити в куртках.

Цікаво та незвично.

Купа бонусів для українців і не тільки, розумію, що це на пів року всього, потім плюшки припиняться, але все ж таки.

Канадці, місцеві, трохи «чарівні на голову».

Багато дешевих речей та продуктів.

Є де погуляти і що подивитися.

Є можливість вчитися. - Робочі закони, ніхто не грубить, ніхто не дурить у магазинах.Усміхаються/чуйніБезпека на дорогах.Дітям подобається школа.Багато парків.Звикли ходити в куртках.Цікаво та незвично.Купа бонусів для українців і не тільки, розумію, що це на пів року всього, потім плюшки припиняться, але все ж таки.Канадці, місцеві, трохи «чарівні на голову».Багато дешевих речей та продуктів.Є де погуляти і що подивитися.Є можливість вчитися.

Все хорошо. Но сколько людей - столько мнений

https://www.youtube.com/watch?v=hLSVtt74kDU Все хорошо. Но сколько людей - столько мнений

У цього Буренка всі такі герої і випуски, якщо його дивитися - то найкраща країна для еміграції - Україна. Напевно задача тримати дешевий робочий ресурс пропагандою в Україні. У цього Буренка всі такі герої і випуски, якщо його дивитися - то найкраща країна для еміграції - Україна. Напевно задача тримати дешевий робочий ресурс пропагандою в Україні. BIGor

Повідомлень: 8939 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1342 раз. Подякували: 1734 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:09 Bolt написав: Та мене більше в тому вкурвлює, завдяки нашим бігунцям поляки повломували ціни на оренду і тепер добре наживаються. А я мушу у Львові в непогані локації двушку за рівновартість 750 зл здавати. 🤦‍♂️ Та мене більше в тому вкурвлює, завдяки нашим бігунцям поляки повломували ціни на оренду і тепер добре наживаються. А я мушу у Львові в непогані локації двушку за рівновартість 750 зл здавати. 🤦‍♂️

стидаюсь спитати, а яка вартість була в березні-травні 2022? стидаюсь спитати, а яка вартість була в березні-травні 2022? Shaman

Повідомлень: 6098 З нами з: 29.09.19 Подякував: 588 раз. Подякували: 1409 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:17 Shaman написав: Bolt написав: Та мене більше в тому вкурвлює, завдяки нашим бігунцям поляки повломували ціни на оренду і тепер добре наживаються. А я мушу у Львові в непогані локації двушку за рівновартість 750 зл здавати. 🤦‍♂️ Та мене більше в тому вкурвлює, завдяки нашим бігунцям поляки повломували ціни на оренду і тепер добре наживаються. А я мушу у Львові в непогані локації двушку за рівновартість 750 зл здавати. 🤦‍♂️

стидаюсь спитати, а яка вартість була в березні-травні 2022? стидаюсь спитати, а яка вартість була в березні-травні 2022?

На момент початку війни 6 к, весною підняв на 500, ближче до осені ще 500. На момент початку війни 6 к, весною підняв на 500, ближче до осені ще 500. Bolt Повідомлень: 2942 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:32 BIGor написав: Дюрі-бачі написав: rjkz написав: Причем филологи нужны будут самой высокой квалификации.

Мне моя препод по Инглишу как-то рассказала ситуацию из ее жизни.

Были большие переговоры между двумя делегациями и в результате очень маленькой смысловой ошибки переводчика, после недельных переговоров одно сторона просто поднялась и ушла. Причем филологи нужны будут самой высокой квалификации.Мне моя препод по Инглишу как-то рассказала ситуацию из ее жизни.Были большие переговоры между двумя делегациями и в результате очень маленькой смысловой ошибки переводчика, после недельных переговоров одно сторона просто поднялась и ушла.

Колега в мене власник ІТ компанії. Розповідав як через непорозуміння з клієнтом при складанні технічного завдання трохи помились в бізнес логіці і в результаті з кожної транзакції страховій компанії йшов платіж в 100 разів більший ніж треба. Кажуть помітили десь через тиждень і в результаті фірма (читай колега з власної кишені) компенсувала клієнту 20k$. Колега в мене власник ІТ компанії. Розповідав як через непорозуміння з клієнтом при складанні технічного завдання трохи помились в бізнес логіці і в результаті з кожної транзакції страховій компанії йшов платіж в 100 разів більший ніж треба. Кажуть помітили десь через тиждень і в результаті фірма (читай колега з власної кишені) компенсувала клієнту 20k$.

Як я знаю, ТЗ підписується обидвома сторонами, та і викатувати на прод без тестування - ну хз. Як я знаю, ТЗ підписується обидвома сторонами, та і викатувати на прод без тестування - ну хз.

Банки так часто роблять. І це їм ніяк не заважає, і, деякі найвеличніші просто вписали у публічний договір, який читає 0,0001% від клієнтів, пункт, про "при технічних збоях у програмному забезпеченні, клієнт зобов'язаний..." і все. Банки так часто роблять. І це їм ніяк не заважає, і, деякі найвеличніші просто вписали у публічний договір, який читає 0,0001% від клієнтів, пункт, про "при технічних збоях у програмному забезпеченні, клієнт зобов'язаний..." і все. _Mykola_ Повідомлень: 4871 З нами з: 09.02.09 Подякував: 666 раз. Подякували: 685 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2137213821392140> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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