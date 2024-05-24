Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Вже чи 5, чи 7 днів, як виїхав саме з Вроцлава мій приятель. Особисто ще не зустрічався, але в нього таке велике негативне враження, що я дивуюся. Ось сьогодні що сказав: “З Європою поки все. Хай далі там мусульмани вже порядок наводять, вони там цим дуже бурхливо займаються”. Зараз насолоджується власною 4-к квартирою в Анталії, яка була рік закрита на період «польського експерименту». Орендував житло на півдні Вроцлава за 900$. Я йому так сказав: «І варто ото було линдати по хатках...» Відповів: «Я вважаю варто було. Всередині закрилося питання, яке муляло 10 років. Постійна думка що от там трава зеленіша і ось та країна краще… А тут просто вилікувало напроч, ще й закрило питання разпіареної Європи…» Звісно, думка субʼєктивна і можна з нею не погоджуватися.
Та мене більше в тому вкурвлює, завдяки нашим бігунцям поляки повломували ціни на оренду і тепер добре наживаються. А я мушу у Львові в непогані локації двушку за рівновартість 750 зл здавати. 🤦♂️
Щось ви, пане Bolt, дешево здаєте. Приятель має під оренду три квартири 2-к - одна біля Вікторія Гарденс, дві біля «Львів-арена» - стабільно по 500$ з квартири. Всі квартири куплені приблизно в 2015-2017 роках, гарний ремонт, одна куплена здається в 2021.
Інший приятель здає садибу в Конопниці - там триповерховий будинок - 1000$ на місяць. На днях купив собі новенький KIА Sportage за 26 000$. Дуже задоволений,
akurt написав:Щось ви, пане Bolt, дешево здаєте. Приятель має під оренду три квартири 2-к - одна біля Вікторія Гарденс, дві біля «Львів-арена» - стабільно по 500$ з квартири. Всі квартири куплені приблизно в 2015-2017 роках, гарний ремонт, одна куплена здається в 2021.
Інший приятель здає садибу в Конопниці - там триповерховий будинок - 1000$ на місяць. На днях купив собі новенький KIА Sportage за 26 000$. Дуже задоволений,
akurt написав:«Подавалися ми на допомогу всім готельним заїздом, схвалили тільки нам! Решті відмовили. Причини відмови: не були в Україні на момент війни, іншим відмовили, бо чоловік іноземець, третім відмовили тому, що авто в Канаді купили, четвертим відмовили просто тому, що ті жили в Польщі... Коротше цікава була забава.
Усе, що треба знати про співвідношення "халявщиків" до реально потребуючих допомоги. І то, можна ще сміливо на 2 помножити.
Та я то з задоволенням вломив би і 500 баксів, за свого хрущика. Але захожу на ЛОХа, ставлю приблизні до мого житла фільтри і отримуємо, щось типа того: https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zhitlo ... WcD35.html Зрештою, там внизу жмакнути, див інші оголошення, автора " і можна побачити 11 к з непоганим ремонтом на Театральній і ще декілька квартир в межах 8-9 к
akurt написав:- Робочі закони, ніхто не грубить, ніхто не дурить у магазинах. Усміхаються/чуйні Безпека на дорогах. Дітям подобається школа. Багато парків. Звикли ходити в куртках. Цікаво та незвично. Купа бонусів для українців і не тільки, розумію, що це на пів року всього, потім плюшки припиняться, але все ж таки. Канадці, місцеві, трохи «чарівні на голову». Багато дешевих речей та продуктів. Є де погуляти і що подивитися. Є можливість вчитися.
Bolt написав:Та мене більше в тому вкурвлює, завдяки нашим бігунцям поляки повломували ціни на оренду і тепер добре наживаються. А я мушу у Львові в непогані локації двушку за рівновартість 750 зл здавати. 🤦♂️
стидаюсь спитати, а яка вартість була в березні-травні 2022?
Bolt написав:Та мене більше в тому вкурвлює, завдяки нашим бігунцям поляки повломували ціни на оренду і тепер добре наживаються. А я мушу у Львові в непогані локації двушку за рівновартість 750 зл здавати. 🤦♂️
стидаюсь спитати, а яка вартість була в березні-травні 2022?
На момент початку війни 6 к, весною підняв на 500, ближче до осені ще 500.
rjkz написав:Причем филологи нужны будут самой высокой квалификации. Мне моя препод по Инглишу как-то рассказала ситуацию из ее жизни. Были большие переговоры между двумя делегациями и в результате очень маленькой смысловой ошибки переводчика, после недельных переговоров одно сторона просто поднялась и ушла.
Колега в мене власник ІТ компанії. Розповідав як через непорозуміння з клієнтом при складанні технічного завдання трохи помились в бізнес логіці і в результаті з кожної транзакції страховій компанії йшов платіж в 100 разів більший ніж треба. Кажуть помітили десь через тиждень і в результаті фірма (читай колега з власної кишені) компенсувала клієнту 20k$.
Як я знаю, ТЗ підписується обидвома сторонами, та і викатувати на прод без тестування - ну хз.
Банки так часто роблять. І це їм ніяк не заважає, і, деякі найвеличніші просто вписали у публічний договір, який читає 0,0001% від клієнтів, пункт, про "при технічних збоях у програмному забезпеченні, клієнт зобов'язаний..." і все.