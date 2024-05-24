RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2137213821392140>
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:41

  akurt написав:Вже чи 5, чи 7 днів, як виїхав саме з Вроцлава мій приятель.
Особисто ще не зустрічався, але в нього таке велике негативне враження, що я дивуюся.
Ось сьогодні що сказав:
“З Європою поки все. Хай далі там мусульмани вже порядок наводять, вони там цим дуже бурхливо займаються”.
Зараз насолоджується власною 4-к квартирою в Анталії, яка була рік закрита на період «польського експерименту».
Орендував житло на півдні Вроцлава за 900$.
Я йому так сказав: «І варто ото було линдати по хатках...»
Відповів:
«Я вважаю варто було. Всередині закрилося питання, яке муляло 10 років. Постійна думка що от там трава зеленіша і ось та країна краще…
А тут просто вилікувало напроч, ще й закрило питання разпіареної Європи…»
Звісно, думка субʼєктивна і можна з нею не погоджуватися.

Та мене більше в тому вкурвлює, завдяки нашим бігунцям поляки повломували ціни на оренду і тепер добре наживаються. А я мушу у Львові в непогані локації двушку за рівновартість 750 зл здавати. 🤦‍♂️
Bolt
 
Повідомлень: 2942
З нами з: 09.11.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:43

  akurt написав:Хай далі там мусульмани вже порядок наводять, вони там цим дуже бурхливо займаються”.
Зараз насолоджується власною 4-к квартирою в Анталії

Турки - не мусульмани?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23873
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1678 раз.
Подякували: 2545 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:46

Щось ви, пане Bolt, дешево здаєте.
Приятель має під оренду три квартири 2-к - одна біля Вікторія Гарденс, дві біля «Львів-арена» - стабільно по 500$ з квартири.
Всі квартири куплені приблизно в 2015-2017 роках, гарний ремонт, одна куплена здається в 2021.

Інший приятель здає садибу в Конопниці - там триповерховий будинок - 1000$ на місяць.
На днях купив собі новенький KIА Sportage за 26 000$. Дуже задоволений,
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9692
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3603 раз.
Подякували: 1271 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:56

  akurt написав:Щось ви, пане Bolt, дешево здаєте.
Приятель має під оренду три квартири 2-к - одна біля Вікторія Гарденс, дві біля «Львів-арена» - стабільно по 500$ з квартири.
Всі квартири куплені приблизно в 2015-2017 роках, гарний ремонт, одна куплена здається в 2021.

Інший приятель здає садибу в Конопниці - там триповерховий будинок - 1000$ на місяць.
На днях купив собі новенький KIА Sportage за 26 000$. Дуже задоволений,

Я не здаю, а займаюсь благочинною діяльністтю. 😏
Bolt
 
Повідомлень: 2942
З нами з: 09.11.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:57

  akurt написав:«Подавалися ми на допомогу всім готельним заїздом, схвалили тільки нам! Решті відмовили. Причини відмови: не були в Україні на момент війни, іншим відмовили, бо чоловік іноземець, третім відмовили тому, що авто в Канаді купили, четвертим відмовили просто тому, що ті жили в Польщі... Коротше цікава була забава.

Усе, що треба знати про співвідношення "халявщиків" до реально потребуючих допомоги. І то, можна ще сміливо на 2 помножити.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3227
З нами з: 26.02.18
Подякував: 671 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 13:11

Та я то з задоволенням вломив би і 500 баксів, за свого хрущика. Але захожу на ЛОХа, ставлю приблизні до мого житла фільтри і отримуємо, щось типа того:
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zhitlo ... WcD35.html
Зрештою, там внизу жмакнути, див інші оголошення, автора " і можна побачити 11 к з непоганим ремонтом на Театральній і ще декілька квартир в межах 8-9 к
Bolt
 
Повідомлень: 2942
З нами з: 09.11.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:07

  dimo_0n написав:
  akurt написав:- Робочі закони, ніхто не грубить, ніхто не дурить у магазинах.
Усміхаються/чуйні
Безпека на дорогах.
Дітям подобається школа.
Багато парків.
Звикли ходити в куртках.
Цікаво та незвично.
Купа бонусів для українців і не тільки, розумію, що це на пів року всього, потім плюшки припиняться, але все ж таки.
Канадці, місцеві, трохи «чарівні на голову».
Багато дешевих речей та продуктів.
Є де погуляти і що подивитися.
Є можливість вчитися.

Все хорошо. Но сколько людей - столько мнений
https://www.youtube.com/watch?v=hLSVtt74kDU

У цього Буренка всі такі герої і випуски, якщо його дивитися - то найкраща країна для еміграції - Україна. Напевно задача тримати дешевий робочий ресурс пропагандою в Україні.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8939
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1342 раз.
Подякували: 1734 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:09

  Bolt написав:Та мене більше в тому вкурвлює, завдяки нашим бігунцям поляки повломували ціни на оренду і тепер добре наживаються. А я мушу у Львові в непогані локації двушку за рівновартість 750 зл здавати. 🤦‍♂️

стидаюсь спитати, а яка вартість була в березні-травні 2022? ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6098
З нами з: 29.09.19
Подякував: 588 раз.
Подякували: 1409 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:17

  Shaman написав:
  Bolt написав:Та мене більше в тому вкурвлює, завдяки нашим бігунцям поляки повломували ціни на оренду і тепер добре наживаються. А я мушу у Львові в непогані локації двушку за рівновартість 750 зл здавати. 🤦‍♂️

стидаюсь спитати, а яка вартість була в березні-травні 2022? ;)

На момент початку війни 6 к, весною підняв на 500, ближче до осені ще 500.
Bolt
 
Повідомлень: 2942
З нами з: 09.11.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:32

  BIGor написав:
  Дюрі-бачі написав:
  rjkz написав:Причем филологи нужны будут самой высокой квалификации.
Мне моя препод по Инглишу как-то рассказала ситуацию из ее жизни.
Были большие переговоры между двумя делегациями и в результате очень маленькой смысловой ошибки переводчика, после недельных переговоров одно сторона просто поднялась и ушла.

Колега в мене власник ІТ компанії. Розповідав як через непорозуміння з клієнтом при складанні технічного завдання трохи помились в бізнес логіці і в результаті з кожної транзакції страховій компанії йшов платіж в 100 разів більший ніж треба. Кажуть помітили десь через тиждень і в результаті фірма (читай колега з власної кишені) компенсувала клієнту 20k$.

Як я знаю, ТЗ підписується обидвома сторонами, та і викатувати на прод без тестування - ну хз.

Банки так часто роблять. І це їм ніяк не заважає, і, деякі найвеличніші просто вписали у публічний договір, який читає 0,0001% від клієнтів, пункт, про "при технічних збоях у програмному забезпеченні, клієнт зобов'язаний..." і все. :lol:
_Mykola_
 
Повідомлень: 4871
З нами з: 09.02.09
Подякував: 666 раз.
Подякували: 685 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2137213821392140>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2951)
24.05.2024 14:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.