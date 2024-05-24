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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:54
Bolt написав: akurt написав:
Вже чи 5, чи 7 днів, як виїхав саме з Вроцлава мій приятель.
Особисто ще не зустрічався, але в нього таке велике негативне враження, що я дивуюся.
Ось сьогодні що сказав:
“З Європою поки все. Хай далі там мусульмани вже порядок наводять, вони там цим дуже бурхливо займаються”.
Зараз насолоджується власною 4-к квартирою в Анталії, яка була рік закрита на період «польського експерименту».
Орендував житло на півдні Вроцлава за 900$.
Я йому так сказав: «І варто ото було линдати по хатках...»
Відповів:
«Я вважаю варто було. Всередині закрилося питання, яке муляло 10 років. Постійна думка що от там трава зеленіша і ось та країна краще…
А тут просто вилікувало напроч, ще й закрило питання разпіареної Європи…»
Звісно, думка субʼєктивна і можна з нею не погоджуватися.
Та мене більше в тому вкурвлює, завдяки нашим бігунцям поляки повломували ціни на оренду і тепер добре наживаються. А я мушу у Львові в непогані локації двушку за рівновартість 750 зл здавати. 🤦♂️
Оренда в Польші дуже дешева, можна сказати що лендлорди дотують винаймачів, бо окупність 2-3%.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:55
Bolt написав: Shaman написав: Bolt написав:
Та мене більше в тому вкурвлює, завдяки нашим бігунцям поляки повломували ціни на оренду і тепер добре наживаються. А я мушу у Львові в непогані локації двушку за рівновартість 750 зл здавати. 🤦♂️
стидаюсь спитати, а яка вартість була в березні-травні 2022?
На момент початку війни 6 к, весною підняв на 500, ближче до осені ще 500.
в непогані локації - это на сыхове? Ну да, ну да
1-к на липинского сдаётся за 13к - это неплохая локация?
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:57
anduzenko написав: Bolt написав: Shaman написав:
На момент початку війни 6 к, весною підняв на 500, ближче до осені ще 500.
в непогані локації - это на сыхове? Ну да, ну да
1-к на липинского сдаётся за 13к - это неплохая локация?
3 мин пешкобусом от Океана в сторону Оселі Зла.
Пи. Си. На Сихове трьошка.
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