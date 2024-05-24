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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2137213821392140
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:54

  Bolt написав:
  akurt написав:Вже чи 5, чи 7 днів, як виїхав саме з Вроцлава мій приятель.
Особисто ще не зустрічався, але в нього таке велике негативне враження, що я дивуюся.
Ось сьогодні що сказав:
“З Європою поки все. Хай далі там мусульмани вже порядок наводять, вони там цим дуже бурхливо займаються”.
Зараз насолоджується власною 4-к квартирою в Анталії, яка була рік закрита на період «польського експерименту».
Орендував житло на півдні Вроцлава за 900$.
Я йому так сказав: «І варто ото було линдати по хатках...»
Відповів:
«Я вважаю варто було. Всередині закрилося питання, яке муляло 10 років. Постійна думка що от там трава зеленіша і ось та країна краще…
А тут просто вилікувало напроч, ще й закрило питання разпіареної Європи…»
Звісно, думка субʼєктивна і можна з нею не погоджуватися.

Та мене більше в тому вкурвлює, завдяки нашим бігунцям поляки повломували ціни на оренду і тепер добре наживаються. А я мушу у Львові в непогані локації двушку за рівновартість 750 зл здавати. 🤦‍♂️

Оренда в Польші дуже дешева, можна сказати що лендлорди дотують винаймачів, бо окупність 2-3%.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:55

  Bolt написав:
  Shaman написав:
  Bolt написав:Та мене більше в тому вкурвлює, завдяки нашим бігунцям поляки повломували ціни на оренду і тепер добре наживаються. А я мушу у Львові в непогані локації двушку за рівновартість 750 зл здавати. 🤦‍♂️

стидаюсь спитати, а яка вартість була в березні-травні 2022? ;)

На момент початку війни 6 к, весною підняв на 500, ближче до осені ще 500.

в непогані локації - это на сыхове? Ну да, ну да
1-к на липинского сдаётся за 13к - это неплохая локация?
anduzenko
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:57

  anduzenko написав:
  Bolt написав:
  Shaman написав:На момент початку війни 6 к, весною підняв на 500, ближче до осені ще 500.

в непогані локації - это на сыхове? Ну да, ну да
1-к на липинского сдаётся за 13к - это неплохая локация?

3 мин пешкобусом от Океана в сторону Оселі Зла.
Пи. Си. На Сихове трьошка.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:30

  Сибарит написав:
  rjkz написав:Именно поэтому в эмиграцию надо попасть ребенком, а еще лучше родиться.

Строго говоря, родиться в эмиграции невозможно :)


Попробуем просчитать варианты? :lol:
Вы-ж поняли о чем я.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:36

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Потом придумали деньги. И теперь люди работают только за деньги.
И для того, чтобы заработать довольно скромную сумму денег за год в США, в Украине надо работать кому-то полжизни.
А использовать одно из свойств денег "накопление", в Украине могут не только лишь все.
Можно, конечно, как Болт, игнорировать и деньги и работу. Но тут надо к другому профильному специалисту идти, это не ко мне.

Дуже експерДна думка...
Ви про балки писали "експертно" - стібалися. А міст таки збудували. І орків переможемо. А боягузи лишуться боягузами.Зображення
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Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:45

  Gastarbaiter написав:
  akurt написав:«Подавалися ми на допомогу всім готельним заїздом, схвалили тільки нам! Решті відмовили. Причини відмови: не були в Україні на момент війни, іншим відмовили, бо чоловік іноземець, третім відмовили тому, що авто в Канаді купили, четвертим відмовили просто тому, що ті жили в Польщі... Коротше цікава була забава.

Усе, що треба знати про співвідношення "халявщиків" до реально потребуючих допомоги. І то, можна ще сміливо на 2 помножити.


Я не расписываю тут так подробно как акурт все эмиграционные кейсы, но реально, те, кто выехал во время войны, буквально одна семья выехала как классические беженцы, потынялись по франциям-германиям и вернулись в Украину.
Остальные в разных сочетаниях совместили туризм, заробитчанство, эмиграцию и ухилянтство. Причем как разговариваем с теми, кто вернулся - каждый раз слезы от ситуации в Украине, как с остальными - довольны как слоны, ситуация в Украине совсем не парит.
Одни какие-то нетвердые планы на эмиграцию имели пока мы еще были в Украине, но инерционно вели себя. Война заставила это сделать в жестких условиях. Квартиру в Киеве оставили другу с прифронтового города, мама с сыном уехали как беженцы и уже построили как-то свою жизнь в Европе, папа недавно к ним "просочился" и теперь путь в Украину для него навсегда закрыт.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:54

  Denik написав:
  rjkz написав:Потом придумали деньги. И теперь люди работают только за деньги.
И для того, чтобы заработать довольно скромную сумму денег за год в США, в Украине надо работать кому-то полжизни.
А использовать одно из свойств денег "накопление", в Украине могут не только лишь все.
Можно, конечно, как Болт, игнорировать и деньги и работу. Но тут надо к другому профильному специалисту идти, это не ко мне.

Дуже експерДна думка...
Ви про балки писали "експертно" - стібалися. А міст таки збудували. І орків переможемо. А боягузи лишуться боягузами.Зображення
Зображення

Зображення


Та я-ж не против.
Надеюсь, с орками получится быстрей чем с "мостом".
Только вот, такой "мост" в НЙ делают за неделю-две, а за год, который мурыжили путепровод по Дегтяревской построили-бы несколько мостов через Гудзон с нуля и с созданием всей инфраструктуры.
Так что ИкспЁрд по всем вопросам может не отвлекаться 24/7 на форум из окопа, а заниматься тем, чем тут пиарится.

Кстати, забываю спросить, а что там с Шулявским "мостом", который устал и лег отдохнуть? Он уже на месте или все еще отдыхает?
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 16:48

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Только вот, такой "мост" в НЙ делают за неделю-две, а за год, который мурыжили путепровод по Дегтяревской построили-бы несколько мостов через Гудзон с нуля и с созданием всей инфраструктуры.

В усьому світі бетон набирає міцності за місяць, тільки в НЙ за 2-3 тижні)))
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0 ... 1%80%D0%B5
В Балтиморі міст вже збудований.
  rjkz написав:Кстати, забываю спросить, а что там с Шулявским "мостом", который устал и лег отдохнуть? Он уже на месте или все еще отдыхает?

Все з ним ок. Їздив по ньому як до війни так і коли у відпустку приїждав.
Вже 4,5 роки як Шулявським мостом запустили рух.
  rjkz написав:Так что ИкспЁрд по всем вопросам может не отвлекаться 24/7 на форум из окопа, а заниматься тем, чем тут пиарится.

Ви такий уважний, що не бачите як я на 3 дні або на тиждень постійно випадаю, але з нечіткою регулярністю.
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