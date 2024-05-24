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akurt написав:Вже чи 5, чи 7 днів, як виїхав саме з Вроцлава мій приятель. Особисто ще не зустрічався, але в нього таке велике негативне враження, що я дивуюся. Ось сьогодні що сказав: “З Європою поки все. Хай далі там мусульмани вже порядок наводять, вони там цим дуже бурхливо займаються”. Зараз насолоджується власною 4-к квартирою в Анталії, яка була рік закрита на період «польського експерименту». Орендував житло на півдні Вроцлава за 900$. Я йому так сказав: «І варто ото було линдати по хатках...» Відповів: «Я вважаю варто було. Всередині закрилося питання, яке муляло 10 років. Постійна думка що от там трава зеленіша і ось та країна краще… А тут просто вилікувало напроч, ще й закрило питання разпіареної Європи…» Звісно, думка субʼєктивна і можна з нею не погоджуватися.
Та мене більше в тому вкурвлює, завдяки нашим бігунцям поляки повломували ціни на оренду і тепер добре наживаються. А я мушу у Львові в непогані локації двушку за рівновартість 750 зл здавати. 🤦♂️
Оренда в Польші дуже дешева, можна сказати що лендлорди дотують винаймачів, бо окупність 2-3%.
Bolt написав:Та мене більше в тому вкурвлює, завдяки нашим бігунцям поляки повломували ціни на оренду і тепер добре наживаються. А я мушу у Львові в непогані локації двушку за рівновартість 750 зл здавати. 🤦♂️
стидаюсь спитати, а яка вартість була в березні-травні 2022?
На момент початку війни 6 к, весною підняв на 500, ближче до осені ще 500.
в непогані локації - это на сыхове? Ну да, ну да 1-к на липинского сдаётся за 13к - это неплохая локация?
rjkz написав:Потом придумали деньги. И теперь люди работают только за деньги. И для того, чтобы заработать довольно скромную сумму денег за год в США, в Украине надо работать кому-то полжизни. А использовать одно из свойств денег "накопление", в Украине могут не только лишь все. Можно, конечно, как Болт, игнорировать и деньги и работу. Но тут надо к другому профильному специалисту идти, это не ко мне.
Дуже експерДна думка... Ви про балки писали "експертно" - стібалися. А міст таки збудували. І орків переможемо. А боягузи лишуться боягузами.
akurt написав:«Подавалися ми на допомогу всім готельним заїздом, схвалили тільки нам! Решті відмовили. Причини відмови: не були в Україні на момент війни, іншим відмовили, бо чоловік іноземець, третім відмовили тому, що авто в Канаді купили, четвертим відмовили просто тому, що ті жили в Польщі... Коротше цікава була забава.
Усе, що треба знати про співвідношення "халявщиків" до реально потребуючих допомоги. І то, можна ще сміливо на 2 помножити.
Я не расписываю тут так подробно как акурт все эмиграционные кейсы, но реально, те, кто выехал во время войны, буквально одна семья выехала как классические беженцы, потынялись по франциям-германиям и вернулись в Украину. Остальные в разных сочетаниях совместили туризм, заробитчанство, эмиграцию и ухилянтство. Причем как разговариваем с теми, кто вернулся - каждый раз слезы от ситуации в Украине, как с остальными - довольны как слоны, ситуация в Украине совсем не парит. Одни какие-то нетвердые планы на эмиграцию имели пока мы еще были в Украине, но инерционно вели себя. Война заставила это сделать в жестких условиях. Квартиру в Киеве оставили другу с прифронтового города, мама с сыном уехали как беженцы и уже построили как-то свою жизнь в Европе, папа недавно к ним "просочился" и теперь путь в Украину для него навсегда закрыт.
rjkz написав:Потом придумали деньги. И теперь люди работают только за деньги. И для того, чтобы заработать довольно скромную сумму денег за год в США, в Украине надо работать кому-то полжизни. А использовать одно из свойств денег "накопление", в Украине могут не только лишь все. Можно, конечно, как Болт, игнорировать и деньги и работу. Но тут надо к другому профильному специалисту идти, это не ко мне.
Дуже експерДна думка... Ви про балки писали "експертно" - стібалися. А міст таки збудували. І орків переможемо. А боягузи лишуться боягузами.
Та я-ж не против. Надеюсь, с орками получится быстрей чем с "мостом". Только вот, такой "мост" в НЙ делают за неделю-две, а за год, который мурыжили путепровод по Дегтяревской построили-бы несколько мостов через Гудзон с нуля и с созданием всей инфраструктуры. Так что ИкспЁрд по всем вопросам может не отвлекаться 24/7 на форум из окопа, а заниматься тем, чем тут пиарится.
Кстати, забываю спросить, а что там с Шулявским "мостом", который устал и лег отдохнуть? Он уже на месте или все еще отдыхает?
rjkz написав:Только вот, такой "мост" в НЙ делают за неделю-две, а за год, который мурыжили путепровод по Дегтяревской построили-бы несколько мостов через Гудзон с нуля и с созданием всей инфраструктуры.