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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2139214021412142> Додано: Суб 25 тра, 2024 19:03 Re: Еміграція, заробітчанство https://news.liga.net/politics/news/min ... sey-20-let rjkz

Повідомлень: 16677 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8358 раз. Подякували: 5246 раз. Профіль 7 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2024 19:09 rjkz написав: https://news.liga.net/politics/news/minoborony-dannye-nuzhno-obnovit-dazhe-tem-muzhchinam-kotorye-zhivut-za-granitsey-20-let https://news.liga.net/politics/news/minoborony-dannye-nuzhno-obnovit-dazhe-tem-muzhchinam-kotorye-zhivut-za-granitsey-20-let

Ти вже оновив? Ти вже оновив? Кочевник Повідомлень: 2397 З нами з: 16.02.17 Подякував: 387 раз. Подякували: 178 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2024 19:24 Кочевник написав: rjkz написав: https://news.liga.net/politics/news/minoborony-dannye-nuzhno-obnovit-dazhe-tem-muzhchinam-kotorye-zhivut-za-granitsey-20-let https://news.liga.net/politics/news/minoborony-dannye-nuzhno-obnovit-dazhe-tem-muzhchinam-kotorye-zhivut-za-granitsey-20-let

Ти вже оновив? Ти вже оновив?



А ты как думаешь? А ты как думаешь? rjkz

Повідомлень: 16677 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8358 раз. Подякували: 5246 раз. Профіль 7 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2024 20:22 rjkz написав: Кочевник написав: rjkz написав: https://news.liga.net/politics/news/minoborony-dannye-nuzhno-obnovit-dazhe-tem-muzhchinam-kotorye-zhivut-za-granitsey-20-let https://news.liga.net/politics/news/minoborony-dannye-nuzhno-obnovit-dazhe-tem-muzhchinam-kotorye-zhivut-za-granitsey-20-let

Ти вже оновив? Ти вже оновив?



А ты как думаешь? А ты как думаешь?

Самому зізнатися позорно? Самому зізнатися позорно? Кочевник Повідомлень: 2397 З нами з: 16.02.17 Подякував: 387 раз. Подякували: 178 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2024 22:24 Shaman написав: Faceless написав: Найближчим часом умовний жопаті (або інші LLM моделі AI) замінять левову частку роботи цих спеціалістів. І чим буде займатися не топ 20% найкращих з них потім / не ясно Найближчим часом умовний жопаті (або інші LLM моделі AI) замінять левову частку роботи цих спеціалістів. І чим буде займатися не топ 20% найкращих з них потім / не ясно

як вже вище сказали, ІТ теж треба напрягтися



я кажу про інше. як зараз показує досвід масової еміграції - одна з найбільших проблем - це мова, особливо якщо кажемо про роботу в офісі. й якщо ти їдеш в країну, володіючи місцевою мовою, - це великий плюс як вже вище сказали, ІТ теж треба напрягтисяя кажу про інше. як зараз показує досвід масової еміграції - одна з найбільших проблем - це мова, особливо якщо кажемо про роботу в офісі. й якщо ти їдеш в країну, володіючи місцевою мовою, - це великий плюс

наразі нічого тому ІТ не загрожує, з АІ такий самий хайп як з ІоТ, соціалками, смартфонами, "хмарою", блокчейном, потім ще щось модне з"явиться не один раз, а розробників програмного забезпечення потрібно буде щодалі то більше (принаймні на найближчі кілька років, ІТ буде хіба остання галузь яку замінить штучний інтелек, але це не точно, мозги йому вправляти таки потрібно буде, гештальт-терапію всяку і не тільки) наразі нічого тому ІТ не загрожує, з АІ такий самий хайп як з ІоТ, соціалками, смартфонами, "хмарою", блокчейном, потім ще щось модне з"явиться не один раз, а розробників програмного забезпечення потрібно буде щодалі то більше (принаймні на найближчі кілька років, ІТ буде хіба остання галузь яку замінить штучний інтелек, але це не точно, мозги йому вправляти таки потрібно буде, гештальт-терапію всяку і не тільки) flyman

Повідомлень: 35148 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1583 раз. Подякували: 2774 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2024 22:30 rjkz написав: Дюрі-бачі написав: Як висновок хочу сказати, що у філолога значно більше перспектив ніж в багатьох інших спеціальностей, навіть в того ж юриста чи економіста, особливо в контексті еміграції. Як висновок хочу сказати, що у філолога значно більше перспектив ніж в багатьох інших спеціальностей, навіть в того ж юриста чи економіста, особливо в контексті еміграції.



Скажу больше, у филолога есть все шансы получить любое дополнительное образование в эмиграции, включая юридическое.

Где как не там важны смысловые оттенки слов и правильное (зачастую единственно правильное)построение предложений, исключающее превратное толкование.

Собственно, я знаю 2-х юристов, оба приехали в школьном возрасте и потом закончили Ло скул. Их Инглиш на неизмеримо более высоком уровне нежели у тех, кто намного дольше тут технарей.

У детей в школе давали на ЕСЛ листки бумаги со словами (штук 20) которые или произносятся одинаково или очень похоже или пишутся очень похоже, но имеют разный смысл. И наоборот, синонимы - куча.

Это уровень ненужный технарю, но именно он открывает возможности, которые недосягаемы без свободного Инглиша.

Именно поэтому в эмиграцию надо попасть ребенком, а еще лучше родиться. Скажу больше, у филолога есть все шансы получить любое дополнительное образование в эмиграции, включая юридическое.Где как не там важны смысловые оттенки слов и правильное (зачастую единственно правильное)построение предложений, исключающее превратное толкование.Собственно, я знаю 2-х юристов, оба приехали в школьном возрасте и потом закончили Ло скул. Их Инглиш на неизмеримо более высоком уровне нежели у тех, кто намного дольше тут технарей.У детей в школе давали на ЕСЛ листки бумаги со словами (штук 20) которые или произносятся одинаково или очень похоже или пишутся очень похоже, но имеют разный смысл. И наоборот, синонимы - куча.Это уровень ненужный технарю, но именно он открывает возможности, которые недосягаемы без свободного Инглиша.Именно поэтому в эмиграцию надо попасть ребенком, а еще лучше родиться.

ну так, що занти місцеві варіанти "операції ЬІ" та "сльохкім паром" щоб понімать контєкст базара з більш-менш інтелектуальною місцевою публікою ну так, що занти місцеві варіанти "операції ЬІ" та "сльохкім паром" щоб понімать контєкст базара з більш-менш інтелектуальною місцевою публікою flyman

Повідомлень: 35148 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1583 раз. Подякували: 2774 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2024 22:33 Дюрі-бачі написав: rjkz написав: Сейчас китайцы в среднем по крупным городам детям Инглиш с детства вбивают в голову.

Поэтому такой разводняк не прокатит. Сейчас китайцы в среднем по крупным городам детям Инглиш с детства вбивают в голову.Поэтому такой разводняк не прокатит.

Ну як сказати: знання англійської для них це як одна із ознак "мажорності", на рівні із блідою кожею. Навіть серед вчених китайців досить мало нормально знають мову, а про рядових взагалі мовчу. В школі якраз вивчення іноземної мови суттєво обмежують на рівні елементарних понять і буквально викидають цілі групи слів, наприклад аспіранти дуже були здивовані існуванням таких слів як discussion а потім виявилось, що і war, outcry і т.д. їх не вчили. Напевно бояться, що народ прочитає не те, що треба...

Ну і щодо китайців, то для мене було дивним, що для більшості із них китайська мова - іноземна, щось на зразок москальської в совку... Ну як сказати: знання англійської для них це як одна із ознак "мажорності", на рівні із блідою кожею. Навіть серед вчених китайців досить мало нормально знають мову, а про рядових взагалі мовчу. В школі якраз вивчення іноземної мови суттєво обмежують на рівні елементарних понять і буквально викидають цілі групи слів, наприклад аспіранти дуже були здивовані існуванням таких слів яка потім виявилось, що і war, outcry і т.д. їх не вчили. Напевно бояться, що народ прочитає не те, що треба...Ну і щодо китайців, то для мене було дивним, що для більшості із них китайська мова - іноземна, щось на зразок москальської в совку...

колись як був у відрядженні в КНР, то приставлена до нас "китаянка менеджер з продаж із знанієм чінагліша" на запитання, чому китайці не вчать англійську сказала приблизно так, що "нас, китайців більше ярда, тому хай інші вчать нашу мову".

Так в них спільні тільки більш-менш ієрогліфи, є якийсь "мандарін", але то дійсно, для різних так званих китайців як руський в РФ для ліц среднєазіатськой національності: "мая твая пльохо панімать" колись як був у відрядженні в КНР, то приставлена до нас "китаянка менеджер з продаж із знанієм чінагліша" на запитання, чому китайці не вчать англійську сказала приблизно так, що "нас, китайців більше ярда, тому хай інші вчать нашу мову".Так в них спільні тільки більш-менш ієрогліфи, є якийсь "мандарін", але то дійсно, для різних так званих китайців як руський в РФ для ліц среднєазіатськой національності: "мая твая пльохо панімать" flyman

Повідомлень: 35148 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1583 раз. Подякували: 2774 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2024 22:48 BIGor написав: Bolt написав: akurt написав: Вже чи 5, чи 7 днів, як виїхав саме з Вроцлава мій приятель.

Особисто ще не зустрічався, але в нього таке велике негативне враження, що я дивуюся.

Ось сьогодні що сказав:

“З Європою поки все. Хай далі там мусульмани вже порядок наводять, вони там цим дуже бурхливо займаються”.

Зараз насолоджується власною 4-к квартирою в Анталії, яка була рік закрита на період «польського експерименту».

Орендував житло на півдні Вроцлава за 900$.

Я йому так сказав: «І варто ото було линдати по хатках...»

Відповів:

«Я вважаю варто було. Всередині закрилося питання, яке муляло 10 років. Постійна думка що от там трава зеленіша і ось та країна краще…

А тут просто вилікувало напроч, ще й закрило питання разпіареної Європи…»

Звісно, думка субʼєктивна і можна з нею не погоджуватися. Вже чи 5, чи 7 днів, як виїхав саме з Вроцлава мій приятель.Особисто ще не зустрічався, але в нього таке велике негативне враження, що я дивуюся.Ось сьогодні що сказав:“З Європою поки все. Хай далі там мусульмани вже порядок наводять, вони там цим дуже бурхливо займаються”.Зараз насолоджується власною 4-к квартирою в Анталії, яка була рік закрита на період «польського експерименту».Орендував житло на півдні Вроцлава за 900$.Я йому так сказав: «І варто ото було линдати по хатках...»Відповів:«Я вважаю варто було. Всередині закрилося питання, яке муляло 10 років. Постійна думка що от там трава зеленіша і ось та країна краще…А тут просто вилікувало напроч, ще й закрило питання разпіареної Європи…»Звісно, думка субʼєктивна і можна з нею не погоджуватися.

Та мене більше в тому вкурвлює, завдяки нашим бігунцям поляки повломували ціни на оренду і тепер добре наживаються. А я мушу у Львові в непогані локації двушку за рівновартість 750 зл здавати. 🤦‍♂️ Та мене більше в тому вкурвлює, завдяки нашим бігунцям поляки повломували ціни на оренду і тепер добре наживаються. А я мушу у Львові в непогані локації двушку за рівновартість 750 зл здавати. 🤦‍♂️

Оренда в Польші дуже дешева, можна сказати що лендлорди дотують винаймачів, бо окупність 2-3%. Оренда в Польші дуже дешева, можна сказати що лендлорди дотують винаймачів, бо окупність 2-3%.

Один знайомий "бігунець" непогано прилаштувався: здає подобово квартири колишнього свого роботодавця тіпа нашого будівельника, що тримає склеп.

Тобто його бос припаркував бабло в нерухомості, і щоб не простоювало дурно здав в оренду тому знайомому на довгострок 3 (Три) квартири, а той з його дозволу перездає подобово аірйнбі (чи як його там). Не напряжно піднімає після всіх витрат та податків 6К злотих і на потрібно ходити вджобувати на заводі, а вселяти/виселяти, прибирати і слідкувати за порядком, десь 2-3 години в день "роботи", і півтора штуцера нікомунепотрібних в місяць як з куща. Якщо є натхнення і нічим зайнятися, в місцевому "Глово" розвозить іноді піццу. Один знайомий "бігунець" непогано прилаштувався: здає подобово квартири колишнього свого роботодавця тіпа нашого будівельника, що тримає склеп.Тобто його бос припаркував бабло в нерухомості, і щоб не простоювало дурно здав в оренду тому знайомому на довгострок 3 (Три) квартири, а той з його дозволу перездає подобово аірйнбі (чи як його там). Не напряжно піднімає після всіх витрат та податків 6К злотих і на потрібно ходити вджобувати на заводі, а вселяти/виселяти, прибирати і слідкувати за порядком, десь 2-3 години в день "роботи", і півтора штуцера нікомунепотрібних в місяць як з куща. Якщо є натхнення і нічим зайнятися, в місцевому "Глово" розвозить іноді піццу. flyman

Повідомлень: 35148 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1583 раз. Подякували: 2774 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2024 22:52 Кочевник написав: rjkz написав: А ты как думаешь? А ты как думаешь?

Самому зізнатися позорно? Самому зізнатися позорно?



Слушай, ответ очевиден, но ты задаешь вопрос.

Я думал это игра такая, типа викторины.

Давай и о тебе поговорим.

Как дела?

Что сегодня на обед ел? Слушай, ответ очевиден, но ты задаешь вопрос.Я думал это игра такая, типа викторины.Давай и о тебе поговорим.Как дела?Что сегодня на обед ел? rjkz

Повідомлень: 16677 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8358 раз. Подякували: 5246 раз. Профіль 7 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2024 23:09 flyman написав: rjkz написав: Дюрі-бачі написав: Як висновок хочу сказати, що у філолога значно більше перспектив ніж в багатьох інших спеціальностей, навіть в того ж юриста чи економіста, особливо в контексті еміграції. Як висновок хочу сказати, що у філолога значно більше перспектив ніж в багатьох інших спеціальностей, навіть в того ж юриста чи економіста, особливо в контексті еміграції.



Скажу больше, у филолога есть все шансы получить любое дополнительное образование в эмиграции, включая юридическое.

Где как не там важны смысловые оттенки слов и правильное (зачастую единственно правильное)построение предложений, исключающее превратное толкование.

Собственно, я знаю 2-х юристов, оба приехали в школьном возрасте и потом закончили Ло скул. Их Инглиш на неизмеримо более высоком уровне нежели у тех, кто намного дольше тут технарей.

У детей в школе давали на ЕСЛ листки бумаги со словами (штук 20) которые или произносятся одинаково или очень похоже или пишутся очень похоже, но имеют разный смысл. И наоборот, синонимы - куча.

Это уровень ненужный технарю, но именно он открывает возможности, которые недосягаемы без свободного Инглиша.

Именно поэтому в эмиграцию надо попасть ребенком, а еще лучше родиться. Скажу больше, у филолога есть все шансы получить любое дополнительное образование в эмиграции, включая юридическое.Где как не там важны смысловые оттенки слов и правильное (зачастую единственно правильное)построение предложений, исключающее превратное толкование.Собственно, я знаю 2-х юристов, оба приехали в школьном возрасте и потом закончили Ло скул. Их Инглиш на неизмеримо более высоком уровне нежели у тех, кто намного дольше тут технарей.У детей в школе давали на ЕСЛ листки бумаги со словами (штук 20) которые или произносятся одинаково или очень похоже или пишутся очень похоже, но имеют разный смысл. И наоборот, синонимы - куча.Это уровень ненужный технарю, но именно он открывает возможности, которые недосягаемы без свободного Инглиша.Именно поэтому в эмиграцию надо попасть ребенком, а еще лучше родиться.

ну так, що занти місцеві варіанти "операції ЬІ" та "сльохкім паром" щоб понімать контєкст базара з більш-менш інтелектуальною місцевою публікою ну так, що занти місцеві варіанти "операції ЬІ" та "сльохкім паром" щоб понімать контєкст базара з більш-менш інтелектуальною місцевою публікою



Ну, это уже совсем чтобы быть "в доску своим".

Это было-бы неплохо, но для таких иммигрантских эрий как НЙ- более чем достаточно.

В совсем-совсем американской среде, чтобы, скажем, вести бизнес, надо разбираться в бейсболе, американском футболе и прочих местных непонятностях.

С возможностью поддержания разговора хотя-бы на протяжении минут 10.

Когда-то (по рассказам) один родственник моих знакомых, через несколько лет по приезду подсел на бейсбол как у нас некоторые на футболе (европейском).

И вот, был на интервью в одной компании в конце 90-х, после интервью вышел на что-то типа хоздвора покурить после нервной встряски, встретил там чувака, который тоже курил, слово за слово, речь зашла о бейсболе и они проговорили около часа. Потом тот чувак спросил что он тут делает, тот отвелил, что приходил на интервью. Тот начал задавать вопросы, что знает, что умеет.

Ну тот рассказал, что несколько лет как приехал, мыл машины с мексами, потом закончил 2-х годичный каледж по бухгалтерии.

Оказалось, что это был хозяин компании.

Ну этот родственник знакомых работает в этой фирме в НДЖ уже около 25 лет. Ну, это уже совсем чтобы быть "в доску своим".Это было-бы неплохо, но для таких иммигрантских эрий как НЙ- более чем достаточно.В совсем-совсем американской среде, чтобы, скажем, вести бизнес, надо разбираться в бейсболе, американском футболе и прочих местных непонятностях.С возможностью поддержания разговора хотя-бы на протяжении минут 10.Когда-то (по рассказам) один родственник моих знакомых, через несколько лет по приезду подсел на бейсбол как у нас некоторые на футболе (европейском).И вот, был на интервью в одной компании в конце 90-х, после интервью вышел на что-то типа хоздвора покурить после нервной встряски, встретил там чувака, который тоже курил, слово за слово, речь зашла о бейсболе и они проговорили около часа. Потом тот чувак спросил что он тут делает, тот отвелил, что приходил на интервью. Тот начал задавать вопросы, что знает, что умеет.Ну тот рассказал, что несколько лет как приехал, мыл машины с мексами, потом закончил 2-х годичный каледж по бухгалтерии.Оказалось, что это был хозяин компании.Ну этот родственник знакомых работает в этой фирме в НДЖ уже около 25 лет. rjkz

Повідомлень: 16677 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8358 раз. Подякували: 5246 раз. Профіль 7 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2139214021412142> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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