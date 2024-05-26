rjkz написав:flyman написав:rjkz написав:
Скажу больше, у филолога есть все шансы получить любое дополнительное образование в эмиграции, включая юридическое.
Где как не там важны смысловые оттенки слов и правильное (зачастую единственно правильное)построение предложений, исключающее превратное толкование.
Собственно, я знаю 2-х юристов, оба приехали в школьном возрасте и потом закончили Ло скул. Их Инглиш на неизмеримо более высоком уровне нежели у тех, кто намного дольше тут технарей.
У детей в школе давали на ЕСЛ листки бумаги со словами (штук 20) которые или произносятся одинаково или очень похоже или пишутся очень похоже, но имеют разный смысл. И наоборот, синонимы - куча.
Это уровень ненужный технарю, но именно он открывает возможности, которые недосягаемы без свободного Инглиша.
Именно поэтому в эмиграцию надо попасть ребенком, а еще лучше родиться.
ну так, що занти місцеві варіанти "операції ЬІ" та "сльохкім паром" щоб понімать контєкст базара з більш-менш інтелектуальною місцевою публікою
Ну, это уже совсем чтобы быть "в доску своим".
Это было-бы неплохо, но для таких иммигрантских эрий как НЙ- более чем достаточно.
В совсем-совсем американской среде, чтобы, скажем, вести бизнес, надо разбираться в бейсболе, американском футболе и прочих местных непонятностях.
С возможностью поддержания разговора хотя-бы на протяжении минут 10.
Когда-то (по рассказам) один родственник моих знакомых, через несколько лет по приезду подсел на бейсбол как у нас некоторые на футболе (европейском).
И вот, был на интервью в одной компании в конце 90-х, после интервью вышел на что-то типа хоздвора покурить после нервной встряски, встретил там чувака, который тоже курил, слово за слово, речь зашла о бейсболе и они проговорили около часа. Потом тот чувак спросил что он тут делает, тот отвелил, что приходил на интервью. Тот начал задавать вопросы, что знает, что умеет.
Ну тот рассказал, что несколько лет как приехал, мыл машины с мексами, потом закончил 2-х годичный каледж по бухгалтерии.
Оказалось, что это был хозяин компании.
Ну этот родственник знакомых работает в этой фирме в НДЖ уже около 25 лет.
Мене колись взяли на роботу в Києві, то начальник, що брав, потім розказував свої принципи підбору персонала, для нього важливо крім професіональних даних (роботу ж комусь робити таки треба - не барське це діло): "щоб з людиною було про що поговорити за бокалом пива"