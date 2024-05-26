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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2140214121422143
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 08:21

  rjkz написав:
  Кочевник написав:
  rjkz написав:Слушай, ответ очевиден, но ты задаешь вопрос.
Я думал это игра такая, типа викторины.
Давай и о тебе поговорим.
Как дела?
Что сегодня на обед ел?

Замість того щоби надати відповідь по темі ти переводиш все в офтоп.
Сподіваєшся на вседозволеність?


Ты наверное тут редко появляешься даже в виде читателя.
Иначе не задавал глупый вопрос.
Напомню, я не скрываю и не скрывал.
1. В 2015 году пришел к выводу, что большой войне быть.
2. Выучил английский с полного нуля.
3. Несколько лет поисков и подготовки позволили мне с семьей эмигрировать из Украины.
4. Живу и работаю в НЙ. Жена учится и занимается вссеми вопросами детей.
5. В каком месте в этой истории есть намек, что я собираюсь возвращаться или что-то делать, что оторвет меня от семьи и что она будет делать без меня?
Для чего я эмигрировал? Для того, чтобы то, из-за чего я уехал, когда настало, вернуться?
Я понимаю, что не выгляжу рыцарем в блестящих доспехах на белом коне, но и в маразм вроде как не впал еще.


Ти такий смішьний в намаганнях всіх переконати, що зробив правильний вибір, що втік)
Виправдовуйся частіше, це дуже прикольно читати.
Кочевник
 
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