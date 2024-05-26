rjkz написав:
Ты наверное тут редко появляешься даже в виде читателя.
Иначе не задавал глупый вопрос.
Напомню, я не скрываю и не скрывал.
1. В 2015 году пришел к выводу, что большой войне быть.
2. Выучил английский с полного нуля.
3. Несколько лет поисков и подготовки позволили мне с семьей эмигрировать из Украины.
4. Живу и работаю в НЙ. Жена учится и занимается вссеми вопросами детей.
5. В каком месте в этой истории есть намек, что я собираюсь возвращаться или что-то делать, что оторвет меня от семьи и что она будет делать без меня?
Для чего я эмигрировал? Для того, чтобы то, из-за чего я уехал, когда настало, вернуться?
Я понимаю, что не выгляжу рыцарем в блестящих доспехах на белом коне, но и в маразм вроде как не впал еще.
Ти такий смішьний в намаганнях всіх переконати, що зробив правильний вибір, що втік)
Виправдовуйся частіше, це дуже прикольно читати.