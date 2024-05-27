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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2140214121422143
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 08:21

  rjkz написав:
  Кочевник написав:
  rjkz написав:Слушай, ответ очевиден, но ты задаешь вопрос.
Я думал это игра такая, типа викторины.
Давай и о тебе поговорим.
Как дела?
Что сегодня на обед ел?

Замість того щоби надати відповідь по темі ти переводиш все в офтоп.
Сподіваєшся на вседозволеність?


Ты наверное тут редко появляешься даже в виде читателя.
Иначе не задавал глупый вопрос.
Напомню, я не скрываю и не скрывал.
1. В 2015 году пришел к выводу, что большой войне быть.
2. Выучил английский с полного нуля.
3. Несколько лет поисков и подготовки позволили мне с семьей эмигрировать из Украины.
4. Живу и работаю в НЙ. Жена учится и занимается вссеми вопросами детей.
5. В каком месте в этой истории есть намек, что я собираюсь возвращаться или что-то делать, что оторвет меня от семьи и что она будет делать без меня?
Для чего я эмигрировал? Для того, чтобы то, из-за чего я уехал, когда настало, вернуться?
Я понимаю, что не выгляжу рыцарем в блестящих доспехах на белом коне, но и в маразм вроде как не впал еще.


Ти такий смішьний в намаганнях всіх переконати, що зробив правильний вибір, що втік)
Виправдовуйся частіше, це дуже прикольно читати.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 08:36

  Кочевник написав:
  rjkz написав:
  Кочевник написав:Замість того щоби надати відповідь по темі ти переводиш все в офтоп.
Сподіваєшся на вседозволеність?


Ты наверное тут редко появляешься даже в виде читателя.
Иначе не задавал глупый вопрос.
Напомню, я не скрываю и не скрывал.
1. В 2015 году пришел к выводу, что большой войне быть.
2. Выучил английский с полного нуля.
3. Несколько лет поисков и подготовки позволили мне с семьей эмигрировать из Украины.
4. Живу и работаю в НЙ. Жена учится и занимается вссеми вопросами детей.
5. В каком месте в этой истории есть намек, что я собираюсь возвращаться или что-то делать, что оторвет меня от семьи и что она будет делать без меня?
Для чего я эмигрировал? Для того, чтобы то, из-за чего я уехал, когда настало, вернуться?
Я понимаю, что не выгляжу рыцарем в блестящих доспехах на белом коне, но и в маразм вроде как не впал еще.


Ти такий смішьний в намаганнях всіх переконати, що зробив правильний вибір, що втік)
Виправдовуйся частіше, це дуже прикольно читати.

НьюЙоркер після року в Нью-Йорку і то звалив до себе на Далекий схід. Не зайшло.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 08:43

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:У цього Буренка всі такі герої і випуски, якщо його дивитися - то найкраща країна для еміграції - Україна

У цього Буренка, якщор дивитись - найкращі країни для еміграції то Швеція, а ніяк не Україна.
Але ви можете поглядіти самі як воно скрізь у час капіталізму.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 09:09

  dimo_0n написав:
  BIGor написав:У цього Буренка всі такі герої і випуски, якщо його дивитися - то найкраща країна для еміграції - Україна

У цього Буренка, якщор дивитись - найкращі країни для еміграції то Швеція, а ніяк не Україна.
Але ви можете поглядіти самі як воно скрізь у час капіталізму.

Ті випуски які я дивився - Беренок і його гості ітльки і обсирали країни еміграції.
Швецію обов'язково подивлюсь, але вважаю її не дуже доброю країною для еміграції:
з того що знаю:
високі податки і ціни,
складна мова і менталітет,
складні погодні умови,
засилля мусульман,
багато криміналу (виходить з попереднього пункту).

Навіть якщо обирати Болгарію (яка не дуже добра для еміграції) чи Швецію - обрав би Болгарію.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 10:01

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Навіть якщо обирати Болгарію (яка не дуже добра для еміграції) чи Швецію - обрав би Болгарію.

Болгарію? Це ж цигани...
В мене там є частка у бізнесі, зайшли з хлопцями у 2021-му... уж повірте... Наши ще там роблять, а місцеві....
Але так, все дешево в порівнянні з Швецією. Та мало чим відрізняється від нас - так само богато совка...

  BIGor написав:Ті випуски які я дивився - Беренок і його гості ітльки і обсирали країни еміграції.

Та то ви дивились тих, що повернулися...
Там я дивився про Аргентину наче, коли дівчіна каже - що сумку привязати до стілця у кафе - це норма, бо можуть підбігти, смикнути та втікти. Але для неї це ОК, та саме ця країна лучша для ії життя ))) Але як на мене - це треш ))
  BIGor написав:Швецію обов'язково подивлюсь, але вважаю її не дуже доброю країною для еміграції

Я скажу так - якщо грошей немає та не передбачається - то погано скрізь буде. А ось Лагом у Швеції - це те що мене приваблює.
https://youtu.be/LPkGzz4nlwc?si=gowpTOfwlo8bRQro
Також у Буренка є випуск про хлопака з Одеси
https://youtu.be/9uExAAXm7k4?si=L4A8m0uVLA9uXubT
якій мав мережу СТО. Все продав, звалив у Стокгольм, працює на Порше механіком, ЗП щось біля 3К євро. Ще раз - людина яка мала мережу СТО, а зараз працює на СТО Порш за 3К євро - кайфує від життя. Я мабуть так би не зміг... А він може.
dimo_0n
 
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