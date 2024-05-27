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rjkz написав:Слушай, ответ очевиден, но ты задаешь вопрос. Я думал это игра такая, типа викторины. Давай и о тебе поговорим. Как дела? Что сегодня на обед ел?
Замість того щоби надати відповідь по темі ти переводиш все в офтоп. Сподіваєшся на вседозволеність?
Ты наверное тут редко появляешься даже в виде читателя. Иначе не задавал глупый вопрос. Напомню, я не скрываю и не скрывал. 1. В 2015 году пришел к выводу, что большой войне быть. 2. Выучил английский с полного нуля. 3. Несколько лет поисков и подготовки позволили мне с семьей эмигрировать из Украины. 4. Живу и работаю в НЙ. Жена учится и занимается вссеми вопросами детей. 5. В каком месте в этой истории есть намек, что я собираюсь возвращаться или что-то делать, что оторвет меня от семьи и что она будет делать без меня? Для чего я эмигрировал? Для того, чтобы то, из-за чего я уехал, когда настало, вернуться? Я понимаю, что не выгляжу рыцарем в блестящих доспехах на белом коне, но и в маразм вроде как не впал еще.
Ти такий смішьний в намаганнях всіх переконати, що зробив правильний вибір, що втік) Виправдовуйся частіше, це дуже прикольно читати.
Кочевник написав:Замість того щоби надати відповідь по темі ти переводиш все в офтоп. Сподіваєшся на вседозволеність?
Ты наверное тут редко появляешься даже в виде читателя. Иначе не задавал глупый вопрос. Напомню, я не скрываю и не скрывал. 1. В 2015 году пришел к выводу, что большой войне быть. 2. Выучил английский с полного нуля. 3. Несколько лет поисков и подготовки позволили мне с семьей эмигрировать из Украины. 4. Живу и работаю в НЙ. Жена учится и занимается вссеми вопросами детей. 5. В каком месте в этой истории есть намек, что я собираюсь возвращаться или что-то делать, что оторвет меня от семьи и что она будет делать без меня? Для чего я эмигрировал? Для того, чтобы то, из-за чего я уехал, когда настало, вернуться? Я понимаю, что не выгляжу рыцарем в блестящих доспехах на белом коне, но и в маразм вроде как не впал еще.
Ти такий смішьний в намаганнях всіх переконати, що зробив правильний вибір, що втік) Виправдовуйся частіше, це дуже прикольно читати.
НьюЙоркер після року в Нью-Йорку і то звалив до себе на Далекий схід. Не зайшло.
BIGor написав:У цього Буренка всі такі герої і випуски, якщо його дивитися - то найкраща країна для еміграції - Україна
У цього Буренка, якщор дивитись - найкращі країни для еміграції то Швеція, а ніяк не Україна. Але ви можете поглядіти самі як воно скрізь у час капіталізму.
Ті випуски які я дивився - Беренок і його гості ітльки і обсирали країни еміграції. Швецію обов'язково подивлюсь, але вважаю її не дуже доброю країною для еміграції: з того що знаю: високі податки і ціни, складна мова і менталітет, складні погодні умови, засилля мусульман, багато криміналу (виходить з попереднього пункту).
Навіть якщо обирати Болгарію (яка не дуже добра для еміграції) чи Швецію - обрав би Болгарію.
BIGor написав:Навіть якщо обирати Болгарію (яка не дуже добра для еміграції) чи Швецію - обрав би Болгарію.
Болгарію? Це ж цигани... В мене там є частка у бізнесі, зайшли з хлопцями у 2021-му... уж повірте... Наши ще там роблять, а місцеві.... Але так, все дешево в порівнянні з Швецією. Та мало чим відрізняється від нас - так само богато совка...
BIGor написав:Ті випуски які я дивився - Беренок і його гості ітльки і обсирали країни еміграції.
Та то ви дивились тих, що повернулися... Там я дивився про Аргентину наче, коли дівчіна каже - що сумку привязати до стілця у кафе - це норма, бо можуть підбігти, смикнути та втікти. Але для неї це ОК, та саме ця країна лучша для ії життя ))) Але як на мене - це треш ))
BIGor написав:Швецію обов'язково подивлюсь, але вважаю її не дуже доброю країною для еміграції
Я скажу так - якщо грошей немає та не передбачається - то погано скрізь буде. А ось Лагом у Швеції - це те що мене приваблює. https://youtu.be/LPkGzz4nlwc?si=gowpTOfwlo8bRQro Також у Буренка є випуск про хлопака з Одеси https://youtu.be/9uExAAXm7k4?si=L4A8m0uVLA9uXubT якій мав мережу СТО. Все продав, звалив у Стокгольм, працює на Порше механіком, ЗП щось біля 3К євро. Ще раз - людина яка мала мережу СТО, а зараз працює на СТО Порш за 3К євро - кайфує від життя. Я мабуть так би не зміг... А він може.
BIGor написав:Навіть якщо обирати Болгарію (яка не дуже добра для еміграції) чи Швецію - обрав би Болгарію.
Болгарію? Це ж цигани... В мене там є частка у бізнесі, зайшли з хлопцями у 2021-му... уж повірте... Наши ще там роблять, а місцеві.... Але так, все дешево в порівнянні з Швецією. Та мало чим відрізняється від нас - так само богато совка...
BIGor написав:Ті випуски які я дивився - Беренок і його гості ітльки і обсирали країни еміграції.
Та то ви дивились тих, що повернулися... Там я дивився про Аргентину наче, коли дівчіна каже - що сумку привязати до стілця у кафе - це норма, бо можуть підбігти, смикнути та втікти. Але для неї це ОК, та саме ця країна лучша для ії життя ))) Але як на мене - це треш ))
BIGor написав:Швецію обов'язково подивлюсь, але вважаю її не дуже доброю країною для еміграції
Я скажу так - якщо грошей немає та не передбачається - то погано скрізь буде. А ось Лагом у Швеції - це те що мене приваблює. https://youtu.be/LPkGzz4nlwc?si=gowpTOfwlo8bRQro Також у Буренка є випуск про хлопака з Одеси https://youtu.be/9uExAAXm7k4?si=L4A8m0uVLA9uXubT якій мав мережу СТО. Все продав, звалив у Стокгольм, працює на Порше механіком, ЗП щось біля 3К євро. Ще раз - людина яка мала мережу СТО, а зараз працює на СТО Порш за 3К євро - кайфує від життя. Я мабуть так би не зміг... А він може.
Ха-ха вже в Польші загон в Болгарський бетон вкотре почався, удячи з преси. Навались, квартири на берегу моря по 30 кілоєвро. 😏