Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2141214221432144> Додано: Пон 27 тра, 2024 08:43 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: У цього Буренка всі такі герої і випуски, якщо його дивитися - то найкраща країна для еміграції - Україна У цього Буренка всі такі герої і випуски, якщо його дивитися - то найкраща країна для еміграції - Україна

У цього Буренка, якщор дивитись - найкращі країни для еміграції то Швеція, а ніяк не Україна.

Але ви можете поглядіти самі як воно скрізь у час капіталізму. У цього Буренка, якщор дивитись - найкращі країни для еміграції то Швеція, а ніяк не Україна.Але ви можете поглядіти самі як воно скрізь у час капіталізму. dimo_0n Повідомлень: 399 З нами з: 21.10.18 Подякував: 15 раз. Подякували: 107 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 тра, 2024 09:09 dimo_0n написав: BIGor написав: У цього Буренка всі такі герої і випуски, якщо його дивитися - то найкраща країна для еміграції - Україна У цього Буренка всі такі герої і випуски, якщо його дивитися - то найкраща країна для еміграції - Україна

У цього Буренка, якщор дивитись - найкращі країни для еміграції то Швеція, а ніяк не Україна.

Але ви можете поглядіти самі як воно скрізь у час капіталізму. У цього Буренка, якщор дивитись - найкращі країни для еміграції то Швеція, а ніяк не Україна.Але ви можете поглядіти самі як воно скрізь у час капіталізму.

Ті випуски які я дивився - Беренок і його гості ітльки і обсирали країни еміграції.

Швецію обов'язково подивлюсь, але вважаю її не дуже доброю країною для еміграції:

з того що знаю:

високі податки і ціни,

складна мова і менталітет,

складні погодні умови,

засилля мусульман,

багато криміналу (виходить з попереднього пункту).



Навіть якщо обирати Болгарію (яка не дуже добра для еміграції) чи Швецію - обрав би Болгарію. Ті випуски які я дивився - Беренок і його гості ітльки і обсирали країни еміграції.Швецію обов'язково подивлюсь, але вважаю її не дуже доброю країною для еміграції:з того що знаю:високі податки і ціни,складна мова і менталітет,складні погодні умови,засилля мусульман,багато криміналу (виходить з попереднього пункту).Навіть якщо обирати Болгарію (яка не дуже добра для еміграції) чи Швецію - обрав би Болгарію. BIGor

Повідомлень: 8948 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1344 раз. Подякували: 1735 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 тра, 2024 10:01 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Навіть якщо обирати Болгарію (яка не дуже добра для еміграції) чи Швецію - обрав би Болгарію. Навіть якщо обирати Болгарію (яка не дуже добра для еміграції) чи Швецію - обрав би Болгарію.

Болгарію? Це ж цигани...

В мене там є частка у бізнесі, зайшли з хлопцями у 2021-му... уж повірте... Наши ще там роблять, а місцеві....

Але так, все дешево в порівнянні з Швецією. Та мало чим відрізняється від нас - так само богато совка...



BIGor написав: Ті випуски які я дивився - Беренок і його гості ітльки і обсирали країни еміграції. Ті випуски які я дивився - Беренок і його гості ітльки і обсирали країни еміграції.

Та то ви дивились тих, що повернулися...

Там я дивився про Аргентину наче, коли дівчіна каже - що сумку привязати до стілця у кафе - це норма, бо можуть підбігти, смикнути та втікти. Але для неї це ОК, та саме ця країна лучша для ії життя ))) Але як на мене - це треш ))

BIGor написав: Швецію обов'язково подивлюсь, але вважаю її не дуже доброю країною для еміграції Швецію обов'язково подивлюсь, але вважаю її не дуже доброю країною для еміграції

Я скажу так - якщо грошей немає та не передбачається - то погано скрізь буде. А ось Лагом у Швеції - це те що мене приваблює.

https://youtu.be/LPkGzz4nlwc?si=gowpTOfwlo8bRQro

Також у Буренка є випуск про хлопака з Одеси

https://youtu.be/9uExAAXm7k4?si=L4A8m0uVLA9uXubT

якій мав мережу СТО. Все продав, звалив у Стокгольм, працює на Порше механіком, ЗП щось біля 3К євро. Ще раз - людина яка мала мережу СТО, а зараз працює на СТО Порш за 3К євро - кайфує від життя. Я мабуть так би не зміг... А він може. Болгарію? Це ж цигани...В мене там є частка у бізнесі, зайшли з хлопцями у 2021-му... уж повірте... Наши ще там роблять, а місцеві....Але так, все дешево в порівнянні з Швецією. Та мало чим відрізняється від нас - так само богато совка...Та то ви дивились тих, що повернулися...Там я дивився про Аргентину наче, коли дівчіна каже - що сумку привязати до стілця у кафе - це норма, бо можуть підбігти, смикнути та втікти. Але для неї це ОК, та саме ця країна лучша для ії життя ))) Але як на мене - це треш ))Я скажу так - якщо грошей немає та не передбачається - то погано скрізь буде. А ось Лагом у Швеції - це те що мене приваблює.Також у Буренка є випуск про хлопака з Одесиякій мав мережу СТО. Все продав, звалив у Стокгольм, працює на Порше механіком, ЗП щось біля 3К євро. Ще раз - людина яка мала мережу СТО, а зараз працює на СТО Порш за 3К євро - кайфує від життя. Я мабуть так би не зміг... А він може. dimo_0n Повідомлень: 399 З нами з: 21.10.18 Подякував: 15 раз. Подякували: 107 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 тра, 2024 10:46 dimo_0n написав: BIGor написав: Навіть якщо обирати Болгарію (яка не дуже добра для еміграції) чи Швецію - обрав би Болгарію. Навіть якщо обирати Болгарію (яка не дуже добра для еміграції) чи Швецію - обрав би Болгарію.

Болгарію? Це ж цигани...

В мене там є частка у бізнесі, зайшли з хлопцями у 2021-му... уж повірте... Наши ще там роблять, а місцеві....

Але так, все дешево в порівнянні з Швецією. Та мало чим відрізняється від нас - так само богато совка...



BIGor написав: Ті випуски які я дивився - Беренок і його гості ітльки і обсирали країни еміграції. Ті випуски які я дивився - Беренок і його гості ітльки і обсирали країни еміграції.

Та то ви дивились тих, що повернулися...

Там я дивився про Аргентину наче, коли дівчіна каже - що сумку привязати до стілця у кафе - це норма, бо можуть підбігти, смикнути та втікти. Але для неї це ОК, та саме ця країна лучша для ії життя ))) Але як на мене - це треш ))

BIGor написав: Швецію обов'язково подивлюсь, але вважаю її не дуже доброю країною для еміграції Швецію обов'язково подивлюсь, але вважаю її не дуже доброю країною для еміграції

Я скажу так - якщо грошей немає та не передбачається - то погано скрізь буде. А ось Лагом у Швеції - це те що мене приваблює.

https://youtu.be/LPkGzz4nlwc?si=gowpTOfwlo8bRQro

Також у Буренка є випуск про хлопака з Одеси

https://youtu.be/9uExAAXm7k4?si=L4A8m0uVLA9uXubT

якій мав мережу СТО. Все продав, звалив у Стокгольм, працює на Порше механіком, ЗП щось біля 3К євро. Ще раз - людина яка мала мережу СТО, а зараз працює на СТО Порш за 3К євро - кайфує від життя. Я мабуть так би не зміг... А він може. Болгарію? Це ж цигани...В мене там є частка у бізнесі, зайшли з хлопцями у 2021-му... уж повірте... Наши ще там роблять, а місцеві....Але так, все дешево в порівнянні з Швецією. Та мало чим відрізняється від нас - так само богато совка...Та то ви дивились тих, що повернулися...Там я дивився про Аргентину наче, коли дівчіна каже - що сумку привязати до стілця у кафе - це норма, бо можуть підбігти, смикнути та втікти. Але для неї це ОК, та саме ця країна лучша для ії життя ))) Але як на мене - це треш ))Я скажу так - якщо грошей немає та не передбачається - то погано скрізь буде. А ось Лагом у Швеції - це те що мене приваблює.Також у Буренка є випуск про хлопака з Одесиякій мав мережу СТО. Все продав, звалив у Стокгольм, працює на Порше механіком, ЗП щось біля 3К євро. Ще раз - людина яка мала мережу СТО, а зараз працює на СТО Порш за 3К євро - кайфує від життя. Я мабуть так би не зміг... А він може.

Ха-ха вже в Польші загон в Болгарський бетон вкотре почався, удячи з преси. Навались, квартири на берегу моря по 30 кілоєвро. 😏 Ха-ха вже в Польші загон в Болгарський бетон вкотре почався, удячи з преси. Навались, квартири на берегу моря по 30 кілоєвро. 😏 Bolt Повідомлень: 2946 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 тра, 2024 12:49 Bolt написав: dimo_0n написав: BIGor написав: Навіть якщо обирати Болгарію (яка не дуже добра для еміграції) чи Швецію - обрав би Болгарію. Навіть якщо обирати Болгарію (яка не дуже добра для еміграції) чи Швецію - обрав би Болгарію.

Болгарію? Це ж цигани...

В мене там є частка у бізнесі, зайшли з хлопцями у 2021-му... уж повірте... Наши ще там роблять, а місцеві....

Але так, все дешево в порівнянні з Швецією. Та мало чим відрізняється від нас - так само богато совка...



BIGor написав: Ті випуски які я дивився - Беренок і його гості ітльки і обсирали країни еміграції. Ті випуски які я дивився - Беренок і його гості ітльки і обсирали країни еміграції.

Та то ви дивились тих, що повернулися...

Там я дивився про Аргентину наче, коли дівчіна каже - що сумку привязати до стілця у кафе - це норма, бо можуть підбігти, смикнути та втікти. Але для неї це ОК, та саме ця країна лучша для ії життя ))) Але як на мене - це треш ))

BIGor написав: Швецію обов'язково подивлюсь, але вважаю її не дуже доброю країною для еміграції Швецію обов'язково подивлюсь, але вважаю її не дуже доброю країною для еміграції

Я скажу так - якщо грошей немає та не передбачається - то погано скрізь буде. А ось Лагом у Швеції - це те що мене приваблює.

https://youtu.be/LPkGzz4nlwc?si=gowpTOfwlo8bRQro

Також у Буренка є випуск про хлопака з Одеси

https://youtu.be/9uExAAXm7k4?si=L4A8m0uVLA9uXubT

якій мав мережу СТО. Все продав, звалив у Стокгольм, працює на Порше механіком, ЗП щось біля 3К євро. Ще раз - людина яка мала мережу СТО, а зараз працює на СТО Порш за 3К євро - кайфує від життя. Я мабуть так би не зміг... А він може. Болгарію? Це ж цигани...В мене там є частка у бізнесі, зайшли з хлопцями у 2021-му... уж повірте... Наши ще там роблять, а місцеві....Але так, все дешево в порівнянні з Швецією. Та мало чим відрізняється від нас - так само богато совка...Та то ви дивились тих, що повернулися...Там я дивився про Аргентину наче, коли дівчіна каже - що сумку привязати до стілця у кафе - це норма, бо можуть підбігти, смикнути та втікти. Але для неї це ОК, та саме ця країна лучша для ії життя ))) Але як на мене - це треш ))Я скажу так - якщо грошей немає та не передбачається - то погано скрізь буде. А ось Лагом у Швеції - це те що мене приваблює.Також у Буренка є випуск про хлопака з Одесиякій мав мережу СТО. Все продав, звалив у Стокгольм, працює на Порше механіком, ЗП щось біля 3К євро. Ще раз - людина яка мала мережу СТО, а зараз працює на СТО Порш за 3К євро - кайфує від життя. Я мабуть так би не зміг... А він може.

Ха-ха вже в Польші загон в Болгарський бетон вкотре почався, удячи з преси. Навались, квартири на берегу моря по 30 кілоєвро. 😏 Ха-ха вже в Польші загон в Болгарський бетон вкотре почався, удячи з преси. Навались, квартири на берегу моря по 30 кілоєвро. 😏 а шо люди даже с Харькова/Запорожья/Днепра тотально не скупают на Болгарии? Шото еще пооставалось для нас-нищебродов? а шо люди даже с Харькова/Запорожья/Днепра тотально не скупают на Болгарии? Шото еще пооставалось для нас-нищебродов? flysoulfly Повідомлень: 4853 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1625 раз. Подякували: 268 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 тра, 2024 13:36 flysoulfly написав: Bolt написав: Та то ви дивились тих, що повернулися...

Там я дивився про Аргентину наче, коли дівчіна каже - що сумку привязати до стілця у кафе - це норма, бо можуть підбігти, смикнути та втікти. Але для неї це ОК, та саме ця країна лучша для ії життя ))) Але як на мене - це треш ))

BIGor написав: Швецію обов'язково подивлюсь, але вважаю її не дуже доброю країною для еміграції Швецію обов'язково подивлюсь, але вважаю її не дуже доброю країною для еміграції

Я скажу так - якщо грошей немає та не передбачається - то погано скрізь буде. А ось Лагом у Швеції - це те що мене приваблює.

https://youtu.be/LPkGzz4nlwc?si=gowpTOfwlo8bRQro

Також у Буренка є випуск про хлопака з Одеси

https://youtu.be/9uExAAXm7k4?si=L4A8m0uVLA9uXubT

якій мав мережу СТО. Все продав, звалив у Стокгольм, працює на Порше механіком, ЗП щось біля 3К євро. Ще раз - людина яка мала мережу СТО, а зараз працює на СТО Порш за 3К євро - кайфує від життя. Я мабуть так би не зміг... А він може. Та то ви дивились тих, що повернулися...Там я дивився про Аргентину наче, коли дівчіна каже - що сумку привязати до стілця у кафе - це норма, бо можуть підбігти, смикнути та втікти. Але для неї це ОК, та саме ця країна лучша для ії життя ))) Але як на мене - це треш ))Я скажу так - якщо грошей немає та не передбачається - то погано скрізь буде. А ось Лагом у Швеції - це те що мене приваблює.Також у Буренка є випуск про хлопака з Одесиякій мав мережу СТО. Все продав, звалив у Стокгольм, працює на Порше механіком, ЗП щось біля 3К євро. Ще раз - людина яка мала мережу СТО, а зараз працює на СТО Порш за 3К євро - кайфує від життя. Я мабуть так би не зміг... А він може.

Ха-ха вже в Польші загон в Болгарський бетон вкотре почався, удячи з преси. Навались, квартири на берегу моря по 30 кілоєвро. 😏 Ха-ха вже в Польші загон в Болгарський бетон вкотре почався, удячи з преси. Навались, квартири на берегу моря по 30 кілоєвро. 😏 а шо люди даже с Харькова/Запорожья/Днепра тотально не скупают на Болгарии? Шото еще пооставалось для нас-нищебродов?[/quote]

Та там вже по третьому разу перепродують. а шо люди даже с Харькова/Запорожья/Днепра тотально не скупают на Болгарии? Шото еще пооставалось для нас-нищебродов?[/quote]Та там вже по третьому разу перепродують. Bolt Повідомлень: 2946 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 тра, 2024 14:30 Re: Еміграція, заробітчанство dimo_0n написав: Я скажу так - якщо грошей немає та не передбачається - то погано скрізь буде. А ось Лагом у Швеції - це те що мене приваблює.

https://youtu.be/LPkGzz4nlwc?si=gowpTOfwlo8bRQro

Також у Буренка є випуск про хлопака з Одеси

https://youtu.be/9uExAAXm7k4?si=L4A8m0uVLA9uXubT

якій мав мережу СТО. Все продав, звалив у Стокгольм, працює на Порше механіком, ЗП щось біля 3К євро. Ще раз - людина яка мала мережу СТО, а зараз працює на СТО Порш за 3К євро - кайфує від життя. Я мабуть так би не зміг... А він може. Я скажу так - якщо грошей немає та не передбачається - то погано скрізь буде. А ось Лагом у Швеції - це те що мене приваблює.Також у Буренка є випуск про хлопака з Одесиякій мав мережу СТО. Все продав, звалив у Стокгольм, працює на Порше механіком, ЗП щось біля 3К євро. Ще раз - людина яка мала мережу СТО, а зараз працює на СТО Порш за 3К євро - кайфує від життя. Я мабуть так би не зміг... А він може.

Ну кайфувати з 3К євро в Швеції які трохи більше мінімалки - не знаю, таке собі.

Подивлюсь випуск як буде вільний час і напишу більш обгрунтований відгук. Ну кайфувати з 3К євро в Швеції які трохи більше мінімалки - не знаю, таке собі.Подивлюсь випуск як буде вільний час і напишу більш обгрунтований відгук. BIGor

Повідомлень: 8948 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1344 раз. Подякували: 1735 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 тра, 2024 19:21 flysoulfly написав: а шо люди даже с Харькова/Запорожья/Днепра тотально не скупают на Болгарии? Шото еще пооставалось для нас-нищебродов? а шо люди даже с Харькова/Запорожья/Днепра тотально не скупают на Болгарии? Шото еще пооставалось для нас-нищебродов?

Те люди не только в Болгарии ищут «место под солнцем».

Исследовал «французскую глубинку».

От Бордо до Карасссона.

То, что НАШИ люди купили в кредит - о ужас! Кредитов на этой ветке не любят!!! - в январе 2021 за 140 000€ теперь дешевле 190 000€ не найти.

Более того, то что было выставлено в продажу да 190 000€ ушло да неделю.

Интересный факт: недвижимость Франции скупают граждане Великой Британии (!!!!!).



Тут мне повезло: работник нашей украинки, которая живет во Франции, сказал, что выставлен дом на продажу.

С первого раза не нашли: местность интересная: либо остатки замков 14 века, либо холмы.

Вчера нашли. Все было закрыто и забор, который прячется в кустах/лесу.

Но вот ведь какое дело, на калитке язычок замка рабочие поставили «не в ту сторону», и при нажатии на ручку калитка, спрятанная в лесу, открылась.

Я спросил у француза-водителя, насколько законно вот так просто проникнуть, он ответил, что «не знаю».

Ну, и в не такие «дырки» мы проникали: зашли.

Мне очень понравилось: дом в 2 этажа, на втором этаже 3 окна, на первом два. Все закрыто ставнями. Справа от дома: навес/беседка очень качественные.

Слева к дому примыкает строение в один этаж в таком же стиле.

Слева от дома: плавательный бассейн (требует чистки).

Земли соток 50. Газон не так давно стриженный.

Вид на горы Пиринеи.

Очень ме понрамлось. Участникам форума тоже - я думаю.

Вечером в центре старинного городка - дома постройки 1633 года - за бокалом красного сухого и бутерброда с Фуа-Гра нашел объявление чтобы в понедельник связаться с продавцом.



Посмотрел и решил, что я «не потяну».

Хотя участники форума - киевляне почти все имеют квартиры такой цены.

С горя открыл бутылочку Monagne Noire урожая 2019.

Это уже в Каркассоне. Те люди не только в Болгарии ищут «место под солнцем».Исследовал «французскую глубинку».От Бордо до Карасссона.То, что НАШИ люди купили в кредит - о ужас! Кредитов на этой ветке не любят!!! - в январе 2021 за 140 000€ теперь дешевле 190 000€ не найти.Более того, то что было выставлено в продажу да 190 000€ ушло да неделю.Интересный факт: недвижимость Франции скупают граждане Великой Британии (!!!!!).Тут мне повезло: работник нашей украинки, которая живет во Франции, сказал, что выставлен дом на продажу.С первого раза не нашли: местность интересная: либо остатки замков 14 века, либо холмы.Вчера нашли. Все было закрыто и забор, который прячется в кустах/лесу.Но вот ведь какое дело, на калитке язычок замка рабочие поставили «не в ту сторону», и при нажатии на ручку калитка, спрятанная в лесу, открылась.Я спросил у француза-водителя, насколько законно вот так просто проникнуть, он ответил, что «не знаю».Ну, и в не такие «дырки» мы проникали: зашли.Мне очень понравилось: дом в 2 этажа, на втором этаже 3 окна, на первом два. Все закрыто ставнями. Справа от дома: навес/беседка очень качественные.Слева к дому примыкает строение в один этаж в таком же стиле.Слева от дома: плавательный бассейн (требует чистки).Земли соток 50. Газон не так давно стриженный.Вид на горы Пиринеи.Очень ме понрамлось. Участникам форума тоже - я думаю.Вечером в центре старинного городка - дома постройки 1633 года - за бокалом красного сухого и бутерброда с Фуа-Гра нашел объявление чтобы в понедельник связаться с продавцом.Посмотрел и решил, что я «не потяну».Хотя участники форума - киевляне почти все имеют квартиры такой цены.С горя открыл бутылочку Monagne Noire урожая 2019.Это уже в Каркассоне. akurt

Повідомлень: 9705 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3603 раз. Подякували: 1274 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 тра, 2024 19:28 Re: Еміграція, заробітчанство Акурт. Приезжайте на Родину Investor_K

Повідомлень: 9872 З нами з: 21.12.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 897 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 тра, 2024 19:37 Ну знаете, я как rjkz относительно года, сроков и планов.

Почти год - в год.

Квартира во Львове стоит закрытая много лет.

Не сдаю: мне жалко отличного ремонта и главное - дубового паркета, который я лично в свое время отбирал в цехе в городе Стрый.

Еще тогда мне работники говорили, что с карпатским дубом проблема.

Так зачем же?

В среду возвращались в Анталию, и 12 июня - в Данию.

Как тут говорили ударенные в голову - сильно ударенные - и очень сильно именно в голову - торгую квартирами в Анталии по всему миру.

Вот еще в Дании надо торгонуть. akurt

Повідомлень: 9705 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3603 раз. Подякували: 1274 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2141214221432144> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 7 гостейМодератори: Faceless