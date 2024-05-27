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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 20:11

Re: Еміграція, заробітчанство

що думають мешканці Анталії про всіх цих понаїхів :D

«Они крадут нашу жизнь»: как война в Украине усугубила кризис жилья в турецкой Анталье
Поток мигрантов из России и Украины, хлынувший в Турцию после начала войны, взвинтил цены на жилье. Местные жители винят приезжих в резком росте стоимости жизни.

После начала войны, развязанной Россией в Украине, в городе произошли кардинальные изменения, вызванные новыми волнами миграции. Они привели к резкому росту цен на жилье и соизмеримому росту враждебности по отношению к иностранцам.

После начала войны арендная плата взлетела до небес, увеличившись за два месяца в пять раз.

Анталья — единственный город Турции, где в 2023 году иностранцы приобрели больше недвижимости, нежели граждане страны. По словам мэра, одни только россияне купили порядка 90 000 домов и квартир.

Специалист по городскому и региональному планированию Бугра Гёкче утверждает, что с марта 2022 года цены на жилье в Анталье выросли почти вчетверо.

По его словам, раньше среднемесячная арендная плата за квартиру в городе составляла 3600 турецких лир (112 долларов США), а сейчас она достигла 14 тыс. лир (435 долларов).
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 20:23

Я на це питания докладно відповів тут:
Інвестуємо в нерухомість закордоном
Дивно що Вас хвилює те, що НІКОЛИ НЕ ПОВИННО ХВИЛЮВАТИ.
Читайте. Там повна відповідь.
akurt
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