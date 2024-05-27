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Поток мигрантов из России и Украины, хлынувший в Турцию после начала войны, взвинтил цены на жилье. Местные жители винят приезжих в резком росте стоимости жизни.
После начала войны, развязанной Россией в Украине, в городе произошли кардинальные изменения, вызванные новыми волнами миграции. Они привели к резкому росту цен на жилье и соизмеримому росту враждебности по отношению к иностранцам.
После начала войны арендная плата взлетела до небес, увеличившись за два месяца в пять раз.
Анталья — единственный город Турции, где в 2023 году иностранцы приобрели больше недвижимости, нежели граждане страны. По словам мэра, одни только россияне купили порядка 90 000 домов и квартир.
Специалист по городскому и региональному планированию Бугра Гёкче утверждает, что с марта 2022 года цены на жилье в Анталье выросли почти вчетверо.
По его словам, раньше среднемесячная арендная плата за квартиру в городе составляла 3600 турецких лир (112 долларов США), а сейчас она достигла 14 тыс. лир (435 долларов).