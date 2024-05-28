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Поток мигрантов из России и Украины, хлынувший в Турцию после начала войны, взвинтил цены на жилье. Местные жители винят приезжих в резком росте стоимости жизни.
После начала войны, развязанной Россией в Украине, в городе произошли кардинальные изменения, вызванные новыми волнами миграции. Они привели к резкому росту цен на жилье и соизмеримому росту враждебности по отношению к иностранцам.
После начала войны арендная плата взлетела до небес, увеличившись за два месяца в пять раз.
Анталья — единственный город Турции, где в 2023 году иностранцы приобрели больше недвижимости, нежели граждане страны. По словам мэра, одни только россияне купили порядка 90 000 домов и квартир.
Специалист по городскому и региональному планированию Бугра Гёкче утверждает, что с марта 2022 года цены на жилье в Анталье выросли почти вчетверо.
По его словам, раньше среднемесячная арендная плата за квартиру в городе составляла 3600 турецких лир (112 долларов США), а сейчас она достигла 14 тыс. лир (435 долларов).
akurt написав:Ну знаете, я как rjkz относительно года, сроков и планов. Почти год - в год. Квартира во Львове стоит закрытая много лет. Не сдаю: мне жалко отличного ремонта и главное - дубового паркета, который я лично в свое время отбирал в цехе в городе Стрый. Еще тогда мне работники говорили, что с карпатским дубом проблема. Так зачем же? В среду возвращались в Анталию, и 12 июня - в Данию. Как тут говорили ударенные в голову - сильно ударенные - и очень сильно именно в голову - торгую квартирами в Анталии по всему миру. Вот еще в Дании надо торгонуть.
Не забудьте купити "Мавік" для ЗСУ! Бажано, з кожної квартири "З паршивої вівці - хоча би шерсті жмуть!"