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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 20:11

Re: Еміграція, заробітчанство

що думають мешканці Анталії про всіх цих понаїхів :D

«Они крадут нашу жизнь»: как война в Украине усугубила кризис жилья в турецкой Анталье
Поток мигрантов из России и Украины, хлынувший в Турцию после начала войны, взвинтил цены на жилье. Местные жители винят приезжих в резком росте стоимости жизни.

После начала войны, развязанной Россией в Украине, в городе произошли кардинальные изменения, вызванные новыми волнами миграции. Они привели к резкому росту цен на жилье и соизмеримому росту враждебности по отношению к иностранцам.

После начала войны арендная плата взлетела до небес, увеличившись за два месяца в пять раз.

Анталья — единственный город Турции, где в 2023 году иностранцы приобрели больше недвижимости, нежели граждане страны. По словам мэра, одни только россияне купили порядка 90 000 домов и квартир.

Специалист по городскому и региональному планированию Бугра Гёкче утверждает, что с марта 2022 года цены на жилье в Анталье выросли почти вчетверо.

По его словам, раньше среднемесячная арендная плата за квартиру в городе составляла 3600 турецких лир (112 долларов США), а сейчас она достигла 14 тыс. лир (435 долларов).
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 20:23

Я на це питания відповів тут:
Інвестуємо в нерухомість закордоном
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 10:33

  akurt написав:Ну знаете, я как rjkz относительно года, сроков и планов.
Почти год - в год.
Квартира во Львове стоит закрытая много лет.
Не сдаю: мне жалко отличного ремонта и главное - дубового паркета, который я лично в свое время отбирал в цехе в городе Стрый.
Еще тогда мне работники говорили, что с карпатским дубом проблема.
Так зачем же?
В среду возвращались в Анталию, и 12 июня - в Данию.
Как тут говорили ударенные в голову - сильно ударенные - и очень сильно именно в голову - торгую квартирами в Анталии по всему миру.
Вот еще в Дании надо торгонуть.

Не забудьте купити "Мавік" для ЗСУ!
Бажано, з кожної квартири
"З паршивої вівці - хоча би шерсті жмуть!"
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 10:55

Re: Еміграція, заробітчанство

поки люди в Анталії здавали росіянцям те, що ніколи раніше не здавалося в оренду, свої рідні українці своїм рідним українцям у Львові і не тільки здавали втричі від того, про що мріяли, розпиваючи горілку з АТБ та закусюючи кровʼянкою. Ще й танцюючи в ресторація


Квартира во Львове стоит закрытая много лет.
Не сдаю: мне жалко отличного ремонта и главное - дубового паркета, который я лично в свое время отбирал в цехе в городе Стрый.


Л - лицемерие
Другого и не ожидал
anduzenko
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 11:45

Не уверен, что написанное в первом абзаце есть именно «лицемерие».
Вероятно, что то типа знаменитого украинского «А у сусіда хата горить…»
Меня тут сильно ругали за приведенную мною цитату фразы, услышанную от наших в Канаде.
Они прибыли в феврале 2024 уже немного «почувствовали жизнь» и сказали:
«Главное никак не общаться и не иметь дел с теми «нашими», которые прибыли 2 года назад: обманут в 100% случаев».
Это явление начали называть словом «менталитет». Вот он такой: если можно как-то облупить/обмануть своего же гражданина: это нужно сделать обязательно.
akurt
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