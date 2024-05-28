Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Поток мигрантов из России и Украины, хлынувший в Турцию после начала войны, взвинтил цены на жилье. Местные жители винят приезжих в резком росте стоимости жизни.
После начала войны, развязанной Россией в Украине, в городе произошли кардинальные изменения, вызванные новыми волнами миграции. Они привели к резкому росту цен на жилье и соизмеримому росту враждебности по отношению к иностранцам.
После начала войны арендная плата взлетела до небес, увеличившись за два месяца в пять раз.
Анталья — единственный город Турции, где в 2023 году иностранцы приобрели больше недвижимости, нежели граждане страны. По словам мэра, одни только россияне купили порядка 90 000 домов и квартир.
Специалист по городскому и региональному планированию Бугра Гёкче утверждает, что с марта 2022 года цены на жилье в Анталье выросли почти вчетверо.
По его словам, раньше среднемесячная арендная плата за квартиру в городе составляла 3600 турецких лир (112 долларов США), а сейчас она достигла 14 тыс. лир (435 долларов).
akurt написав:Ну знаете, я как rjkz относительно года, сроков и планов. Почти год - в год. Квартира во Львове стоит закрытая много лет. Не сдаю: мне жалко отличного ремонта и главное - дубового паркета, который я лично в свое время отбирал в цехе в городе Стрый. Еще тогда мне работники говорили, что с карпатским дубом проблема. Так зачем же? В среду возвращались в Анталию, и 12 июня - в Данию. Как тут говорили ударенные в голову - сильно ударенные - и очень сильно именно в голову - торгую квартирами в Анталии по всему миру. Вот еще в Дании надо торгонуть.
Не забудьте купити "Мавік" для ЗСУ! Бажано, з кожної квартири "З паршивої вівці - хоча би шерсті жмуть!"
поки люди в Анталії здавали росіянцям те, що ніколи раніше не здавалося в оренду, свої рідні українці своїм рідним українцям у Львові і не тільки здавали втричі від того, про що мріяли, розпиваючи горілку з АТБ та закусюючи кровʼянкою. Ще й танцюючи в ресторація
Квартира во Львове стоит закрытая много лет. Не сдаю: мне жалко отличного ремонта и главное - дубового паркета, который я лично в свое время отбирал в цехе в городе Стрый.
Не уверен, что написанное в первом абзаце есть именно «лицемерие». Вероятно, что то типа знаменитого украинского «А у сусіда хата горить…» Меня тут сильно ругали за приведенную мною цитату фразы, услышанную от наших в Канаде. Они прибыли в феврале 2024 уже немного «почувствовали жизнь» и сказали: «Главное никак не общаться и не иметь дел с теми «нашими», которые прибыли 2 года назад: обманут в 100% случаев». Это явление начали называть словом «менталитет». Вот он такой: если можно как-то облупить/обмануть своего же гражданина: это нужно сделать обязательно.
akurt написав:Это явление начали называть словом «менталитет». Вот он такой: если можно как-то облупить/обмануть своего же гражданина: это нужно сделать обязательно.
Действительно Можно благородно закрыть свою квартирку и не пускать Беженцы могут испортить ремонт, а это недопустимо Пусть отдают последние деньги за аренду жадным мудакам А мы погыгыкаем, с безопасного расстояния
Ну, я же не такой благородный, как вы: в свою квартиру, в свою постель под свое одеяло к своей жене впустили беженцев. Снимаю шляпу. Редко где встретишь такого благородного человека.
А вообще реально прикольно: какой-то человек сдает квартиру/квартиры и извлекает прибыль - плохо. Не сдает и не извлекает прибыль - тоже плохо. Гениальные мысли. Я так понял, что тот, кто НЕ СДАЕТ - бОльший злодей, чем тот, кто сдает… Продолжайте в том же духе. Новое в экономике и в социологии.
akurt написав:Это явление начали называть словом «менталитет». Вот он такой: если можно как-то облупить/обмануть своего же гражданина: это нужно сделать обязательно.
Действительно Можно благородно закрыть свою квартирку и не пускать Беженцы могут испортить ремонт, а это недопустимо Пусть отдают последние деньги за аренду жадным мудакам А мы погыгыкаем, с безопасного расстояния