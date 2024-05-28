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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 20:23

Я на це питания відповів тут:
Інвестуємо в нерухомість закордоном
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 10:55

Re: Еміграція, заробітчанство

поки люди в Анталії здавали росіянцям те, що ніколи раніше не здавалося в оренду, свої рідні українці своїм рідним українцям у Львові і не тільки здавали втричі від того, про що мріяли, розпиваючи горілку з АТБ та закусюючи кровʼянкою. Ще й танцюючи в ресторація


Квартира во Львове стоит закрытая много лет.
Не сдаю: мне жалко отличного ремонта и главное - дубового паркета, который я лично в свое время отбирал в цехе в городе Стрый.


Л - лицемерие
Другого и не ожидал
anduzenko
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 11:45

Не уверен, что написанное в первом абзаце есть именно «лицемерие».
Вероятно, что то типа знаменитого украинского «А у сусіда хата горить…»
Меня тут сильно ругали за приведенную мною цитату фразы, услышанную от наших в Канаде.
Они прибыли в феврале 2024 уже немного «почувствовали жизнь» и сказали:
«Главное никак не общаться и не иметь дел с теми «нашими», которые прибыли 2 года назад: обманут в 100% случаев».
Это явление начали называть словом «менталитет». Вот он такой: если можно как-то облупить/обмануть своего же гражданина: это нужно сделать обязательно.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 12:58

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Это явление начали называть словом «менталитет». Вот он такой: если можно как-то облупить/обмануть своего же гражданина: это нужно сделать обязательно.

Действительно
Можно благородно закрыть свою квартирку и не пускать
Беженцы могут испортить ремонт, а это недопустимо
Пусть отдают последние деньги за аренду жадным мудакам
А мы погыгыкаем, с безопасного расстояния
anduzenko
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 14:53

Очень хорошо, что вы подсказали мне, как мне распорядиться моим имуществом.
Я знал, я верил, что в мире есть добрые и умные люди, которые всегда подскажут.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 19:25

Що, жаба зелена з пупирцями давить за чужі гроші?
Помацати дати мій гаманець?
Прикладайте три рази на день до - як писав Шевченко - «до дурної голови» - не так буде відчуватися дурість та тупість.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 22:08

Re: Еміграція, заробітчанство

anduzenko написав:
  akurt написав:Это явление начали называть словом «менталитет». Вот он такой: если можно как-то облупить/обмануть своего же гражданина: это нужно сделать обязательно.

Действительно
Можно благородно закрыть свою квартирку и не пускать
Беженцы могут испортить ремонт, а это недопустимо
Пусть отдают последние деньги за аренду жадным мудакам
А мы погыгыкаем, с безопасного расстояния
Дивні претензії взагалі. Ви особисто можете і безкоштовно розмістити у себе біженців, але ніякого зобов'язання сдавати своє майно наразі немає.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 22:22

  Faceless написав:
anduzenko написав:
  akurt написав:Это явление начали называть словом «менталитет». Вот он такой: если можно как-то облупить/обмануть своего же гражданина: это нужно сделать обязательно.

Действительно
Можно благородно закрыть свою квартирку и не пускать
Беженцы могут испортить ремонт, а это недопустимо
Пусть отдают последние деньги за аренду жадным мудакам
А мы погыгыкаем, с безопасного расстояния
Дивні претензії взагалі. Ви особисто можете і безкоштовно розмістити у себе біженців, але ніякого зобов'язання сдавати своє майно наразі немає.

ніхто нікому не зобов'язаний. волонтерити теж ніхто не зобов'язаний - хтось робить, більшість ні. у Львові в березні 2022 був капець - й по кількості людей, й по наявності житла, й по його вартості. але з іншого боку було пусте житло, власники якого були за кордоном.

тому так, кожен робить по-своєму, але не треба при цьому накидати на інших й вдавати з себе весь в білому :D
Shaman
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