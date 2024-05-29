Додано: Сер 29 тра, 2024 13:56

Еміграція, заробітчанство



News from Turkey



З квітня 2018 року працювала заснована мною гілка, де я докладно розказував, як можна ЛЕГКО та ДЕШЕВО - на інвестиції власного прикладу - створити для себе, коханого, для родини, коханої, «запасний аеродром».

Проти мене працювала купка відвертих покидьків на чолі з одним недолугим алкоголіком.



А бачите, буває і пригодиться кому…

Сьогодні на 9-00 після ретельної консультації зі мною, пішов в Міграційну службу наш українець Микола, у якого вистачило кеби прилаштувати близько 45 000€ в липні 2018 року на купівлю квартири 3+1 (чотирикімнатна) в Анталіі.

Консультувати Миколу було чого: квартира в так званому «закритому для поселення іноземців» мікрорайоні (читай сучасно «престижному»).

При подачі Заявки на ВНП сайт Міграційної служби не дозволяє пройти далі третьої сторінки заяви, вказуючи, що мікрорайон «закритий для іноземців» і Заяву подати неможливо (!).



Насправді можливо - тільки треба знати законодавство країни перебування -як знаю його я - оскільки квартира куплена ДО введених Урядом обмежень.

Але треба, зібравши необхідні документи про свою нерухомість, прийти особисто на прийом до начальника Міграційної служби - показати документи та заповнити заяву «від руки» власноручно. При ньому.

Ну ось, вже все здав, начальник сказав чекати узгодження заявки на видачу Виду на проживання на підставі власності квартири.



P.S. Не лайтеся на Миколу: він виїхав з Харкова, де все розпродав, ще в далекому 2018 (вісімнадцятому) році. Має двох діточок. Останній рік жив в Європі. Європа класна - підтверджую.

Але із своїми «тарганами». Не всім подобається…