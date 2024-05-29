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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 20:23

Я на це питания відповів тут:
Інвестуємо в нерухомість закордоном
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 10:55

Re: Еміграція, заробітчанство

поки люди в Анталії здавали росіянцям те, що ніколи раніше не здавалося в оренду, свої рідні українці своїм рідним українцям у Львові і не тільки здавали втричі від того, про що мріяли, розпиваючи горілку з АТБ та закусюючи кровʼянкою. Ще й танцюючи в ресторація


Квартира во Львове стоит закрытая много лет.
Не сдаю: мне жалко отличного ремонта и главное - дубового паркета, который я лично в свое время отбирал в цехе в городе Стрый.


Л - лицемерие
Другого и не ожидал
anduzenko
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 11:45

Не уверен, что написанное в первом абзаце есть именно «лицемерие».
Вероятно, что то типа знаменитого украинского «А у сусіда хата горить…»
Меня тут сильно ругали за приведенную мною цитату фразы, услышанную от наших в Канаде.
Они прибыли в феврале 2024 уже немного «почувствовали жизнь» и сказали:
«Главное никак не общаться и не иметь дел с теми «нашими», которые прибыли 2 года назад: обманут в 100% случаев».
Это явление начали называть словом «менталитет». Вот он такой: если можно как-то облупить/обмануть своего же гражданина: это нужно сделать обязательно.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 12:58

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Это явление начали называть словом «менталитет». Вот он такой: если можно как-то облупить/обмануть своего же гражданина: это нужно сделать обязательно.

Действительно
Можно благородно закрыть свою квартирку и не пускать
Беженцы могут испортить ремонт, а это недопустимо
Пусть отдают последние деньги за аренду жадным мудакам
А мы погыгыкаем, с безопасного расстояния
anduzenko
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 14:53

Очень хорошо, что вы подсказали мне, как мне распорядиться моим имуществом.
Я знал, я верил, что в мире есть добрые и умные люди, которые всегда подскажут.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 19:25

Що, жаба зелена з пупирцями давить за чужі гроші?
Помацати дати мій гаманець?
Прикладайте три рази на день до - як писав Шевченко - «до дурної голови» - не так буде відчуватися дурість та тупість.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 22:08

Re: Еміграція, заробітчанство

anduzenko написав:
  akurt написав:Это явление начали называть словом «менталитет». Вот он такой: если можно как-то облупить/обмануть своего же гражданина: это нужно сделать обязательно.

Действительно
Можно благородно закрыть свою квартирку и не пускать
Беженцы могут испортить ремонт, а это недопустимо
Пусть отдают последние деньги за аренду жадным мудакам
А мы погыгыкаем, с безопасного расстояния
Дивні претензії взагалі. Ви особисто можете і безкоштовно розмістити у себе біженців, але ніякого зобов'язання сдавати своє майно наразі немає.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 22:22

  Faceless написав:
anduzenko написав:
  akurt написав:Это явление начали называть словом «менталитет». Вот он такой: если можно как-то облупить/обмануть своего же гражданина: это нужно сделать обязательно.

Действительно
Можно благородно закрыть свою квартирку и не пускать
Беженцы могут испортить ремонт, а это недопустимо
Пусть отдают последние деньги за аренду жадным мудакам
А мы погыгыкаем, с безопасного расстояния
Дивні претензії взагалі. Ви особисто можете і безкоштовно розмістити у себе біженців, але ніякого зобов'язання сдавати своє майно наразі немає.

ніхто нікому не зобов'язаний. волонтерити теж ніхто не зобов'язаний - хтось робить, більшість ні. у Львові в березні 2022 був капець - й по кількості людей, й по наявності житла, й по його вартості. але з іншого боку було пусте житло, власники якого були за кордоном.

тому так, кожен робить по-своєму, але не треба при цьому накидати на інших й вдавати з себе весь в білому :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 13:56

Еміграція, заробітчанство

News from Turkey

З квітня 2018 року працювала заснована мною гілка, де я докладно розказував, як можна ЛЕГКО та ДЕШЕВО - на інвестиції власного прикладу - створити для себе, коханого, для родини, коханої, «запасний аеродром».
Проти мене працювала купка відвертих покидьків на чолі з одним недолугим алкоголіком.

А бачите, буває і пригодиться кому…
Сьогодні на 9-00 після ретельної консультації зі мною, пішов в Міграційну службу наш українець Микола, у якого вистачило кеби прилаштувати близько 45 000€ в липні 2018 року на купівлю квартири 3+1 (чотирикімнатна) в Анталіі.
Консультувати Миколу було чого: квартира в так званому «закритому для поселення іноземців» мікрорайоні (читай сучасно «престижному»).
При подачі Заявки на ВНП сайт Міграційної служби не дозволяє пройти далі третьої сторінки заяви, вказуючи, що мікрорайон «закритий для іноземців» і Заяву подати неможливо (!).

Насправді можливо - тільки треба знати законодавство країни перебування -як знаю його я - оскільки квартира куплена ДО введених Урядом обмежень.
Але треба, зібравши необхідні документи про свою нерухомість, прийти особисто на прийом до начальника Міграційної служби - показати документи та заповнити заяву «від руки» власноручно. При ньому.
Ну ось, вже все здав, начальник сказав чекати узгодження заявки на видачу Виду на проживання на підставі власності квартири.

P.S. Не лайтеся на Миколу: він виїхав з Харкова, де все розпродав, ще в далекому 2018 (вісімнадцятому) році. Має двох діточок. Останній рік жив в Європі. Європа класна - підтверджую.
Але із своїми «тарганами». Не всім подобається…
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 13:58

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Востаннє редагувалось Frant в Сер 29 тра, 2024 14:06, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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