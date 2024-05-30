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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 09:29

  Модератор написав:Який розмір мінімальної заробітної плати очікувати у 2025 році

Десь біля 4300 зл, тобто 1000 Євро, це по Польщі.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 12:03

  BIGor написав:
  Модератор написав:Який розмір мінімальної заробітної плати очікувати у 2025 році

Десь біля 4300 зл, тобто 1000 Євро, це по Польщі.

Десь загубилось слово «брутто»))) Це по-перше. По-друге - така ставка дійсна на сьогоднішній день день. На 25-й прогнозують 4500+ брутто.
gonchik74
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