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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 тра, 2024 09:29
Модератор написав:
Який розмір мінімальної заробітної плати очікувати у 2025 році
Десь біля 4300 зл, тобто 1000 Євро, це по Польщі.
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BIGor
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Додано: Чет 30 тра, 2024 12:03
BIGor написав: Модератор написав:
Який розмір мінімальної заробітної плати очікувати у 2025 році
Десь біля 4300 зл, тобто 1000 Євро, це по Польщі.
Десь загубилось слово «брутто»))) Це по-перше. По-друге - така ставка дійсна на сьогоднішній день день. На 25-й прогнозують 4500+ брутто.
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gonchik74
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