Десь загубилось слово «брутто»))) Це по-перше. По-друге - така ставка дійсна на сьогоднішній день день. На 25-й прогнозують 4500+ брутто.
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Додано: Чет 30 тра, 2024 12:03
Додано: Чет 30 тра, 2024 13:52
Re: Еміграція, заробітчанство
Поговорив з сокурсником, якого дуже помотало світом. Не довго говорили, тому дані дуже скупі, але вважаю, що його життя заслуговує на екранізацію: на початку війни втік в Норвегію через Шлях, але вирішив бути не таким як всі, та написав заяву із проханням надати прихистку. Там заяву розглянули і послали далеко і надовго. Далі полетів до Тайланду, де умудрився порушити закон і йому відмовили у продовженні візи, потім перелетів до Туреччини, де побився з москалями і його хотіли відправити в Україну, але він якось виплив на Кіпр і звідти вилетів до Уругваю, де поки живе...
А телефонував мені із пропозицією викупити його бізнес (торгівля автозапчастинами), який залишився в Україні, бо йому дуже треба гроші...
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