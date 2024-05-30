Десь загубилось слово «брутто»))) Це по-перше. По-друге - така ставка дійсна на сьогоднішній день день. На 25-й прогнозують 4500+ брутто.
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Додано: Чет 30 тра, 2024 12:03
Додано: Чет 30 тра, 2024 13:52
Re: Еміграція, заробітчанство
Поговорив з сокурсником, якого дуже помотало світом. Не довго говорили, тому дані дуже скупі, але вважаю, що його життя заслуговує на екранізацію: на початку війни втік в Норвегію через Шлях, але вирішив бути не таким як всі, та написав заяву із проханням надати прихистку. Там заяву розглянули і послали далеко і надовго. Далі полетів до Тайланду, де умудрився порушити закон і йому відмовили у продовженні візи, потім перелетів до Туреччини, де побився з москалями і його хотіли відправити в Україну, але він якось виплив на Кіпр і звідти вилетів до Уругваю, де поки живе...
А телефонував мені із пропозицією викупити його бізнес (торгівля автозапчастинами), який залишився в Україні, бо йому дуже треба гроші...
Додано: Чет 30 тра, 2024 15:41
В НЙС сейчас минимальная 16 долларов в час, это примерно
16х40х4.5=2880 брутто.
Налогов примерно 10-15% с этого, но с такой зп потом идет возврат федерального и налога штата. Поэтому в среднем за год налогами можно принебречь.
Ходят упорные слухи о намерениях увеличить минималку до 20 в час.
Кроме того, некоторые низкооплачиваемые профессии имеют минимально разрешенные зарплаты. Например ННА, я слышал, установили то-ли 17,5 то-ли 18,5 долларов в час. Курьерам служб доставки еды установили 18 долларов в час, но они требуют 20. Кроме того, им установили обязательные чаевые, которые сразу включаются в чек. Причем эти курьеры работают по механизму Юбера.
Додано: Чет 30 тра, 2024 16:31
реальна мінімальна зп, на яку підуть студенти - 12 т грн. а так мінімальний оклад десь на рівні 15 т грн. це чистими. відповідно брутто - 15 т грн та 18,5 т грн. тому так 2-2,5 дол/годину мін зп - напевне відповідає реаліям.
але у бюджетників такої зп немає - але в бюджетники йдуть не лише за грошима. такий ось парадокс
Додано: Чет 30 тра, 2024 16:39
Shaman Залежить від міста. Для Ужгорода 15 терпимо, для Києва - мало, для села - забагато.
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