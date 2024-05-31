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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2141214221432144
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 12:03

  BIGor написав:
  Модератор написав:Який розмір мінімальної заробітної плати очікувати у 2025 році

Десь біля 4300 зл, тобто 1000 Євро, це по Польщі.

Десь загубилось слово «брутто»))) Це по-перше. По-друге - така ставка дійсна на сьогоднішній день день. На 25-й прогнозують 4500+ брутто.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 13:52

Re: Еміграція, заробітчанство

Поговорив з сокурсником, якого дуже помотало світом. Не довго говорили, тому дані дуже скупі, але вважаю, що його життя заслуговує на екранізацію: на початку війни втік в Норвегію через Шлях, але вирішив бути не таким як всі, та написав заяву із проханням надати прихистку. Там заяву розглянули і послали далеко і надовго. Далі полетів до Тайланду, де умудрився порушити закон і йому відмовили у продовженні візи, потім перелетів до Туреччини, де побився з москалями і його хотіли відправити в Україну, але він якось виплив на Кіпр і звідти вилетів до Уругваю, де поки живе...
А телефонував мені із пропозицією викупити його бізнес (торгівля автозапчастинами), який залишився в Україні, бо йому дуже треба гроші...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 15:41

  Модератор написав:Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Який розмір мінімальної заробітної плати очікувати у 2025 році

На вашу думку, чому саме таку цифру повідомили у Міністерстві? Чи можна було б встановити розмір мінімальної заробітної плати на більш високому рівні? І що для цього потрібно?


В НЙС сейчас минимальная 16 долларов в час, это примерно
16х40х4.5=2880 брутто.
Налогов примерно 10-15% с этого, но с такой зп потом идет возврат федерального и налога штата. Поэтому в среднем за год налогами можно принебречь.
Ходят упорные слухи о намерениях увеличить минималку до 20 в час.
Кроме того, некоторые низкооплачиваемые профессии имеют минимально разрешенные зарплаты. Например ННА, я слышал, установили то-ли 17,5 то-ли 18,5 долларов в час. Курьерам служб доставки еды установили 18 долларов в час, но они требуют 20. Кроме того, им установили обязательные чаевые, которые сразу включаются в чек. Причем эти курьеры работают по механизму Юбера.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 16:31

  Модератор написав:Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Який розмір мінімальної заробітної плати очікувати у 2025 році

На вашу думку, чому саме таку цифру повідомили у Міністерстві? Чи можна було б встановити розмір мінімальної заробітної плати на більш високому рівні? І що для цього потрібно?

реальна мінімальна зп, на яку підуть студенти - 12 т грн. а так мінімальний оклад десь на рівні 15 т грн. це чистими. відповідно брутто - 15 т грн та 18,5 т грн. тому так 2-2,5 дол/годину мін зп - напевне відповідає реаліям.

але у бюджетників такої зп немає - але в бюджетники йдуть не лише за грошима. такий ось парадокс
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 16:39

Shaman Залежить від міста. Для Ужгорода 15 терпимо, для Києва - мало, для села - забагато.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 08:26

Еміграція, заробітчанство

News from USA

Вчора довго говорили з "нашими", які перетнули кордон Мексика-США - повезло як раз на свято 4 липня - це 2023 рік.
В них все ОК, але невиїзні із США.

Тому виникла проблема, де вони можуть зустрітися з батьками - получається що ніде, бо батьки не можуть заїхати в США, а діти не можуть виїхати із США.

Так ось, головне: за повідомленнями цих інсайдерів "шара" з проникненням в США через Мексику повністю закрита:
- якщо хтось пройшов легально через спеціальне рандеву з міграційним офіцером, то на територію США вже не упускають, як раніше. Люди сидять/живуть у фільтраційних таборах по декілька місяців. Чекають на суд, який вирішить, залишати їх чи депортувати.
- повністю припинили пускати росіян. Цікаво, що наші люди, які пройшли легально кордон 4 липня тоді мені говорили, що росіяни виділялися з натовпу - заможним видом та наглою поведінкою.
Вже виділяються тільки тим, що іх просто не пускають.

Звісно, інформація суб"єктивна.

Ретрорспективно:
- ще 2,5 роки тому з Мексики в США можна було проникнути, просто показавши на кордоні прикордоннику будь-яку ІД-картку з прізвищем, навіть картку відвідування бібліотеки.
- ще 2 роки тому можна було попасти в США, купивши на 3-4 особи б/в авто в Мексиці та проїхати прямо на авто - як "на білому конику" - в США.
- ще 1,5 роки тому можна було попасти США, тупо пройшовши через дірку в паркані (ловили, але не всіх).
- ще 1 рік тому можна було прилетіти в Мексику, попасти на кордон та на смартфоні взяти рандеву на зустріч з міграційним офіцером. Це був найбільш правильний та найбільш легальний спосіб.
Моїм інсайдерам прийшлося 2 тижня поспіль, перебуваючи в столиці (прилетіли в Мехісо 15 червня 2023 року літаком із Стамбула, мали квитки на зворотній виліт, які "пропали"), тикати пальцем у екран смартфону та намагатися взяти таке рандеву - не получилося (там як лотерея прямо) , тоді вилетіли на літаку із Мехісо на Monterrey - ближче до кордону - звідти літаком Сессна на 8 пасажирів вилетіти на кордон - Heroica Matamoros (Тамаулипас) - там після неодноразових спроб пройти через мексиканських прикордонників майже перейти кордон (нейтральна полоса на мосту) та після 4-х днів ночівлі прямо на мосту через річку Ріо Гранде - на свято "4 липня" - повезло - пройти співбесіду з міграційним офіцером - через 4 години попасти на територію США, переночувати в Brownsville (Техас, США) та на ранок вилетіти в Каліфорнію.

Вчора вони сказали, що так вже не получається...
akurt
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