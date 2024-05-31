Додано: П'ят 31 тра, 2024 08:26

Еміграція, заробітчанство



News from USA



Вчора довго говорили з "нашими", які перетнули кордон Мексика-США - повезло як раз на свято 4 липня - це 2023 рік.

В них все ОК, але невиїзні із США.



Тому виникла проблема, де вони можуть зустрітися з батьками - получається що ніде, бо батьки не можуть заїхати в США, а діти не можуть виїхати із США.



Так ось, головне: за повідомленнями цих інсайдерів "шара" з проникненням в США через Мексику повністю закрита:

- якщо хтось пройшов легально через спеціальне рандеву з міграційним офіцером, то на територію США вже не упускають, як раніше. Люди сидять/живуть у фільтраційних таборах по декілька місяців. Чекають на суд, який вирішить, залишати їх чи депортувати.

- повністю припинили пускати росіян. Цікаво, що наші люди, які пройшли легально кордон 4 липня тоді мені говорили, що росіяни виділялися з натовпу - заможним видом та наглою поведінкою.

Вже виділяються тільки тим, що іх просто не пускають.



Звісно, інформація суб"єктивна.



Ретроспективно (не дуже точно по датах):

- ще 2,5...3 роки тому з Мексики в США можна було проникнути, просто показавши на кордоні прикордоннику будь-яку ІД-картку з прізвищем, навіть картку відвідування бібліотеки.

- ще 2 роки тому можна було попасти в США, купивши на 3-4 особи б/в авто в Мексиці та проїхати прямо на авто - як "на білому конику" - в США.

- ще 1,5 роки тому можна було попасти США, тупо пройшовши через дірку в паркані (ловили, але не всіх).

- ще 1 рік тому можна було прилетіти в Мексику, попасти на кордон та на смартфоні взяти рандеву на зустріч з міграційним офіцером. Це був найбільш правильний та найбільш легальний спосіб.



Моїм інсайдерам прийшлося 2 тижня поспіль, перебуваючи в столиці (прилетіли в Мехісо 15 червня 2023 року літаком із Стамбула, мали квитки на зворотній виліт, які "пропали"), тикати пальцем у екран смартфону та намагатися взяти таке рандеву - не получилося (там як лотерея прямо) , тоді вилетіли на літаку із Мехісо на Monterrey - ближче до кордону - звідти літаком Сессна на 8 пасажирів вилетіти на кордон - Heroica Matamoros (Тамаулипас) - там після неодноразових спроб пройти через мексиканських прикордонників майже перейти кордон (нейтральна полоса на мосту) та після 4-х днів ночівлі прямо на мосту через річку Ріо Гранде - на свято "4 липня" - повезло - пройти співбесіду з міграційним офіцером - через 4 години попасти на територію США, переночувати в Brownsville (Техас, США) та на ранок вилетіти в Каліфорнію.



Вчора вони сказали, що так вже не получається...