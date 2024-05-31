Десь загубилось слово «брутто»))) Це по-перше. По-друге - така ставка дійсна на сьогоднішній день день. На 25-й прогнозують 4500+ брутто.
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Додано: Чет 30 тра, 2024 12:03
Додано: Чет 30 тра, 2024 13:52
Re: Еміграція, заробітчанство
Поговорив з сокурсником, якого дуже помотало світом. Не довго говорили, тому дані дуже скупі, але вважаю, що його життя заслуговує на екранізацію: на початку війни втік в Норвегію через Шлях, але вирішив бути не таким як всі, та написав заяву із проханням надати прихистку. Там заяву розглянули і послали далеко і надовго. Далі полетів до Тайланду, де умудрився порушити закон і йому відмовили у продовженні візи, потім перелетів до Туреччини, де побився з москалями і його хотіли відправити в Україну, але він якось виплив на Кіпр і звідти вилетів до Уругваю, де поки живе...
А телефонував мені із пропозицією викупити його бізнес (торгівля автозапчастинами), який залишився в Україні, бо йому дуже треба гроші...
Додано: Чет 30 тра, 2024 15:41
В НЙС сейчас минимальная 16 долларов в час, это примерно
16х40х4.5=2880 брутто.
Налогов примерно 10-15% с этого, но с такой зп потом идет возврат федерального и налога штата. Поэтому в среднем за год налогами можно принебречь.
Ходят упорные слухи о намерениях увеличить минималку до 20 в час.
Кроме того, некоторые низкооплачиваемые профессии имеют минимально разрешенные зарплаты. Например ННА, я слышал, установили то-ли 17,5 то-ли 18,5 долларов в час. Курьерам служб доставки еды установили 18 долларов в час, но они требуют 20. Кроме того, им установили обязательные чаевые, которые сразу включаются в чек. Причем эти курьеры работают по механизму Юбера.
Додано: Чет 30 тра, 2024 16:31
реальна мінімальна зп, на яку підуть студенти - 12 т грн. а так мінімальний оклад десь на рівні 15 т грн. це чистими. відповідно брутто - 15 т грн та 18,5 т грн. тому так 2-2,5 дол/годину мін зп - напевне відповідає реаліям.
але у бюджетників такої зп немає - але в бюджетники йдуть не лише за грошима. такий ось парадокс
Додано: Чет 30 тра, 2024 16:39
Shaman Залежить від міста. Для Ужгорода 15 терпимо, для Києва - мало, для села - забагато.
Додано: П'ят 31 тра, 2024 08:26
Еміграція, заробітчанство
News from USA
Вчора довго говорив з "нашими", які перетнули кордон Мексика-США - в 2023 році.
Так ось, за повідомленнями цих інсайдерів "шлях" з проникненням в США через Мексику зараз практично закрито:
- якщо хтось пройшов легально через спеціальне рандеву з міграційним офіцером, то на територію США вже не упускають, як раніше. Люди сидять/живуть у фільтраційних таборах по декілька місяців. Чекають на суд, який вирішить, залишати їх - чи депортувати.
- повністю припинили пускати росіян. Цікаво, що наші люди, які пройшли легально кордон 4 липня минулого року тоді мені говорили, що росіяни виділялися з натовпу - заможним видом та наглою поведінкою.
Вже виділяються тільки тим, що іх просто не пускають.
Звісно, інформація суб"єктивна.
Додано: Суб 01 чер, 2024 04:14
Re: Еміграція, заробітчанство
"Больная тема" на форуме по недвиге.
как оно в США устроено:
Додано: Суб 01 чер, 2024 04:32
Re: Еміграція, заробітчанство
Я понимаю чувства украинцев, но всегда был против того, чтобы "всех под одну гребенку".
Про границу с Мексикой и расиянцев.
В классе младшего появился новый мальчик пару месяцев назад.
Из раши. Из одной из кавказских республик.
Из какой точно- не знаю.
Жена с детьми гуляла на площадке и ближе познакомилась с мамой.
Они - мусульмане.
Когда началась большая война, муж понял чем это может для него закончится и уехал из раши. Как попал в США - не знаю.
В школе детям промывают мозги, рассказывая как правильно сделал пуйло, что напал на Украину.
Мама ребенку сказала, что это не так и объяснила почему.
Ребенок набрался смелости и в классе повторил эти доводы.
Училка тут-же настучала куда следует и на семью завели дело.
Если кто не знает, то в раше реально дают сроки за "разговоры на кухне".
У семьи знакомый работает в "органах" и случайно узнал, что ими "занимаются".
мама с тремы детьми, одноклассник младшего - старший ребенок, решила пробиваться к отцу.
Не знаю какими именно путями, но они попали в Мексику, перешли границу и уже месяца 3 в НЙ в пендинге на рассмотрение ПУ.
Подозреваю, что они из Чечни. Несмотря на то, что пес пуйла опозорил свой народ, но сам чеченский народ не такой прорашенский и там хоть и задавлено, но есть движение сопротивления.
Может ошибаюсь.
Денег у семьи очень мало, они пользуются фуд-банками.
Не думаю, что они эту историю выдумали - очень простые люди, жили в горном ауле.
Из неприятного - ребенка в школе чморит одноклассник из Украины. За то, что он из раши. Не принимая во внимание, что из раши семья сбежала и то, что они против войны и то, что у ребенка хватило смелости высказать свое отношение к войне. Если кому-то не повезло родиться там - это еще не приговор, особенно, если люди смогли вырваться из этой "тюрьмы".
Не скрою, расиянцев, которые демонстрируют совершенно другую позицию, тут тоже хватает. И, что еще печальней, бывших украинцев тоже. Даже бывших киевлян.
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