Додано: Суб 01 чер, 2024 09:14

надано шикарну реально велику 3-к квартиру.

Вердикт:

News from FinlandКуди тільки не закидає сучасна важка доля наших українців...З 21 по 28 травня відбувся візит моїх приятелів у Фінляндію.Квитки прямого переліту "Анталія-Хельсінки" допомагав брати я - а/к Pegasus (прямі рейси).У Фінляндії вже 1 рік живе родина моїх приятелів: дочка+чоловік (моряк)+діти (один - типу "студент" одного з університетів в Україні. Типу "вчиться" в (видалено) (привіт пану).Враження від відвідування:- реально село в 55 хвилинах їзди від Helsinki.Село тут:- в аеропорту зустріли на авто української реєстрації - на ньому і приїхали свого часу.- знімимаємо капелюха перед народом Фінляндії:Безкоштовно (!).- в квартиру надано абсолютно все безкоштовно: до простирадл та рушників, посуд, меблі і таке інше.Full really.- в селі є школа - викладання звісно фінською - тому школярі-українці в школу НЕ ходять. ("НашО воно треба"...)- задумано так, що всі НЕ працюють, а тільки танцюють (не жартую), співають (не жартую) та плавають в басейні (безкоштовно). Гості за тиждень ходили 2 рази в басейн та 2 рази на танці і навіть танцювали (сам не повірив, але правда).По дорозі з танців йшли повз кладовища та звернули увагу, що всі мешканці кладовища до цього жили на Землі як не 80, так 90 років.Все дуже зелено.Окремо розказали про продукти: їм здалося, що всі продукти дешеві. Наприклад, шикарне м"ясо купували за ціною в 10-12 євро за кіло.Дуже сподобалися молочні продукти за якістю та смаком.Взагалі всі продукти здалися неймовірно якісними: тут я вірю, бо ця приятелька у минулому - зав.виробництвом потужного хлібокомбінату.СЕРЕД НЕДОЛІКІВ: село - воно і є село: роботи тут не було останні 100 років і не буде в найближчі 100 років.Отримують допомогу від Уряду Фінляндії в 300 євро на людину - сказали, що це дуже мало.можна жити, якщо маєш віддалену роботу або - як в цій родині - в родині дйсно є моряк/моряки: пішов у похід на 6-8 місяців та привіз трохи грошей. В цій родині є - один реально моряк і реально ходить в море регулярно.Другий має "морську освіту" та один раз в море ходив. Більше НЕ хоче (на мою думку лінується - специфічний хлопець - все сподівається, що все життя його буде годувати дідусь та бабуся).Дідусь та бабуся "відірвалися" в Фінляндії по повній: сказали, що витрачали на день не менше 250 євро.Ну ось так воно в Фінляндії... і "біле" і "чорне"...Колись ці люди жили в Херсоні...