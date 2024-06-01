Вони самі в шоці, скільки грошей витратили за тижневий візит у Фінляндію до дочки та її родини.
Але тут треба врахувати:
- вперше побачили дочку та онуків з лютого 2022 року, коли реально в одних трусах втекли з Херсона.
- вони реально пенсіонери з якимись смішними пенсіями типу 2600 гривень на місяць, але один з пенсіонерів - моряк - добре заробляв в рейсах - з того і живуть.
Ну а діти звісно, смокчуть з бабусі та дідуся грошву.
Знаєте таку приказку: «Ласкаве телятко двох маток ссе». Буквальний зміст її дуже простий: неноровисте теля в однієї корівки постояло, вим'я посмоктало. Потім, ніби ненароком, «соромливо» підійшло до іншої, постояло, потопталося на місці, потерлося поруч...