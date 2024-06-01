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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2142214321442145
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 12:20

Вони самі в шоці, скільки грошей витратили за тижневий візит у Фінляндію до дочки та її родини.
Але тут треба врахувати:
- вперше побачили дочку та онуків з лютого 2022 року, коли всі реально в одних трусах - кинувши дві квартири - втекли з Херсона.
- вони реально пенсіонери з якимись смішними пенсіями типу 2600 гривень на місяць, але один з пенсіонерів - моряк - добре заробляв в рейсах - з того і живуть.
Ну а діти звісно, смокчуть з бабусі та дідуся грошву.
Знаєте таку приказку: «Ласкаве телятко двох маток ссе». Буквальний зміст її дуже простий: неноровисте теля в однієї корівки постояло, вим'я посмоктало. Потім, ніби ненароком, «соромливо» підійшло до іншої, постояло, потопталося на місці, потерлося поруч...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 13:47

  rjkz написав:В школе детям промывают мозги, рассказывая как правильно сделал пуйло, что напал на Украину.
Мама ребенку сказала, что это не так и объяснила почему.
Ребенок набрался смелости и в классе повторил эти доводы.
Училка тут-же настучала куда следует и на семью завели дело.

Анекдот времён СССР:
Ребёнок пришёл из школы и пересказывает папе, что учитель рассказывала, как СССР запустило спутник … Папа говорит: Да … запустили и сельское хозяйство и здравоохранение и многое другое.
На следующий день ребёнок передаёт этот разговор учителю, на что тот отвечает: Передай пожалуйста папе, что у нас сажают не только картошку.
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