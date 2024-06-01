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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 чер, 2024 12:20
Вони самі в шоці, скільки грошей витратили за тижневий візит у Фінляндію до дочки та її родини.
Але тут треба врахувати:
- вперше побачили дочку та онуків з лютого 2022 року, коли всі реально в одних трусах - кинувши дві квартири - втекли з Херсона.
- вони реально пенсіонери з якимись смішними пенсіями типу 2600 гривень на місяць, але один з пенсіонерів - моряк - добре заробляв в рейсах - з того і живуть.
Ну а діти звісно, смокчуть з бабусі та дідуся грошву.
Знаєте таку приказку: «Ласкаве телятко двох маток ссе». Буквальний зміст її дуже простий: неноровисте теля в однієї корівки постояло, вим'я посмоктало. Потім, ніби ненароком, «соромливо» підійшло до іншої, постояло, потопталося на місці, потерлося поруч...
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akurt
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Додано: Суб 01 чер, 2024 13:47
rjkz написав:
В школе детям промывают мозги, рассказывая как правильно сделал пуйло, что напал на Украину.
Мама ребенку сказала, что это не так и объяснила почему.
Ребенок набрался смелости и в классе повторил эти доводы.
Училка тут-же настучала куда следует и на семью завели дело.
Анекдот времён СССР:
Ребёнок пришёл из школы и пересказывает папе, что учитель рассказывала, как СССР запустили спутник … Папа говорит: Да … запустили и сельское хозяйство и здравоохранение и многое другое.
На следующий день ребёнок передаёт этот разговор учителю, на что тот отвечает: Передай пожалуйста папе, что у нас сажают не только картошку.
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Richi
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Додано: Суб 01 чер, 2024 19:10
Richi написав: rjkz написав:
В школе детям промывают мозги, рассказывая как правильно сделал пуйло, что напал на Украину.
Мама ребенку сказала, что это не так и объяснила почему.
Ребенок набрался смелости и в классе повторил эти доводы.
Училка тут-же настучала куда следует и на семью завели дело.
Анекдот времён СССР:
Ребёнок пришёл из школы и пересказывает папе, что учитель рассказывала, как СССР запустили спутник … Папа говорит: Да … запустили и сельское хозяйство и здравоохранение и многое другое.
На следующий день ребёнок передаёт этот разговор учителю, на что тот отвечает: Передай пожалуйста папе, что у нас сажают не только картошку.
Да, я знаю этот анекдот в немного другом виде.
"-Никита Сергеевич, папа сказал, что вы запустили не только спутник, но и сельское хозяйство.
-Скажи папе, что я сажаю не только кукурузу"
На самом деле, очень печально.
Я тут смотрю один новостной канал на русском языке, канал финансируется правительством США, Настоящее время (бывшая редакция радиостанции Голос Америк, которые в ссср называли "Вражеские голоса"). Там бегущая строка с новостями с раши. Только и пишут - того посадили, тому срок дали, тех лишили родительских прав. За пост в соцсетях, за "разговоры на кухне" и тп.
На самом деле, выглядит так, что там уже не ссср времен застоя, я приближается 37-й год. Остается дождаться когда будут расстреливать.
При этом, был сюжет о потопах где-то в Екатеринбурге кажется - народ тупое быдло. Как в том анекдоте "....будем вешать каждого второго. - А мыло и веревку с собой приносить или профсоюз выдаст?".
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rjkz
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Додано: Суб 01 чер, 2024 19:42
rjkz написав:
Да, я знаю этот анекдот в немного другом виде.
"-Никита Сергеевич, папа сказал, что вы запустили не только спутник, но и сельское хозяйство.
-Скажи папе, что я сажаю не только кукурузу"
На самом деле, очень печально.
Я тут смотрю один новостной канал на русском языке, канал финансируется правительством США, Настоящее время (бывшая редакция радиостанции Голос Америк, которые в ссср называли "Вражеские голоса"). Там бегущая строка с новостями с раши. Только и пишут - того посадили, тому срок дали, тех лишили родительских прав. За пост в соцсетях, за "разговоры на кухне" и тп.
На самом деле, выглядит так, что там уже не ссср времен застоя, я приближается 37-й год. Остается дождаться когда будут расстреливать.
При этом, был сюжет о потопах где-то в Екатеринбурге кажется - народ тупое быдло. Как в том анекдоте "....будем вешать каждого второго. - А мыло и веревку с собой приносить или профсоюз выдаст?".
а чому сумно? руські хочуть Сталіна - так треба, щоб вони по-справжньому зрозуміли, що це таке. бо німці зрозуміли, що нацизм - це погано, а москалі про сталінізм схоже, що ні. ба більше, вони ще це й пропагують по повній. тому мають на власній шкурі відчути.
37го на жаль в них не буде, бо насправді сучасна Раша - це бліда копія срср, й побудувати таку репресивну машину, як НКВС, не зможуть, як й все складне. 37-38 роки - це лише один мільйон тільки страчених, якщо не помиляюсь.
а з іншого боку, як показує сучасність, купити набагато легше, ніж саджати в психушку. тому ми й не бачимо протестів в Раші, які були навіть за часів срср. плюс відкриті кордони грають свою роль. вони ще не зрозуміли, що їдуть якраз ті, хто може щосьстворювати. а так скоро вже й мультики нема кому малювати буде...
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