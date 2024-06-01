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#<1 ... 2142214321442145 Додано: Суб 01 чер, 2024 12:20 Вони самі в шоці, скільки грошей витратили за тижневий візит у Фінляндію до дочки та її родини.

Але тут треба врахувати:

- вперше побачили дочку та онуків з лютого 2022 року, коли всі реально в одних трусах - кинувши дві квартири - втекли з Херсона.

- вони реально пенсіонери з якимись смішними пенсіями типу 2600 гривень на місяць, але один з пенсіонерів - моряк - добре заробляв в рейсах - з того і живуть.

Ну а діти звісно, смокчуть з бабусі та дідуся грошву.

Знаєте таку приказку: «Ласкаве телятко двох маток ссе». Буквальний зміст її дуже простий: неноровисте теля в однієї корівки постояло, вим'я посмоктало. Потім, ніби ненароком, «соромливо» підійшло до іншої, постояло, потопталося на місці, потерлося поруч... akurt

Повідомлень: 9713 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3605 раз. Подякували: 1277 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2024 13:47 rjkz написав: В школе детям промывают мозги, рассказывая как правильно сделал пуйло, что напал на Украину.

Мама ребенку сказала, что это не так и объяснила почему.

Ребенок набрался смелости и в классе повторил эти доводы.

Училка тут-же настучала куда следует и на семью завели дело.

В школе детям промывают мозги, рассказывая как правильно сделал пуйло, что напал на Украину.Мама ребенку сказала, что это не так и объяснила почему.Ребенок набрался смелости и в классе повторил эти доводы.Училка тут-же настучала куда следует и на семью завели дело.

Анекдот времён СССР:

Ребёнок пришёл из школы и пересказывает папе, что учитель рассказывала, как СССР запустили спутник … Папа говорит: Да … запустили и сельское хозяйство и здравоохранение и многое другое.

На следующий день ребёнок передаёт этот разговор учителю, на что тот отвечает: Передай пожалуйста папе, что у нас сажают не только картошку. Анекдот времён СССР:Ребёнок пришёл из школы и пересказывает папе, что учитель рассказывала, как СССР запустили спутник … Папа говорит: Да … запустили и сельское хозяйство и здравоохранение и многое другое.На следующий день ребёнок передаёт этот разговор учителю, на что тот отвечает: Передай пожалуйста папе, что у нас сажают не только картошку. Richi Повідомлень: 1783 З нами з: 25.09.08 Подякував: 917 раз. Подякували: 881 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2024 19:10 Richi написав: rjkz написав: В школе детям промывают мозги, рассказывая как правильно сделал пуйло, что напал на Украину.

Мама ребенку сказала, что это не так и объяснила почему.

Ребенок набрался смелости и в классе повторил эти доводы.

Училка тут-же настучала куда следует и на семью завели дело.

В школе детям промывают мозги, рассказывая как правильно сделал пуйло, что напал на Украину.Мама ребенку сказала, что это не так и объяснила почему.Ребенок набрался смелости и в классе повторил эти доводы.Училка тут-же настучала куда следует и на семью завели дело.

Анекдот времён СССР:

Ребёнок пришёл из школы и пересказывает папе, что учитель рассказывала, как СССР запустили спутник … Папа говорит: Да … запустили и сельское хозяйство и здравоохранение и многое другое.

На следующий день ребёнок передаёт этот разговор учителю, на что тот отвечает: Передай пожалуйста папе, что у нас сажают не только картошку. Анекдот времён СССР:Ребёнок пришёл из школы и пересказывает папе, что учитель рассказывала, как СССР запустили спутник … Папа говорит: Да … запустили и сельское хозяйство и здравоохранение и многое другое.На следующий день ребёнок передаёт этот разговор учителю, на что тот отвечает: Передай пожалуйста папе, что у нас сажают не только картошку.



Да, я знаю этот анекдот в немного другом виде.

"-Никита Сергеевич, папа сказал, что вы запустили не только спутник, но и сельское хозяйство.

-Скажи папе, что я сажаю не только кукурузу"

На самом деле, очень печально.

Я тут смотрю один новостной канал на русском языке, канал финансируется правительством США, Настоящее время (бывшая редакция радиостанции Голос Америк, которые в ссср называли "Вражеские голоса"). Там бегущая строка с новостями с раши. Только и пишут - того посадили, тому срок дали, тех лишили родительских прав. За пост в соцсетях, за "разговоры на кухне" и тп.

На самом деле, выглядит так, что там уже не ссср времен застоя, я приближается 37-й год. Остается дождаться когда будут расстреливать.

При этом, был сюжет о потопах где-то в Екатеринбурге кажется - народ тупое быдло. Как в том анекдоте "....будем вешать каждого второго. - А мыло и веревку с собой приносить или профсоюз выдаст?". Да, я знаю этот анекдот в немного другом виде."-Никита Сергеевич, папа сказал, что вы запустили не только спутник, но и сельское хозяйство.-Скажи папе, что я сажаю не только кукурузу"На самом деле, очень печально.Я тут смотрю один новостной канал на русском языке, канал финансируется правительством США, Настоящее время (бывшая редакция радиостанции Голос Америк, которые в ссср называли "Вражеские голоса"). Там бегущая строка с новостями с раши. Только и пишут - того посадили, тому срок дали, тех лишили родительских прав. За пост в соцсетях, за "разговоры на кухне" и тп.На самом деле, выглядит так, что там уже не ссср времен застоя, я приближается 37-й год. Остается дождаться когда будут расстреливать.При этом, был сюжет о потопах где-то в Екатеринбурге кажется - народ тупое быдло. Как в том анекдоте "....будем вешать каждого второго. - А мыло и веревку с собой приносить или профсоюз выдаст?". rjkz

Повідомлень: 16687 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8359 раз. Подякували: 5251 раз. Профіль 7 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2024 19:42 rjkz написав: Да, я знаю этот анекдот в немного другом виде.

"-Никита Сергеевич, папа сказал, что вы запустили не только спутник, но и сельское хозяйство.

-Скажи папе, что я сажаю не только кукурузу"

На самом деле, очень печально.

Я тут смотрю один новостной канал на русском языке, канал финансируется правительством США, Настоящее время (бывшая редакция радиостанции Голос Америк, которые в ссср называли "Вражеские голоса"). Там бегущая строка с новостями с раши. Только и пишут - того посадили, тому срок дали, тех лишили родительских прав. За пост в соцсетях, за "разговоры на кухне" и тп.

На самом деле, выглядит так, что там уже не ссср времен застоя, я приближается 37-й год. Остается дождаться когда будут расстреливать.

При этом, был сюжет о потопах где-то в Екатеринбурге кажется - народ тупое быдло. Как в том анекдоте "....будем вешать каждого второго. - А мыло и веревку с собой приносить или профсоюз выдаст?". Да, я знаю этот анекдот в немного другом виде."-Никита Сергеевич, папа сказал, что вы запустили не только спутник, но и сельское хозяйство.-Скажи папе, что я сажаю не только кукурузу"На самом деле, очень печально.Я тут смотрю один новостной канал на русском языке, канал финансируется правительством США, Настоящее время (бывшая редакция радиостанции Голос Америк, которые в ссср называли "Вражеские голоса"). Там бегущая строка с новостями с раши. Только и пишут - того посадили, тому срок дали, тех лишили родительских прав. За пост в соцсетях, за "разговоры на кухне" и тп.На самом деле, выглядит так, что там уже не ссср времен застоя, я приближается 37-й год. Остается дождаться когда будут расстреливать.При этом, был сюжет о потопах где-то в Екатеринбурге кажется - народ тупое быдло. Как в том анекдоте "....будем вешать каждого второго. - А мыло и веревку с собой приносить или профсоюз выдаст?".

а чому сумно? руські хочуть Сталіна - так треба, щоб вони по-справжньому зрозуміли, що це таке. бо німці зрозуміли, що нацизм - це погано, а москалі про сталінізм схоже, що ні. ба більше, вони ще це й пропагують по повній. тому мають на власній шкурі відчути.



37го на жаль в них не буде, бо насправді сучасна Раша - це бліда копія срср, й побудувати таку репресивну машину, як НКВС, не зможуть, як й все складне. 37-38 роки - це лише один мільйон тільки страчених, якщо не помиляюсь.



а з іншого боку, як показує сучасність, купити набагато легше, ніж саджати в психушку. тому ми й не бачимо протестів в Раші, які були навіть за часів срср. плюс відкриті кордони грають свою роль. вони ще не зрозуміли, що їдуть якраз ті, хто може щосьстворювати. а так скоро вже й мультики нема кому малювати буде... а чому сумно? руські хочуть Сталіна - так треба, щоб вони по-справжньому зрозуміли, що це таке. бо німці зрозуміли, що нацизм - це погано, а москалі про сталінізм схоже, що ні. ба більше, вони ще це й пропагують по повній. тому мають на власній шкурі відчути.37го на жаль в них не буде, бо насправді сучасна Раша - це бліда копія срср, й побудувати таку репресивну машину, як НКВС, не зможуть, як й все складне. 37-38 роки - це лише один мільйон тільки страчених, якщо не помиляюсь.а з іншого боку, як показує сучасність, купити набагато легше, ніж саджати в психушку. тому ми й не бачимо протестів в Раші, які були навіть за часів срср. плюс відкриті кордони грають свою роль. вони ще не зрозуміли, що їдуть якраз ті, хто може щосьстворювати. а так скоро вже й мультики нема кому малювати буде... Shaman

Повідомлень: 6152 З нами з: 29.09.19 Подякував: 594 раз. Подякували: 1414 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 2142214321442145 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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