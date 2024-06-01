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Bolt написав:Какая-то жопа мира которая возможно и подойдёт, для какого-то гика ИТшника, где даже нет школы для детей. 😏
Таких мест на планете полно. Со школами или без. Просто чувак взял свою задницу в руки, перетащил ее в другое место и оказалось, что "есть жизнь на Марсе"(с). Разговаривали с родственниками в Киеве, говорим, мы волнуемся за вас. "Да чего там за нас волноваться, мы привыкли. Вот мы за вас волнуемся, у вас там гражданская война, в школах стреляют" Откуда они это берут? Другие - "Блек Рок заплатил за Украину, но без украинцев". Народ, что вы там курите?
Смотрю свежачек от Банчика, который ноет, что средний класс в Канаде умирает. Подняли учетные ставки, и видите ли, арендаторы их кредитных квартирок не могут оплатить за них ипотеку, бо они аренду на равную сумму не могут поднять. Это, что иммигрировать, чтобы за какого-то поца ипотеку выплачивать?! Так мне проще в Украине уклониться от какого-нибудь ТЦКашника, чем в условной Канаде от арендадателя который придёт в конце месяца за арендой платой за его контуру.😏
Це якщо годують дистанційно. При еміграції ключове - це джерело фінансів. І професій, які можуть так - не так уж і багато.
Ключевое - владение лангуаге. Это даст возможность пройти какие-то курсы или даже закончить каледж и получить востребованную на местном рынке труда профессию, если украинская не востребована. Сейчас в глухом городке на Западном побережье Канады молодая украинская семья делает свои первые шаги. Несколько лет назад отец семейства делал попытку эмиграции, в результате которой были получены СДЛ права. Та попытка не закончилась эмиграцией, но права остались. Сейчас мама с ребенком сидят в практически еще пустой квартире, а папа вджобывает все время за баранкой трака. И как для Канады очень неплохо зарабатывает. Около 10 Ккад в месяц. Учитывая, что работает локал и дома хоть появляется. И это при том, что рынок перевозок практически лежит сейчас. Что примечательно, эмиграцией семья озаботилась сразу после создания семьи. Это был 2016 год. Работа в силовых структурах тогда оплачивалась в 8 кгрн ему, как офицеру, в 2016 получил майора и сразу уволился. Ценность "защитника Родины" не имела финансового выражения тогда. Потом вернулся в Украину. Теперь эмиграция в стадии адаптации.
rjkz написав:Ключевое - владение лангуаге. Это даст возможность пройти какие-то курсы или даже закончить каледж и получить востребованную на местном рынке труда профессию, если украинская не востребована.
Реально очень верные слова: язык, язык и еще раз язык. Сегодня в Канаде наши люди сдавали экзамен - будете смеяться - водителя электропогрузчика - по окончании бесплатных курсов. В группе украинцев 15 мужчин и 2 женщины. Женщины сдали. Мало того: выслали мне фотокопию теста на английском языке - много технических терминов - вопрос - 4 варианта ответа - я все просмотрел, мне показалось, что в пункте 1 из 20-ти неверный ответ - так вот они сказали, что очень рады, что узнали много новых слов. Про своих мужей скромно промолчали…