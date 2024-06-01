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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2143214421452146
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 22:03

  rjkz написав:
  Bolt написав:Какая-то жопа мира которая возможно и подойдёт, для какого-то гика ИТшника, где даже нет школы для детей. 😏


Таких мест на планете полно.
Со школами или без.
Просто чувак взял свою задницу в руки, перетащил ее в другое место и оказалось, что "есть жизнь на Марсе"(с).
Разговаривали с родственниками в Киеве, говорим, мы волнуемся за вас.
"Да чего там за нас волноваться, мы привыкли. Вот мы за вас волнуемся, у вас там гражданская война, в школах стреляют" Откуда они это берут?
Другие - "Блек Рок заплатил за Украину, но без украинцев".
Народ, что вы там курите?

Смотрю свежачек от Банчика, который ноет, что средний класс в Канаде умирает. Подняли учетные ставки, и видите ли, арендаторы их кредитных квартирок не могут оплатить за них ипотеку, бо они аренду на равную сумму не могут поднять. Это, что иммигрировать, чтобы за какого-то поца ипотеку выплачивать?! Так мне проще в Украине уклониться от какого-нибудь ТЦКашника, чем в условной Канаде от арендадателя который придёт в конце месяца за арендой платой за его контуру.😏
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 22:17

  flyman написав:---За авто не скажу — не дуже розбираюся і не цікавився.

А даремно той дописувач, цитату якого навів пан flyman, не цікавився.
Прокат авто: на тиждень.
Зацініть ціну.
Зображення
Ціна за тиждень.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 22:18

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:ІТ бобер


Ось вчора писав пані флер, як завжди видалили без зазначення причини:

Раніше я був молодший і думав краще добре заробляти у себе в
Україні, чим жити на зарплату в європі, зараз я так не скажу, складне
питання, і це про час до 22року.

Але по тенеріфе питання) Що робити там без школи і садка. Підходить тільки якщо в тебе є робота вже і віддалена. І сніжку зимою хочеться)

Хоча загуглив то начебто є якась приватна школа з навчанням англійською)



  akurt написав:Зацініть ціну.

Без жартів дешевше чим свою мати) Але хз що як бо їздили рік назад знайомі, 100є найдешевша за тиждень була, якщо брати за пару місяців.
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 22:44

  Дюрі-бачі написав:
  rjkz написав:есть жизнь на Марсе

Це якщо годують дистанційно.
При еміграції ключове - це джерело фінансів. І професій, які можуть так - не так уж і багато.


Ключевое - владение лангуаге.
Это даст возможность пройти какие-то курсы или даже закончить каледж и получить востребованную на местном рынке труда профессию, если украинская не востребована.
Сейчас в глухом городке на Западном побережье Канады молодая украинская семья делает свои первые шаги.
Несколько лет назад отец семейства делал попытку эмиграции, в результате которой были получены СДЛ права. Та попытка не закончилась эмиграцией, но права остались.
Сейчас мама с ребенком сидят в практически еще пустой квартире, а папа вджобывает все время за баранкой трака.
И как для Канады очень неплохо зарабатывает.
Около 10 Ккад в месяц. Учитывая, что работает локал и дома хоть появляется.
И это при том, что рынок перевозок практически лежит сейчас.
Что примечательно, эмиграцией семья озаботилась сразу после создания семьи.
Это был 2016 год. Работа в силовых структурах тогда оплачивалась в 8 кгрн ему, как офицеру, в 2016 получил майора и сразу уволился. Ценность "защитника Родины" не имела финансового выражения тогда.
Потом вернулся в Украину. Теперь эмиграция в стадии адаптации.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 22:57

  BeneFuckTor написав:
  akurt написав:Зацініть ціну.

Без жартів дешевше чим свою мати) Але хз що як бо їздили рік назад знайомі, 100є найдешевша за тиждень була, якщо брати за пару місяців.

Ціни від 3...4 євро на добу.
100 євро - на тиждень - це з повним страховим покриттям і франшизою = 0.
Можете перевірити тут і не за 2 місяці, а наприклад - червень - зараз:
https://www.recordrentacar.com/en/offer ... e-airport/

Особисто я беру завжди з додатковою оплатою за повне страхове покриття.
Тобто я теж заплатив би краще 100 євро за тиждень.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 23:23

  rjkz написав:Ключевое - владение лангуаге.
Это даст возможность пройти какие-то курсы или даже закончить каледж и получить востребованную на местном рынке труда профессию, если украинская не востребована.

Реально очень верные слова: язык, язык и еще раз язык.
Сегодня в Канаде наши люди сдавали экзамен - будете смеяться - водителя электропогрузчика - по окончании бесплатных курсов.
В группе украинцев 15 мужчин и 2 женщины.
Женщины сдали.
Мало того: выслали мне фотокопию теста на английском языке - много технических терминов - вопрос - 4 варианта ответа - я все просмотрел, мне показалось, что в пункте 1 из 20-ти неверный ответ - так вот они сказали, что очень рады, что узнали много новых слов.
Про своих мужей скромно промолчали…

Потому правда: «лангуаге».
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