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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2143214421452146 Додано: Суб 01 чер, 2024 22:03 rjkz написав: Bolt написав: Какая-то жопа мира которая возможно и подойдёт, для какого-то гика ИТшника, где даже нет школы для детей. 😏 Какая-то жопа мира которая возможно и подойдёт, для какого-то гика ИТшника, где даже нет школы для детей. 😏



Таких мест на планете полно.

Со школами или без.

Просто чувак взял свою задницу в руки, перетащил ее в другое место и оказалось, что "есть жизнь на Марсе"(с).

Разговаривали с родственниками в Киеве, говорим, мы волнуемся за вас.

"Да чего там за нас волноваться, мы привыкли. Вот мы за вас волнуемся, у вас там гражданская война, в школах стреляют" Откуда они это берут?

Другие - "Блек Рок заплатил за Украину, но без украинцев".

Народ, что вы там курите? Таких мест на планете полно.Со школами или без.Просто чувак взял свою задницу в руки, перетащил ее в другое место и оказалось, что "есть жизнь на Марсе"(с).Разговаривали с родственниками в Киеве, говорим, мы волнуемся за вас."Да чего там за нас волноваться, мы привыкли. Вот мы за вас волнуемся, у вас там гражданская война, в школах стреляют" Откуда они это берут?Другие - "Блек Рок заплатил за Украину, но без украинцев".Народ, что вы там курите?

Смотрю свежачек от Банчика, который ноет, что средний класс в Канаде умирает. Подняли учетные ставки, и видите ли, арендаторы их кредитных квартирок не могут оплатить за них ипотеку, бо они аренду на равную сумму не могут поднять. Это, что иммигрировать, чтобы за какого-то поца ипотеку выплачивать?! Так мне проще в Украине уклониться от какого-нибудь ТЦКашника, чем в условной Канаде от арендадателя который придёт в конце месяца за арендой платой за его контуру.😏 Смотрю свежачек от Банчика, который ноет, что средний класс в Канаде умирает. Подняли учетные ставки, и видите ли, арендаторы их кредитных квартирок не могут оплатить за них ипотеку, бо они аренду на равную сумму не могут поднять. Это, что иммигрировать, чтобы за какого-то поца ипотеку выплачивать?! Так мне проще в Украине уклониться от какого-нибудь ТЦКашника, чем в условной Канаде от арендадателя который придёт в конце месяца за арендой платой за его контуру.😏 Bolt Повідомлень: 2951 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 215 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2024 22:17 flyman написав: ---За авто не скажу — не дуже розбираюся і не цікавився.

---За авто не скажу — не дуже розбираюся і не цікавився.

А даремно той дописувач, цитату якого навів пан flyman, не цікавився.

Прокат авто: на тиждень.

Зацініть ціну.



Ціна за тиждень. А даремно той дописувач, цитату якого навів пан flyman, не цікавився.Прокат авто: на тиждень.Зацініть ціну.Ціна за тиждень. akurt

Повідомлень: 9716 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3605 раз. Подякували: 1277 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2024 22:18 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: ІТ бобер ІТ бобер



Ось вчора писав пані флер, як завжди видалили без зазначення причини:



Раніше я був молодший і думав краще добре заробляти у себе в

Україні, чим жити на зарплату в європі, зараз я так не скажу, складне

питання, і це про час до 22року.



Але по тенеріфе питання) Що робити там без школи і садка. Підходить тільки якщо в тебе є робота вже і віддалена. І сніжку зимою хочеться)



Хоча загуглив то начебто є якась приватна школа з навчанням англійською)







akurt написав: Зацініть ціну. Зацініть ціну.

Без жартів дешевше чим свою мати) Але хз що як бо їздили рік назад знайомі, 100є найдешевша за тиждень була, якщо брати за пару місяців. Ось вчора писав пані флер, як завжди видалили без зазначення причини:Раніше я був молодший і думав краще добре заробляти у себе вУкраїні, чим жити на зарплату в європі, зараз я так не скажу, складнепитання, і це про час до 22року.Але по тенеріфе питання) Що робити там без школи і садка. Підходить тільки якщо в тебе є робота вже і віддалена. І сніжку зимою хочеться)Хоча загуглив то начебто є якась приватна школа з навчанням англійською)Без жартів дешевше чим свою мати) Але хз що як бо їздили рік назад знайомі, 100є найдешевша за тиждень була, якщо брати за пару місяців. BeneFuckTor Повідомлень: 92 З нами з: 21.11.19 Подякував: 224 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2024 22:44 Дюрі-бачі написав: rjkz написав: есть жизнь на Марсе есть жизнь на Марсе

Це якщо годують дистанційно.

При еміграції ключове - це джерело фінансів. І професій, які можуть так - не так уж і багато. Це якщо годують дистанційно.При еміграції ключове - це джерело фінансів. І професій, які можуть так - не так уж і багато.



Ключевое - владение лангуаге.

Это даст возможность пройти какие-то курсы или даже закончить каледж и получить востребованную на местном рынке труда профессию, если украинская не востребована.

Сейчас в глухом городке на Западном побережье Канады молодая украинская семья делает свои первые шаги.

Несколько лет назад отец семейства делал попытку эмиграции, в результате которой были получены СДЛ права. Та попытка не закончилась эмиграцией, но права остались.

Сейчас мама с ребенком сидят в практически еще пустой квартире, а папа вджобывает все время за баранкой трака.

И как для Канады очень неплохо зарабатывает.

Около 10 Ккад в месяц. Учитывая, что работает локал и дома хоть появляется.

И это при том, что рынок перевозок практически лежит сейчас.

Что примечательно, эмиграцией семья озаботилась сразу после создания семьи.

Это был 2016 год. Работа в силовых структурах тогда оплачивалась в 8 кгрн ему, как офицеру, в 2016 получил майора и сразу уволился. Ценность "защитника Родины" не имела финансового выражения тогда.

Потом вернулся в Украину. Теперь эмиграция в стадии адаптации. Ключевое - владение лангуаге.Это даст возможность пройти какие-то курсы или даже закончить каледж и получить востребованную на местном рынке труда профессию, если украинская не востребована.Сейчас в глухом городке на Западном побережье Канады молодая украинская семья делает свои первые шаги.Несколько лет назад отец семейства делал попытку эмиграции, в результате которой были получены СДЛ права. Та попытка не закончилась эмиграцией, но права остались.Сейчас мама с ребенком сидят в практически еще пустой квартире, а папа вджобывает все время за баранкой трака.И как для Канады очень неплохо зарабатывает.Около 10 Ккад в месяц. Учитывая, что работает локал и дома хоть появляется.И это при том, что рынок перевозок практически лежит сейчас.Что примечательно, эмиграцией семья озаботилась сразу после создания семьи.Это был 2016 год. Работа в силовых структурах тогда оплачивалась в 8 кгрн ему, как офицеру, в 2016 получил майора и сразу уволился. Ценность "защитника Родины" не имела финансового выражения тогда.Потом вернулся в Украину. Теперь эмиграция в стадии адаптации. rjkz

Повідомлень: 16692 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8360 раз. Подякували: 5252 раз. Профіль 7 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2024 22:57 BeneFuckTor написав: akurt написав: Зацініть ціну. Зацініть ціну.

Без жартів дешевше чим свою мати) Але хз що як бо їздили рік назад знайомі, 100є найдешевша за тиждень була, якщо брати за пару місяців. Без жартів дешевше чим свою мати) Але хз що як бо їздили рік назад знайомі, 100є найдешевша за тиждень була, якщо брати за пару місяців.

Ціни від 3...4 євро на добу.

100 євро - на тиждень - це з повним страховим покриттям і франшизою = 0.

Можете перевірити тут і не за 2 місяці, а наприклад - червень - зараз:

https://www.recordrentacar.com/en/offer ... e-airport/



Особисто я беру завжди з додатковою оплатою за повне страхове покриття.

Тобто я теж заплатив би краще 100 євро за тиждень. Ціни від 3...4 євро на добу.100 євро - на тиждень - це з повним страховим покриттям і франшизою = 0.Можете перевірити тут і не за 2 місяці, а наприклад - червень - зараз:Особисто я беру завжди з додатковою оплатою за повне страхове покриття.Тобто я теж заплатив би краще 100 євро за тиждень. akurt

Повідомлень: 9716 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3605 раз. Подякували: 1277 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2024 23:23 rjkz написав: Ключевое - владение лангуаге.

Это даст возможность пройти какие-то курсы или даже закончить каледж и получить востребованную на местном рынке труда профессию, если украинская не востребована.

Ключевое - владение лангуаге.Это даст возможность пройти какие-то курсы или даже закончить каледж и получить востребованную на местном рынке труда профессию, если украинская не востребована.

Реально очень верные слова: язык, язык и еще раз язык.

Сегодня в Канаде наши люди сдавали экзамен - будете смеяться - водителя электропогрузчика - по окончании бесплатных курсов.

В группе украинцев 15 мужчин и 2 женщины.

Женщины сдали.

Мало того: выслали мне фотокопию теста на английском языке - много технических терминов - вопрос - 4 варианта ответа - я все просмотрел, мне показалось, что в пункте 1 из 20-ти неверный ответ - так вот они сказали, что очень рады, что узнали много новых слов.

Про своих мужей скромно промолчали…



Потому правда: «лангуаге». Реально очень верные слова: язык, язык и еще раз язык.Сегодня в Канаде наши люди сдавали экзамен - будете смеяться - водителя электропогрузчика - по окончании бесплатных курсов.В группе украинцев 15 мужчин и 2 женщины.Женщины сдали.Мало того: выслали мне фотокопию теста на английском языке - много технических терминов - вопрос - 4 варианта ответа - я все просмотрел, мне показалось, что в пункте 1 из 20-ти неверный ответ - так вот они сказали, что очень рады, что узнали много новых слов.Про своих мужей скромно промолчали…Потому правда: «лангуаге». akurt

Повідомлень: 9716 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3605 раз. Подякували: 1277 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2143214421452146 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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