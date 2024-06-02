RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2143214421452146
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 22:03

  rjkz написав:
  Bolt написав:Какая-то жопа мира которая возможно и подойдёт, для какого-то гика ИТшника, где даже нет школы для детей. 😏


Таких мест на планете полно.
Со школами или без.
Просто чувак взял свою задницу в руки, перетащил ее в другое место и оказалось, что "есть жизнь на Марсе"(с).
Разговаривали с родственниками в Киеве, говорим, мы волнуемся за вас.
"Да чего там за нас волноваться, мы привыкли. Вот мы за вас волнуемся, у вас там гражданская война, в школах стреляют" Откуда они это берут?
Другие - "Блек Рок заплатил за Украину, но без украинцев".
Народ, что вы там курите?

Смотрю свежачек от Банчика, который ноет, что средний класс в Канаде умирает. Подняли учетные ставки, и видите ли, арендаторы их кредитных квартирок не могут оплатить за них ипотеку, бо они аренду на равную сумму не могут поднять. Это, что иммигрировать, чтобы за какого-то поца ипотеку выплачивать?! Так мне проще в Украине уклониться от какого-нибудь ТЦКашника, чем в условной Канаде от арендадателя который придёт в конце месяца за арендой платой за его контуру.😏
Bolt
 
Повідомлень: 2951
З нами з: 09.11.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 22:17

  flyman написав:---За авто не скажу — не дуже розбираюся і не цікавився.

А даремно той дописувач, цитату якого навів пан flyman, не цікавився.
Прокат авто: на тиждень.
Зацініть ціну.
Зображення
Ціна за тиждень.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9714
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3605 раз.
Подякували: 1277 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 22:18

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:ІТ бобер


Ось вчора писав пані флер, як завжди видалили без зазначення причини:

Раніше я був молодший і думав краще добре заробляти у себе в
Україні, чим жити на зарплату в європі, зараз я так не скажу, складне
питання, і це про час до 22року.

Але по тенеріфе питання) Що робити там без школи і садка. Підходить тільки якщо в тебе є робота вже і віддалена. І сніжку зимою хочеться)

Хоча загуглив то начебто є якась приватна школа з навчанням англійською)



  akurt написав:Зацініть ціну.

Без жартів дешевше чим свою мати) Але хз що як бо їздили рік назад знайомі, 100є найдешевша за тиждень була, якщо брати за пару місяців.
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 92
З нами з: 21.11.19
Подякував: 224 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 22:44

  Дюрі-бачі написав:
  rjkz написав:есть жизнь на Марсе

Це якщо годують дистанційно.
При еміграції ключове - це джерело фінансів. І професій, які можуть так - не так уж і багато.


Ключевое - владение лангуаге.
Это даст возможность пройти какие-то курсы или даже закончить каледж и получить востребованную на местном рынке труда профессию, если украинская не востребована.
Сейчас в глухом городке на Западном побережье Канады молодая украинская семья делает свои первые шаги.
Несколько лет назад отец семейства делал попытку эмиграции, в результате которой были получены СДЛ права. Та попытка не закончилась эмиграцией, но права остались.
Сейчас мама с ребенком сидят в практически еще пустой квартире, а папа вджобывает все время за баранкой трака.
И как для Канады очень неплохо зарабатывает.
Около 10 Ккад в месяц. Учитывая, что работает локал и дома хоть появляется.
И это при том, что рынок перевозок практически лежит сейчас.
Что примечательно, эмиграцией семья озаботилась сразу после создания семьи.
Это был 2016 год. Работа в силовых структурах тогда оплачивалась в 8 кгрн ему, как офицеру, в 2016 получил майора и сразу уволился. Ценность "защитника Родины" не имела финансового выражения тогда.
Потом вернулся в Украину. Теперь эмиграция в стадии адаптации.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16693
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8360 раз.
Подякували: 5252 раз.
 
Профіль
7
3
5
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 03:53

  Bolt написав:
  rjkz написав:
  Bolt написав:Какая-то жопа мира которая возможно и подойдёт, для какого-то гика ИТшника, где даже нет школы для детей. 😏


Таких мест на планете полно.
Со школами или без.
Просто чувак взял свою задницу в руки, перетащил ее в другое место и оказалось, что "есть жизнь на Марсе"(с).
Разговаривали с родственниками в Киеве, говорим, мы волнуемся за вас.
"Да чего там за нас волноваться, мы привыкли. Вот мы за вас волнуемся, у вас там гражданская война, в школах стреляют" Откуда они это берут?
Другие - "Блек Рок заплатил за Украину, но без украинцев".
Народ, что вы там курите?

Смотрю свежачек от Банчика, который ноет, что средний класс в Канаде умирает. Подняли учетные ставки, и видите ли, арендаторы их кредитных квартирок не могут оплатить за них ипотеку, бо они аренду на равную сумму не могут поднять. Это, что иммигрировать, чтобы за какого-то поца ипотеку выплачивать?! Так мне проще в Украине уклониться от какого-нибудь ТЦКашника, чем в условной Канаде от арендадателя который придёт в конце месяца за арендой платой за его контуру.😏


Болт, не всем дан такой талант тунеядства.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16693
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8360 раз.
Подякували: 5252 раз.
 
Профіль
7
3
5
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 06:32

  rjkz написав:
  Bolt написав:
  rjkz написав:[quote="5732] 😏[/quote]

Таких мест на планете полно.
Со школами или без.
Просто чувак взял свою задницу в руки, перетащил ее в другое место и оказалось, что "есть жизнь на Марсе"(с).
Разговаривали с родственниками в Киеве, говорим, мы волнуемся за вас.
"Да чего там за нас волноваться, мы привыкли. Вот мы за вас волнуемся, у вас там гражданская война, в школах стреляют" Откуда они это берут?
Другие - "Блек Рок заплатил за Украину, но без украинцев".
Народ, что вы там курите?[/quote]
Смотрю свежачек от Банчика, который ноет, что средний класс в Канаде умирает. Подняли учетные ставки, и видите ли, арендаторы их кредитных квартирок не могут оплатить за них ипотеку, бо они аренду на равную сумму не могут поднять. Это, что иммигрировать, чтобы за какого-то поца ипотеку выплачивать?! Так мне проще в Украине уклониться от какого-нибудь ТЦКашника, чем в условной Канаде от арендадателя который придёт в конце месяца за арендой платой за его контуру.😏[/quote]

Болт, не всем дан такой талант тунеядства.[/quote][/quote][/quote][/quote]

От работы кони дохнут, а наркодилеры и Борисовы гелики коллекционируют
Как говорил ЫгрВалерьич Корбану - работа должна приносить удовольствие, даже если устаёшь на ней(честно потыренное подбивать)
А где это в школах стреляют и гражданская война в разгаре? На Диком западе или в Диком Бамбассе?
барабашов
 
Повідомлень: 4089
З нами з: 16.06.15
Подякував: 275 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2143214421452146
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5422)
02.06.2024 01:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.