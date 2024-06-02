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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2143214421452146
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 22:03

  rjkz написав:
  Bolt написав:Какая-то жопа мира которая возможно и подойдёт, для какого-то гика ИТшника, где даже нет школы для детей. 😏


Таких мест на планете полно.
Со школами или без.
Просто чувак взял свою задницу в руки, перетащил ее в другое место и оказалось, что "есть жизнь на Марсе"(с).
Разговаривали с родственниками в Киеве, говорим, мы волнуемся за вас.
"Да чего там за нас волноваться, мы привыкли. Вот мы за вас волнуемся, у вас там гражданская война, в школах стреляют" Откуда они это берут?
Другие - "Блек Рок заплатил за Украину, но без украинцев".
Народ, что вы там курите?

Смотрю свежачек от Банчика, который ноет, что средний класс в Канаде умирает. Подняли учетные ставки, и видите ли, арендаторы их кредитных квартирок не могут оплатить за них ипотеку, бо они аренду на равную сумму не могут поднять. Это, что иммигрировать, чтобы за какого-то поца ипотеку выплачивать?! Так мне проще в Украине уклониться от какого-нибудь ТЦКашника, чем в условной Канаде от арендадателя который придёт в конце месяца за арендой платой за его контуру.😏
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 22:17

  flyman написав:---За авто не скажу — не дуже розбираюся і не цікавився.

А даремно той дописувач, цитату якого навів пан flyman, не цікавився.
Прокат авто: на тиждень.
Зацініть ціну.
Зображення
Ціна за тиждень.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 22:18

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:ІТ бобер


Ось вчора писав пані флер, як завжди видалили без зазначення причини:

Раніше я був молодший і думав краще добре заробляти у себе в
Україні, чим жити на зарплату в європі, зараз я так не скажу, складне
питання, і це про час до 22року.

Але по тенеріфе питання) Що робити там без школи і садка. Підходить тільки якщо в тебе є робота вже і віддалена. І сніжку зимою хочеться)

Хоча загуглив то начебто є якась приватна школа з навчанням англійською)



  akurt написав:Зацініть ціну.

Без жартів дешевше чим свою мати) Але хз що як бо їздили рік назад знайомі, 100є найдешевша за тиждень була, якщо брати за пару місяців.
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 22:44

  Дюрі-бачі написав:
  rjkz написав:есть жизнь на Марсе

Це якщо годують дистанційно.
При еміграції ключове - це джерело фінансів. І професій, які можуть так - не так уж і багато.


Ключевое - владение лангуаге.
Это даст возможность пройти какие-то курсы или даже закончить каледж и получить востребованную на местном рынке труда профессию, если украинская не востребована.
Сейчас в глухом городке на Западном побережье Канады молодая украинская семья делает свои первые шаги.
Несколько лет назад отец семейства делал попытку эмиграции, в результате которой были получены СДЛ права. Та попытка не закончилась эмиграцией, но права остались.
Сейчас мама с ребенком сидят в практически еще пустой квартире, а папа вджобывает все время за баранкой трака.
И как для Канады очень неплохо зарабатывает.
Около 10 Ккад в месяц. Учитывая, что работает локал и дома хоть появляется.
И это при том, что рынок перевозок практически лежит сейчас.
Что примечательно, эмиграцией семья озаботилась сразу после создания семьи.
Это был 2016 год. Работа в силовых структурах тогда оплачивалась в 8 кгрн ему, как офицеру, в 2016 получил майора и сразу уволился. Ценность "защитника Родины" не имела финансового выражения тогда.
Потом вернулся в Украину. Теперь эмиграция в стадии адаптации.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 03:53

  Bolt написав:
  rjkz написав:
  Bolt написав:Какая-то жопа мира которая возможно и подойдёт, для какого-то гика ИТшника, где даже нет школы для детей. 😏


Таких мест на планете полно.
Со школами или без.
Просто чувак взял свою задницу в руки, перетащил ее в другое место и оказалось, что "есть жизнь на Марсе"(с).
Разговаривали с родственниками в Киеве, говорим, мы волнуемся за вас.
"Да чего там за нас волноваться, мы привыкли. Вот мы за вас волнуемся, у вас там гражданская война, в школах стреляют" Откуда они это берут?
Другие - "Блек Рок заплатил за Украину, но без украинцев".
Народ, что вы там курите?

Смотрю свежачек от Банчика, который ноет, что средний класс в Канаде умирает. Подняли учетные ставки, и видите ли, арендаторы их кредитных квартирок не могут оплатить за них ипотеку, бо они аренду на равную сумму не могут поднять. Это, что иммигрировать, чтобы за какого-то поца ипотеку выплачивать?! Так мне проще в Украине уклониться от какого-нибудь ТЦКашника, чем в условной Канаде от арендадателя который придёт в конце месяца за арендой платой за его контуру.😏


Болт, не всем дан такой талант тунеядства.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 10:44

  rjkz написав:
  Дюрі-бачі написав:
  rjkz написав:есть жизнь на Марсе

Це якщо годують дистанційно.
При еміграції ключове - це джерело фінансів. І професій, які можуть так - не так уж і багато.


Ключевое - владение лангуаге.
Это даст возможность пройти какие-то курсы или даже закончить каледж и получить востребованную на местном рынке труда профессию, если украинская не востребована.

Причем в некоторых случаях язык может быть вообще другой страны. Читал статью про беженцев в Польше. Девочка 20 с чем-то лет, сразу после вуза, приехала в Польшу в 22 году. Опыта, очевидно, никакого не было, польским не владела. Зато знала немецкий и английский. Пошла в какую-то корпорацию рекрутером на немецком рынке. Зарабатывает явно не меньше теток, вкалывающих на фабриках по 12 часов 6 дней в неделю с 6 утра.
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 11:39

  rjkz написав:
  Дюрі-бачі написав:
  rjkz написав:есть жизнь на Марсе

Це якщо годують дистанційно.
При еміграції ключове - це джерело фінансів. І професій, які можуть так - не так уж і багато.


Ключевое - владение лангуаге.
Это даст возможность пройти какие-то курсы или даже закончить каледж и получить востребованную на местном рынке труда профессию, если украинская не востребована.
Сейчас в глухом городке на Западном побережье Канады молодая украинская семья делает свои первые шаги.
Несколько лет назад отец семейства делал попытку эмиграции, в результате которой были получены СДЛ права. Та попытка не закончилась эмиграцией, но права остались.
Сейчас мама с ребенком сидят в практически еще пустой квартире, а папа вджобывает все время за баранкой трака.
И как для Канады очень неплохо зарабатывает.
Около 10 Ккад в месяц. Учитывая, что работает локал и дома хоть появляется.
И это при том, что рынок перевозок практически лежит сейчас.
Что примечательно, эмиграцией семья озаботилась сразу после создания семьи.
Это был 2016 год. Работа в силовых структурах тогда оплачивалась в 8 кгрн ему, как офицеру, в 2016 получил майора и сразу уволился. Ценность "защитника Родины" не имела финансового выражения тогда.
Потом вернулся в Украину. Теперь эмиграция в стадии адаптации.

розтрогався до сльоз історієй майора зощітнєга
Востаннє редагувалось flyman в Нед 02 чер, 2024 11:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 11:40

Справжня еміграція. Справжнє заробітчанство.
Справжнє «ленгуале»…

News from Great Britain

Давно це було: десь в далекому місяці «лютий» року 2022.
Велика родина: батько, мати, троє дітей, батько батька та мати батька - щойно закінчили капітальну перебудову старого будинка, перетворивши його в сучасну реально класну оселю в Маріуполі. Було таке місто…
Колись і я там неподалік насолоджувався пляжами…

Штори в новій оселі намітили вішати всією родиною 22 лютого того року 2022…

Але ввечері того ж дня вже вся родина сиділа в підвалі відреставрованого будинка та затулила вуха від розривів бомб та ракет, які їм дарували на входини брати з тієї країни, які в усьому світі тепер пишуть з малої букви.
Наші і солдати радили родині вилізти з підвалу та втекти подалі.
Не встигли: братерська ракета влучила прямо в новенький будинок, який весь раптом перетворився на купу цегли та деревини.
Зовсім нічого не залишилося - крім підвалу.
Вилізли та з подивом дивилися на дві вцілілі та неушкоджені автівки родини.
Плигнули в ті автівки не відразу - намагалися зібрати на залишках оселі хоч ковдру, хоч рушник… хоч щось з вцілілого…

Даремно витрачали час: все вже миттєво страждало під окупантами.

Фільтраційний табір: окупанти шукали роги бандерівців та докази знущання з мови окупанта: чи раптом немає ніби книжки «Якутсько-бандерівський словник».
Шукали два довгих тижня, але крім вимазоного в пилюку простирадла та рушників нічого не знайшли…
Дозволили їхати на всі «чотири боки».

Тільки бік вже був один: на північ повз братерських «деревень», заселених алкашами з «Бояришником».
Попали в Латвію. Потім - в Литву.
Тут вже можна було «прийти до тями».
Родина була з активних та працьовитих, тому вдалося врятувати якісь гроші - в тому числі було те, проти чого виступав на цьому форумі один горе-фахівець з неіснуючих фінансів, який пропонував вивозити гроші в Польщу шляхом приклеювання їх на спину скотчем.
Так тут на форумі і писав… зараз він вчиться не паскудити українську мову.
Якось так сталося, що ні скотча в нього не було і немає, і грошей як не було і немає.
Звісно, і рахунка в закордонному банку - як тут радили зробити досвідчені люди на форумі.
В цієї родини це було.
Також була сестра у Великій Британії, яка і оформила швидко їм запрошення.
Уряд ще живої тоді Її Величності королеви Єлізавети Другої прийняв біженців з Маріуполя, приютив, поселив, дав якусь допомогу на дорослих та дітей.
Але не вистачало - і тоді чоловік з родини - який був у Маріуполі тим, що називають «білий комірець», пішов працювати на фабрику.
Цікаво, що роботу вибрав і чисту, і білу: зранку до вечора фасував курячі яйця, вкладаючи їх в коробки по 12 штук.

Так би і фасував їх все життя.
Але одного дня одна англійська пані в розмові англійською - от же хитрий той «лангуале» - сказала, що щось не працює мікрохвильова пічка.

Наші люди працьовиті, розумні, та в загалі, як сказала майже українка Нані Брегвадзе: «Если женщина просит…»
Пічку ту вдалося відремонтувати: щось там попало на плату, якісь контакти окислилися, але наш легінь виявився справжнім жовніром! Yes!

Англійська леді привела за руку іншу - вибачаюсь - Mrs. - в якої весь час відключався порохотяг з якимось там filters and pipes.

Ну, наш легінь же знав, що «курку, рибу та жінку беруть руками», тому і спитав:
- Dear lady, have you ever cleaned the filters at least once?
- Sorry, sir, but cleaning filters is not a royal business!
- Understand… сказав наш легінь зродумівши, що фільтри порохотяга так забито, що спрацьовує термодатчик… Порохотяг запрацював.
- Sir! Would you be able to accept a thank you gift of 50 British pounds as a gift from me and a solution to the most difficult life problem in my life?
- Why not accept it if the banknote is new, there are no abrasions, seals of Arab countries and tears on the folds... знаєте, леді, мене привчали не брати в руки купюри закордонні, якщо на них хоч якась пляма є, нехай мікроскопічна, або на згині який надрив довжиною в 1 мікрон… Ми в Україні люди вчені…

Після цього почався шквал замовлень і наш колишній мешканець Маріуполя розмістив оголошення, що не тільки виконує нескладний ремонт побутової техніки, але готовий прийняти в дар щось на ґатунок пічки микрохвильовоі, або порохотяга, або пральної машини (на запчастини).
Ті британці, вони як діти: все готові віддати безкоштовно рано, стоїть без діла, місце займає, а тут хтось хоче приїхати та забрати…
В невеличкому сарайчику було влаштовано і Пункт прийому замовлень, і ремонтна майстерня.

Третього червня 2024 року подає заяву про звільнення з фабрики.
Немає часу вкладати курячі яйця в пластикові бокси: черга стоїть і леді, і «сірʼів» у фраках.
За складне - там де мікросхеми - не береться - а там де контакти зіпсувалися, реле або кнопку замінити - роботи як не на 5 хвилин, так на 10.
А купюри з портретом колишньої королеви родині знадобляться…
Ось вам і «білий комірець»…

Просто треба щоби руки виросли з правильного місця…
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 12:34

Re: Еміграція, заробітчанство

Штори в новій оселі намітили вішати всією родиною 22 лютого того року 2022…

Але ввечері того ж дня вже вся родина сиділа в підвалі відреставрованого будинка та затулила вуха від розривів бомб та ракет

Турецкий календарь от эксперта по турецким процентам
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